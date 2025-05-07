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Назван обновленный состав политического совета "Грузинской мечты"

Назван обновленный состав политического совета "Грузинской мечты"

Sputnik Грузия

Ранее на съезде правящая партия Грузии избрала премьер-министра Ираклия Кобахидзе председателем партии 07.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-07T14:40+0400

2025-05-07T14:40+0400

2025-05-07T15:00+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Съезд правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" избрал политсовет партии, в который вошел почетный председатель партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили. Помимо Иванишвили, в состав политсовета партии вошли также мэр Тбилиси Каха Каладзе, который продолжил занимать пост генерального секретаря партии, председатель парламента Шалва Папуашвили, лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, занявший пост исполнительного секретаря партии. Также в состав политсовета вошли первый вице-спикер Гия Вольский, вице-спикер парламента Тея Цулукиани, глава правительства Аджарской АР Сулхан Тамазашвили, глава МВД Вахтанг Гомелаури, министр обороны Ираклий Чиковани, глава МИД Мака Бочоришвили, замминистра экономики Мариам Квривишвили и депутаты парламента Николоз Самхарадзе, Нино Цилосани и Дмитрий Самхарадзе. Ранее на том же съезде правящая партия Грузии избрала премьер-министра Ираклия Кобахидзе председателем партии. Кобахидзе стал председателем партии во второй раз. Впервые он возглавлял партию в с января 2021 года по январь 2024 года. Учредительный съезд "Грузинской мечты" состоялся 21 апреля 2012 года, уже осенью 2012 года партия выиграла парламентские выборы и с тех пор сохраняет большинство в парламенте Грузии. Председателями партии в разное время были основатель партии и ныне почетный председатель Бидзина Иванишвили и бывшие премьеры Грузии Ираклий Гарибашвили и Георгий Квирикашвили. При этом Иванишвили и Гарибашвили возглавляли партию дважды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилиси