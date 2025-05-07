https://sputnik-georgia.ru/20250507/den-pobedy-v-tbilisi-vnov-otmetyat-v-parke-kikvidze-a-ne-v-vake---video-293216278.html

День Победы в Тбилиси вновь отметят в парке Киквидзе, а не в Ваке – видео

День Победы в Тбилиси вновь отметят в парке Киквидзе, а не в Ваке – видео

Sputnik Грузия

Уже пятый год подряд День Победы в Тбилиси проходит не в привычном месте – у Могилы Неизвестного Солдата в Ваке-парке, а в парке Киквидзе 07.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-07T13:21+0400

2025-05-07T13:21+0400

2025-05-07T14:10+0400

80 лет победы в великой отечественной войне

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9 мая

день победы

тбилиси

парк ваке

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Место, где десятилетиями проходили памятные церемонии и возлагали цветы в честь Победы в Великой Отечественной войне, сейчас выглядит совсем иначе. В новом видео Sputnik Грузия – кадры с территории мемориала.Напомним, ремонт в Ваке-парке начался в начале 2021 года, и к осени 2022-го обновленную часть зоны отдыха открыли для горожан. Однако сам мемориал остался закрытым – за забором, без доступа.Лишь недавно ограждение между реконструированной частью парка и мемориальным комплексом убрали. Но само пространство у Могилы Неизвестного Солдата находится в удручающем состоянии: оно заброшено, запущено и покрыто мусором.

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Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, 9 мая, день победы, тбилиси, парк ваке, видео