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Иностранцы пытались сбежать в Турцию через Грузию

Иностранцы пытались сбежать в Турцию через Грузию

Sputnik Грузия

Теперь задержанным грозит до пяти лет лишения свободы за попытку незаконного пересечения государственной границы Грузии 07.05.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Пять иностранных граждан были задержаны грузинскими пограничниками при попытке пересечь грузино-турецкую границу в обход пограничного контроля, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным МВД, иностранцы, чье гражданство не уточняется, пытались проникнуть в Турцию недалеко от погранично-пропускного пункта "Сарпи". Пограничники задержали их на грузинской территории. Теперь задержанным грозит до пяти лет лишения свободы за попытку незаконного пересечения государственной границы Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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