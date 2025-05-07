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Ко Дню Победы: сколько ветеранов ВОВ в Тбилиси получили финансовую помощь от властей?
Ко Дню Победы: сколько ветеранов ВОВ в Тбилиси получили финансовую помощь от властей?
Sputnik Грузия
Сейчас в Грузии в живых остались 57 ветеранов ВОВ, 26 из них живут в Тбилиси 07.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-07T18:08+0400
2025-05-07T18:08+0400
2025-05-07T18:08+0400
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80 лет победы в великой отечественной войне
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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Двадцать шесть ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Тбилиси, получили материальную помощь ко Дню Победы от правительства страны, рассказал мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства. Постановлением правительства Грузии в связи с Днем Победы над фашизмом ветеранам Второй мировой войны было перечислено 2 тысячи лари, а членам семей погибших в этой войне – тысячу лари. Департамент здравоохранения и социальных служб мэрии Тбилиси в рамках программы "Помощь ветеранам войны" перечислил соответствующую сумму 52 гражданам, зарегистрированным в Тбилиси. В частности, 2 тысячи лари получили 26 ветеранов Великой Отечественной войны, а по тысяче лари – 26 членов семей, погибших на войне. Мэрия Тбилиси руководствовалась базой данных, предоставленной Государственной службой по делам ветеранов, и перечислила деньги на личные банковские счета бенефициаров. В связи с 9 Мая 2024 года сумма была перечислена 70 людям, 37 из которых – ветераны Великой Отечественной войны. Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года. Сейчас в Грузии в живых остались 57 ветеранов ВОВ, 26 из них живут в Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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день победы, грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, государственная служба по делам ветеранов, ветераны, вов
день победы, грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, государственная служба по делам ветеранов, ветераны, вов
Ко Дню Победы: сколько ветеранов ВОВ в Тбилиси получили финансовую помощь от властей?
Сейчас в Грузии в живых остались 57 ветеранов ВОВ, 26 из них живут в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Двадцать шесть ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Тбилиси, получили материальную помощь ко Дню Победы от правительства страны, рассказал мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Постановлением правительства Грузии в связи с Днем Победы над фашизмом ветеранам Второй мировой войны было перечислено 2 тысячи лари, а членам семей погибших в этой войне – тысячу лари.
Департамент здравоохранения и социальных служб мэрии Тбилиси в рамках программы "Помощь ветеранам войны" перечислил соответствующую сумму 52 гражданам, зарегистрированным в Тбилиси.
В частности, 2 тысячи лари получили 26 ветеранов Великой Отечественной войны, а по тысяче лари – 26 членов семей, погибших на войне.
Мэрия Тбилиси руководствовалась базой данных, предоставленной Государственной службой по делам ветеранов, и перечислила деньги на личные банковские счета бенефициаров.
В связи с 9 Мая 2024 года сумма была перечислена 70 людям, 37 из которых – ветераны Великой Отечественной войны.
По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза.
Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.
Сейчас в Грузии в живых остались 57 ветеранов ВОВ, 26 из них живут в Тбилиси.