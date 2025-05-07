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Как грузинские офицеры умирали в концлагерях

Как грузинские офицеры умирали в концлагерях

Sputnik Грузия

Руководитель проекта "Солдатские обелиски" Московского авиационного института Александр Грибовский рассказал трагические истории грузин, погибших в... 07.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-07T13:34+0400

2025-05-07T13:34+0400

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Об этом он рассказал в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Поисковому проекту удалось найти документацию и выяснить судьбу восьмерых грузинских офицеров."Очень важно найти потомков этих людей, чтобы рассказать им о подвиге их дедов и прадедов. Ведь замученные в Маутхаузене до смерти герои надеялись только на то, что их потомки будут знать и помнить о них. А в итоге они числились как пропавшие без вести", – сказал Грибовский.

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