https://sputnik-georgia.ru/20250507/posolstvo-ssha-soobschilo-o-bombakh-v-torgovykh-tsentrakh-tbilisi--kommentariy-sgb-gruzii-293238866.html
Посольство США сообщило о бомбах в торговых центрах Тбилиси – комментарий СГБ Грузии
Посольство США сообщило о бомбах в торговых центрах Тбилиси – комментарий СГБ Грузии
Sputnik Грузия
Посольство США распространило заявление, в котором сообщило, что узнало об угрозе взрыва бомбы в трех торговых центрах Тбилиси 07.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-07T19:59+0400
2025-05-07T19:59+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Соответствующие службы государственной безопасности работают над очередным фактом ложных сообщений о взрывных устройствах, заявили в СГБ Грузии Первому каналу общественного вещателя страны. В ведомстве не уточнили, от кого исходили ложные сообщения о бомбах и когда они были получены. Ранее 7 мая посольство США распространило заявление, в котором сообщило, что узнало об угрозе взрыва бомбы в трех торговых центрах Тбилиси.СГБ Грузии отмечает, что безопасность граждан является главным приоритетом службы и призывает посольство к большей ответственности.Согласно заявлению посольства США, речь идет о следующих торговых центрах: East Point Shopping Mall (на ул. Александра Твалчерилидзе), Galleria Tbilisi (на проспекте Руставели) и Tbilisi Shopping Area (на аллее Агмашенебели, 16).Региональный офис безопасности посольства порекомендовал всем сотрудникам посольства воздержаться от посещения этих мест до дальнейшего уведомления. В Грузии "Ложное сообщение о терроризме" является уголовным преступлением, что карается лишением свободы на срок до 9 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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посольство сша в грузии, грузия, новости, происшествия, тбилиси, сша, сгб
посольство сша в грузии, грузия, новости, происшествия, тбилиси, сша, сгб
Посольство США сообщило о бомбах в торговых центрах Тбилиси – комментарий СГБ Грузии
19:59 07.05.2025 (обновлено: 20:43 07.05.2025)
Посольство США распространило заявление, в котором сообщило, что узнало об угрозе взрыва бомбы в трех торговых центрах Тбилиси
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Соответствующие службы государственной безопасности работают над очередным фактом ложных сообщений о взрывных устройствах, заявили в СГБ Грузии Первому каналу общественного вещателя страны.
В ведомстве не уточнили, от кого исходили ложные сообщения о бомбах и когда они были получены. Ранее 7 мая посольство США распространило заявление, в котором сообщило, что узнало об угрозе взрыва бомбы в трех торговых центрах Тбилиси.
СГБ Грузии отмечает, что безопасность граждан является главным приоритетом службы и призывает посольство к большей ответственности.
"В рамках своей компетенции служба осуществляет все необходимые и неотложные меры. Призываем представителей аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса уважать деятельность служб, ответственных за безопасность, проявлять больше ответственности и воздерживаться от распространения несогласованных с соответствующими ведомствами заявлений", – говорится в сообщении.
Согласно заявлению посольства США, речь идет о следующих торговых центрах: East Point Shopping Mall (на ул. Александра Твалчерилидзе), Galleria Tbilisi (на проспекте Руставели) и Tbilisi Shopping Area (на аллее Агмашенебели, 16).
Региональный офис безопасности посольства порекомендовал всем сотрудникам посольства воздержаться от посещения этих мест до дальнейшего уведомления.
В Грузии "Ложное сообщение о терроризме" является уголовным преступлением, что карается лишением свободы на срок до 9 лет лишения свободы.