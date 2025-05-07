https://sputnik-georgia.ru/20250507/oni-khotyat-razdeleniya-obschestva-26-maya--premer-gruzii-o-planakh-tretikh-sil-293237365.html

"Они хотят разделения общества 26 мая" – премьер Грузии о планах третьих сил

"Они хотят разделения общества 26 мая" – премьер Грузии о планах третьих сил

Sputnik Грузия

Зурабишвили призвала провести акцию в День независимости Грузии 26 мая 07.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-07T17:40+0400

2025-05-07T17:40+0400

2025-05-07T18:02+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Оппозиция и стоящее за ним "Глубинное государство" (Deep State) хотят разделить общество надвое в День независимости Грузии, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала провести акцию в День независимости Грузии 26 мая. Ее поддержали ряд оппозиционных партий. Премьер-министр Грузии отметил, что ранее аналогичная дискуссия шла и по поводу Рождества, а также других праздников. Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под "глобальной партией войны" власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора.Грузия 26 мая отметит День независимости. В этом году традиционное празднование по решению правительства будет перенесено с проспекта Руставели на площадь Орбелиани. Министерству культуры и министерству спорта поручено обустроить образовательные и развлекательные пространства в Александровском саду, на улице Орбелиани и прилегающей территории. Это спортивная зона, тематическая зона для культурных мероприятий, выставочная зона, детские зоны, зона дегустации вин и отдыха, а также оформление территории. Также Минкульту поручено обеспечить проведение в 17:10 торжественного празднования в президентском дворце и на прилегающей к нему территории. В указанное время в Тбилиси и во всех муниципалитетах страны прозвучит гимн Грузии. Что касается акций протеста, то они начались на проспекте Руставели с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Митингующие обвинили правительство в отказе от евроинтеграции и требовали отмены этого решения. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний. Определенная часть протестующих собирается у здания парламента по сей день.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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акции, акции протеста, политика, грузия, новости, тбилиси, сша, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , ноэ жордания