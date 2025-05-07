https://sputnik-georgia.ru/20250507/natsbank-prinyal-reshenie-ne-smyagchat-monetarnuyu-politiku-293215277.html

Нацбанк принял решение не смягчать монетарную политику

Нацбанк принял решение не смягчать монетарную политику

Sputnik Грузия

Комитет монетарной политики посчитал оптимальным осторожный подход и сохранил ставку монетарной политики неизменной 07.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-07T13:53+0400

2025-05-07T13:53+0400

2025-05-07T14:05+0400

экономика

грузия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271830095_253:49:2219:1155_1920x0_80_0_0_733711d014e941f34fe890ac839c461b.jpg

ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Ставка рефинансирования, от размера которой зависят кредиты, остается неизменной в Грузии с конца весны 2024 года на уровне 8%, говорится в сообщении Национального банка Грузии по итогам заседания комитета монетарной политики. Нацбанк Грузии долгое время придерживался жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, в январе 2024 года – до 9%, в марте – до 8,25%, в мае – до 8% и с тех пор не менялась. Нацбанк отмечает, что годовая инфляция по-прежнему остается в рамках целевого показателя в 3 процента. По состоянию на апрель 2025 года, общий уровень цен вырос на 3,4 процента в годовом исчислении, а базовая инфляция составила 2,3 процента. Нацбанк отмечает, что динамику, с одной стороны, определяет тенденция роста мировых цен на продовольствие, а с другой – ослабление доллара и сравнительно устойчивый курс лари. Кроме того, на рост цен в Грузии повлиял и рост цен на хлеб в марте 2025 года. Нацбанк Грузии отмечает, что на фоне глобальной экономической неопределенности выявились риски инфляции как в сторону роста, так и в сторону снижения. С одной стороны, по мнению регулятора, последние глобальные события выявляют признаки экономической фрагментации, что создает риски роста цен на импортированную продукцию. С другой стороны, как уже отмечалось, ослабление глобального индекса доллара (DXY) привело к улучшению позиций лари по отношению к доллару. Кроме того, по мнению регулятора, на фоне ожиданий снижения глобального спроса и увеличения предложения нефти, цены на нефть на международных рынках снижаются, что, наряду с сохранением устойчивой позиции лари по отношению к доллару, оказывает дезинфляционный эффект. Дальнейшее изменение ставки монетарной политики будет зависеть от обновленных макроэкономических прогнозных сценариев и анализа рисков. Следующее заседание комитета монетарной политики Нацбанка состоится 18 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости