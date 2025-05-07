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Иностранцы пытались сбежать в Турцию через Грузию
Иностранцы пытались сбежать в Турцию через Грузию
Sputnik Грузия
Теперь задержанным грозит до пяти лет лишения свободы за попытку незаконного пересечения государственной границы Грузии 07.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-07T21:01+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Пять иностранных граждан были задержаны грузинскими пограничниками при попытке пересечь грузино-турецкую границу в обход пограничного контроля, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным МВД, иностранцы, чье гражданство не уточняется, пытались проникнуть в Турцию недалеко от погранично-пропускного пункта "Сарпи". Пограничники задержали их на грузинской территории. Теперь задержанным грозит до пяти лет лишения свободы за попытку незаконного пересечения государственной границы Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, турция, грузия, новости
происшествия, турция, грузия, новости
Иностранцы пытались сбежать в Турцию через Грузию
Теперь задержанным грозит до пяти лет лишения свободы за попытку незаконного пересечения государственной границы Грузии
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Пять иностранных граждан были задержаны грузинскими пограничниками при попытке пересечь грузино-турецкую границу в обход пограничного контроля, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным МВД, иностранцы, чье гражданство не уточняется, пытались проникнуть в Турцию недалеко от погранично-пропускного пункта "Сарпи". Пограничники задержали их на грузинской территории.
Теперь задержанным грозит до пяти лет лишения свободы за попытку незаконного пересечения государственной границы Грузии.