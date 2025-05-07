https://sputnik-georgia.ru/20250507/estafeta-pobedy--kak-potomki-rasskazali-o-svoikh-geroicheskikh-predkakh-293218392.html

"Эстафета Победы" – как потомки рассказали о своих героических предках

"Эстафета Победы" – как потомки рассказали о своих героических предках

Sputnik Грузия

"Я горжусь своим прадедом!": внуки победителей из стран бывшего СССР вместе со "Sputnik на русском" в преддверии 9 Мая провели "Эстафету Победы" – юноши и... 07.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-07T13:59+0400

2025-05-07T13:59+0400

2025-05-07T14:12+0400

80 лет победы в великой отечественной войне

видео

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вов

день победы

9 мая

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"Мой дедушка освобождал Польшу!", "А мой был партизаном!", "Моя бабушка летала на У-2, фашисты боялись ее как огня!" – рассказали дети и подростки. Да, не прервется связь поколений и связь наших народов.

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Sputnik Грузия

видео, мультимедиа, вов, день победы, 9 мая, видео