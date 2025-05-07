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80 лет Победы в Великой Отечественной войне
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Певец из Грузии стал лауреатом международного фестиваля "Солдатский конверт" в Ставрополе
Певец из Грузии стал лауреатом международного фестиваля "Солдатский конверт" в Ставрополе
Sputnik Грузия
Иракли Гаделия с произведением "Возвращайся" стал лауреатом III степени фестиваля-конкурса 07.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-07T15:52+0400
2025-05-07T15:52+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Исполнитель из Грузии Ираклий Гаделия стал лауреатом III степени XXXII Международного фестиваля-конкурса военно-патриотической песни "Солдатский конверт", который в этом году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили организаторы конкурса. Ставропольский край на протяжении трех дней стал центром притяжения для талантливых исполнителей из пятнадцати регионов России и пяти зарубежных стран, в том числе Грузии, которые дарили слушателям произведения о любви к Родине, Победе, преданности и дружбе. В состав жюри Фестиваля-конкурса в 2025 году вошли: председатель жюри, Народный артист России, солист Большого театра, профессор Олег Кулько, Народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко, Заслуженный артист России Денис Майданов, Заслуженный деятель Республики Казахстан Алишер Каримов, Заслуженная артистка России Юта, Председатель Союза композиторов Евразии Андрей Батурин, генеральный продюсер Национального проекта Олега Газманова "Родники" Елена Ульянова, ведущая музыкальных программ 1 канала Екатерина Шугаева, продюсер шоу "Голос" на 1 канале Марина Андрусенко. Победители фестиваля в номинации "Солисты"Лауреат III степени в номинации "Солисты" – Иракли Гаделия (Грузия) с произведением "Возвращайся" и Грант Мурадян (Армения) с произведением "Поклонимся великим тем годам". Лауреат II степени в номинации "Солисты" – Ольга Булай (Беларусь) с произведением "Навеки в памяти" и Анастасия Медная (Оренбургская область) с произведением "Родина-мать". Лауреат I степени – Ольга Тарабарова (Курская область) с произведением "Десятый батальон". Обладателем гран-при стал Анзор Никольский из Ярославской области в песней "Бухенвальдский набат". Ветераны ВОВ в Грузии получат от правительства по 2 тысячи лари&gt;&gt;"Солдатский конверт" объединяет талантливых исполнителей России и стран ближнего зарубежья вокруг главной темы – любви к Родине и нашей Великой Победе. Ваша песня – это больше, чем музыка. Это наша история, наша культурная память, сила духа, которая вдохновляет, объединяет поколения. А "Солдатский конверт" – это не просто конкурс, а настоящая творческая семья", – заявил Народный артист России, председатель конкурса Лев Лещенко. В этом году масштабный отборочный этап конкурса собрал более 800 заявок от талантливых исполнителей из регионов России и зарубежных стран, в том числе Грузии, Узбекистана, Казахстана, Армении и Беларуси. По итогам работы экспертной комиссии были отобраны 13 солистов и 13 ансамблей из 5 зарубежных стран, а также из 15 регионов Российской Федерации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, культура, беларусь, армения, ставропольский край
новости, грузия, культура, беларусь, армения, ставропольский край

Певец из Грузии стал лауреатом международного фестиваля "Солдатский конверт" в Ставрополе

15:52 07.05.2025
Исполнитель из Грузии Ираклий Гаделия, Ставрополь
Исполнитель из Грузии Ираклий Гаделия, Ставрополь - Sputnik Грузия, 1920, 07.05.2025
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Иракли Гаделия с произведением "Возвращайся" стал лауреатом III степени фестиваля-конкурса
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Исполнитель из Грузии Ираклий Гаделия стал лауреатом III степени XXXII Международного фестиваля-конкурса военно-патриотической песни "Солдатский конверт", который в этом году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили организаторы конкурса.
Ставропольский край на протяжении трех дней стал центром притяжения для талантливых исполнителей из пятнадцати регионов России и пяти зарубежных стран, в том числе Грузии, которые дарили слушателям произведения о любви к Родине, Победе, преданности и дружбе.
В состав жюри Фестиваля-конкурса в 2025 году вошли: председатель жюри, Народный артист России, солист Большого театра, профессор Олег Кулько, Народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко, Заслуженный артист России Денис Майданов, Заслуженный деятель Республики Казахстан Алишер Каримов, Заслуженная артистка России Юта, Председатель Союза композиторов Евразии Андрей Батурин, генеральный продюсер Национального проекта Олега Газманова "Родники" Елена Ульянова, ведущая музыкальных программ 1 канала Екатерина Шугаева, продюсер шоу "Голос" на 1 канале Марина Андрусенко.

Победители фестиваля в номинации "Солисты"

Лауреат III степени в номинации "Солисты" – Иракли Гаделия (Грузия) с произведением "Возвращайся" и Грант Мурадян (Армения) с произведением "Поклонимся великим тем годам".
Лауреат II степени в номинации "Солисты" – Ольга Булай (Беларусь) с произведением "Навеки в памяти" и Анастасия Медная (Оренбургская область) с произведением "Родина-мать".
Лауреат I степени – Ольга Тарабарова (Курская область) с произведением "Десятый батальон".
Обладателем гран-при стал Анзор Никольский из Ярославской области в песней "Бухенвальдский набат".
Ветераны ВОВ в Грузии получат от правительства по 2 тысячи лари>>
"Солдатский конверт" объединяет талантливых исполнителей России и стран ближнего зарубежья вокруг главной темы – любви к Родине и нашей Великой Победе. Ваша песня – это больше, чем музыка. Это наша история, наша культурная память, сила духа, которая вдохновляет, объединяет поколения. А "Солдатский конверт" – это не просто конкурс, а настоящая творческая семья", – заявил Народный артист России, председатель конкурса Лев Лещенко.
В этом году масштабный отборочный этап конкурса собрал более 800 заявок от талантливых исполнителей из регионов России и зарубежных стран, в том числе Грузии, Узбекистана, Казахстана, Армении и Беларуси.
По итогам работы экспертной комиссии были отобраны 13 солистов и 13 ансамблей из 5 зарубежных стран, а также из 15 регионов Российской Федерации.
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