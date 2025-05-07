"Они хотят разделения общества 26 мая" – премьер Грузии о планах третьих сил
17:40 07.05.2025 (обновлено: 18:02 07.05.2025)
© photo: Sputnik / StringerИраклий Кобахидзе
© photo: Sputnik / Stringer
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Зурабишвили призвала провести акцию в День независимости Грузии 26 мая
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Оппозиция и стоящее за ним "Глубинное государство" (Deep State) хотят разделить общество надвое в День независимости Грузии, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала провести акцию в День независимости Грузии 26 мая. Ее поддержали ряд оппозиционных партий.
"Это отношение "глубинного государства": ничто не должно объединять общество. Даже даты, даже праздники. Это их отношение. И здесь 26 мая должно быть разделено надвое, и общество должно расколоться надвое. Мы не позволим "глубинному государству" этого сделать. Всех, кто может действовать по другому заказу, включая Саломе Зурабишвили, мы предупреждаем, чтобы они нигде не оступились", – заявил Кобахидзе.
Премьер-министр Грузии отметил, что ранее аналогичная дискуссия шла и по поводу Рождества, а также других праздников.
Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под "глобальной партией войны" власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора.
© photo: Sputnik / StringerЖители столицы отмечают День независимости Грузии 26 мая 2022 года
Жители столицы отмечают День независимости Грузии 26 мая 2022 года
© photo: Sputnik / Stringer
Грузия 26 мая отметит День независимости. В этом году традиционное празднование по решению правительства будет перенесено с проспекта Руставели на площадь Орбелиани.
Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.
Министерству культуры и министерству спорта поручено обустроить образовательные и развлекательные пространства в Александровском саду, на улице Орбелиани и прилегающей территории. Это спортивная зона, тематическая зона для культурных мероприятий, выставочная зона, детские зоны, зона дегустации вин и отдыха, а также оформление территории.
Также Минкульту поручено обеспечить проведение в 17:10 торжественного празднования в президентском дворце и на прилегающей к нему территории. В указанное время в Тбилиси и во всех муниципалитетах страны прозвучит гимн Грузии.
© photo: Sputnik / StringerБаррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
Баррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Что касается акций протеста, то они начались на проспекте Руставели с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Митингующие обвинили правительство в отказе от евроинтеграции и требовали отмены этого решения.
До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний.
Определенная часть протестующих собирается у здания парламента по сей день.