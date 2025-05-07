https://sputnik-georgia.ru/20250507/ko-dnyu-pobedy-skolko-veteranov-vov-v-tbilisi-poluchili-finansovuyu-pomosch-ot-vlastey-293216842.html

Ко Дню Победы: сколько ветеранов ВОВ в Тбилиси получили финансовую помощь от властей?

Ко Дню Победы: сколько ветеранов ВОВ в Тбилиси получили финансовую помощь от властей?

Sputnik Грузия

Сейчас в Грузии в живых остались 57 ветеранов ВОВ, 26 из них живут в Тбилиси 07.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-07T18:08+0400

2025-05-07T18:08+0400

2025-05-07T18:08+0400

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ветераны

вов

80 лет победы в великой отечественной войне

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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Двадцать шесть ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Тбилиси, получили материальную помощь ко Дню Победы от правительства страны, рассказал мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства. Постановлением правительства Грузии в связи с Днем Победы над фашизмом ветеранам Второй мировой войны было перечислено 2 тысячи лари, а членам семей погибших в этой войне – тысячу лари. Департамент здравоохранения и социальных служб мэрии Тбилиси в рамках программы "Помощь ветеранам войны" перечислил соответствующую сумму 52 гражданам, зарегистрированным в Тбилиси. В частности, 2 тысячи лари получили 26 ветеранов Великой Отечественной войны, а по тысяче лари – 26 членов семей, погибших на войне. Мэрия Тбилиси руководствовалась базой данных, предоставленной Государственной службой по делам ветеранов, и перечислила деньги на личные банковские счета бенефициаров. В связи с 9 Мая 2024 года сумма была перечислена 70 людям, 37 из которых – ветераны Великой Отечественной войны. Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года. Сейчас в Грузии в живых остались 57 ветеранов ВОВ, 26 из них живут в Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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день победы, грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, государственная служба по делам ветеранов, ветераны, вов