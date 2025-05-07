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Нацбанк принял решение не смягчать монетарную политику
Нацбанк принял решение не смягчать монетарную политику
Sputnik Грузия
Комитет монетарной политики посчитал оптимальным осторожный подход и сохранил ставку монетарной политики неизменной 07.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-07T13:53+0400
2025-05-07T13:53+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Ставка рефинансирования, от размера которой зависят кредиты, остается неизменной в Грузии с конца весны 2024 года на уровне 8%, говорится в сообщении Национального банка Грузии по итогам заседания комитета монетарной политики. Нацбанк Грузии долгое время придерживался жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, в январе 2024 года – до 9%, в марте – до 8,25%, в мае – до 8% и с тех пор не менялась. Нацбанк отмечает, что годовая инфляция по-прежнему остается в рамках целевого показателя в 3 процента. По состоянию на апрель 2025 года, общий уровень цен вырос на 3,4 процента в годовом исчислении, а базовая инфляция составила 2,3 процента. Нацбанк отмечает, что динамику, с одной стороны, определяет тенденция роста мировых цен на продовольствие, а с другой – ослабление доллара и сравнительно устойчивый курс лари. Кроме того, на рост цен в Грузии повлиял и рост цен на хлеб в марте 2025 года. Нацбанк Грузии отмечает, что на фоне глобальной экономической неопределенности выявились риски инфляции как в сторону роста, так и в сторону снижения. С одной стороны, по мнению регулятора, последние глобальные события выявляют признаки экономической фрагментации, что создает риски роста цен на импортированную продукцию. С другой стороны, как уже отмечалось, ослабление глобального индекса доллара (DXY) привело к улучшению позиций лари по отношению к доллару. Кроме того, по мнению регулятора, на фоне ожиданий снижения глобального спроса и увеличения предложения нефти, цены на нефть на международных рынках снижаются, что, наряду с сохранением устойчивой позиции лари по отношению к доллару, оказывает дезинфляционный эффект. Дальнейшее изменение ставки монетарной политики будет зависеть от обновленных макроэкономических прогнозных сценариев и анализа рисков. Следующее заседание комитета монетарной политики Нацбанка состоится 18 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости
экономика, грузия, новости
Нацбанк принял решение не смягчать монетарную политику
13:53 07.05.2025 (обновлено: 14:05 07.05.2025)
Комитет монетарной политики посчитал оптимальным осторожный подход и сохранил ставку монетарной политики неизменной
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Ставка рефинансирования, от размера которой зависят кредиты, остается неизменной в Грузии с конца весны 2024 года на уровне 8%, говорится в сообщении Национального банка Грузии по итогам заседания комитета монетарной политики.
Нацбанк Грузии долгое время придерживался жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, в январе 2024 года – до 9%, в марте – до 8,25%, в мае – до 8% и с тех пор не менялась.
"Комитет монетарной политики посчитал оптимальным осторожный подход и сохранил ставку монетарной политики неизменной – на уровне 8%", – говорится в сообщении на сайте регулятора.
Нацбанк отмечает, что годовая инфляция по-прежнему остается в рамках целевого показателя в 3 процента.
По состоянию на апрель 2025 года, общий уровень цен вырос на 3,4 процента в годовом исчислении, а базовая инфляция составила 2,3 процента.
Нацбанк отмечает, что динамику, с одной стороны, определяет тенденция роста мировых цен на продовольствие, а с другой – ослабление доллара и сравнительно устойчивый курс лари. Кроме того, на рост цен в Грузии повлиял и рост цен на хлеб в марте 2025 года.
"Важно, что местные фундаментальные экономические факторы снова способствуют стабильности цен. В частности, при формировании роста цен влияние сильного спроса в определенной доле нейтрализуется улучшением совокупного потенциала производства", – отмечает регулятор.
Нацбанк Грузии отмечает, что на фоне глобальной экономической неопределенности выявились риски инфляции как в сторону роста, так и в сторону снижения.
С одной стороны, по мнению регулятора, последние глобальные события выявляют признаки экономической фрагментации, что создает риски роста цен на импортированную продукцию. С другой стороны, как уже отмечалось, ослабление глобального индекса доллара (DXY) привело к улучшению позиций лари по отношению к доллару.
"Это снижает бремя обслуживания кредитов, деноминированных в долларах, и, соответственно, смягчает инфляционное давление по этому каналу", – отмечает Нацбанк.
Кроме того, по мнению регулятора, на фоне ожиданий снижения глобального спроса и увеличения предложения нефти, цены на нефть на международных рынках снижаются, что, наряду с сохранением устойчивой позиции лари по отношению к доллару, оказывает дезинфляционный эффект.
Дальнейшее изменение ставки монетарной политики будет зависеть от обновленных макроэкономических прогнозных сценариев и анализа рисков.
Следующее заседание комитета монетарной политики Нацбанка состоится 18 мая.