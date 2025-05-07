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Летний сезон наступает – в Тбилиси включили фонтаны

Летний сезон наступает – в Тбилиси включили фонтаны

Sputnik Грузия

В этом году в грузинской столице появилось три новых фонтана 07.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-07T16:48+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Все фонтаны, работающие в разных районах Тбилиси, будут включаться поэтапно с 7 мая и продолжат работу до конца ноября, сообщили в пресс-службе мэрии столицы. В этом году в Тбилиси появилось три новых фонтана: в сквере спального района Мухиани, в парке в Самгорском районе и на проспекте Руставели у дома № 52. Фонтаны включаются каждый год в мае. Мэрия Тбилиси максимально заботится о техническом состоянии всех действующих фонтанов. Безопасность и техническая компетентность являются приоритетами, отмечают власти. Каждый объект проходит техническую экспертизу и проверяется в соответствии с современными стандартами безопасности. ООО "Экосервис Групп" осуществляет техническое обслуживание более 50 фонтанов в столице. Фонтаны Тбилиси, как часть городской культуры, способствуют визуальному развитию города, укрепляют рекреационные зоны и создают более комфортную среду для горожан, отметили в пресс-службе городских властей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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