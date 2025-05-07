https://sputnik-georgia.ru/20250507/posolstvo-ssha-soobschilo-o-bombakh-v-torgovykh-tsentrakh-tbilisi--kommentariy-sgb-gruzii-293238866.html

Посольство США сообщило о бомбах в торговых центрах Тбилиси – комментарий СГБ Грузии

Посольство США сообщило о бомбах в торговых центрах Тбилиси – комментарий СГБ Грузии

Sputnik Грузия

Посольство США распространило заявление, в котором сообщило, что узнало об угрозе взрыва бомбы в трех торговых центрах Тбилиси 07.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-07T19:59+0400

2025-05-07T19:59+0400

2025-05-07T20:43+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Соответствующие службы государственной безопасности работают над очередным фактом ложных сообщений о взрывных устройствах, заявили в СГБ Грузии Первому каналу общественного вещателя страны. В ведомстве не уточнили, от кого исходили ложные сообщения о бомбах и когда они были получены. Ранее 7 мая посольство США распространило заявление, в котором сообщило, что узнало об угрозе взрыва бомбы в трех торговых центрах Тбилиси.СГБ Грузии отмечает, что безопасность граждан является главным приоритетом службы и призывает посольство к большей ответственности.Согласно заявлению посольства США, речь идет о следующих торговых центрах: East Point Shopping Mall (на ул. Александра Твалчерилидзе), Galleria Tbilisi (на проспекте Руставели) и Tbilisi Shopping Area (на аллее Агмашенебели, 16).Региональный офис безопасности посольства порекомендовал всем сотрудникам посольства воздержаться от посещения этих мест до дальнейшего уведомления. В Грузии "Ложное сообщение о терроризме" является уголовным преступлением, что карается лишением свободы на срок до 9 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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