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Как грузинские офицеры умирали в концлагерях
Как грузинские офицеры умирали в концлагерях
Sputnik Грузия
Руководитель проекта "Солдатские обелиски" Московского авиационного института Александр Грибовский рассказал трагические истории грузин, погибших в... 07.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-07T13:34+0400
2025-05-07T13:34+0400
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Об этом он рассказал в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Поисковому проекту удалось найти документацию и выяснить судьбу восьмерых грузинских офицеров."Очень важно найти потомков этих людей, чтобы рассказать им о подвиге их дедов и прадедов. Ведь замученные в Маутхаузене до смерти герои надеялись только на то, что их потомки будут знать и помнить о них. А в итоге они числились как пропавшие без вести", – сказал Грибовский.
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новости, грузия, москва, тбилиси, пресс-центр, вторая мировая война, мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, видео, 9 мая, день победы
новости, грузия, москва, тбилиси, пресс-центр, вторая мировая война, мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, видео, 9 мая, день победы
Как грузинские офицеры умирали в концлагерях
13:34 07.05.2025 (обновлено: 14:48 07.05.2025)
Руководитель проекта "Солдатские обелиски" Московского авиационного института Александр Грибовский рассказал трагические истории грузин, погибших в концентрационном немецком лагере Маутхаузен, который славился особой жестокостью
Об этом он рассказал в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
Поисковому проекту удалось найти документацию и выяснить судьбу восьмерых грузинских офицеров.
"Очень важно найти потомков этих людей, чтобы рассказать им о подвиге их дедов и прадедов. Ведь замученные в Маутхаузене до смерти герои надеялись только на то, что их потомки будут знать и помнить о них. А в итоге они числились как пропавшие без вести", – сказал Грибовский.