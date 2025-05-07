https://sputnik-georgia.ru/20250507/pozhar-na-privokzalnom-rynke-v-tbilisi--torgovtsam-vozmestyat-uscherb-293225335.html

Пожар на привокзальном рынке в Тбилиси – торговцам возместят ущерб

Пожар на привокзальном рынке в Тбилиси – торговцам возместят ущерб

Sputnik Грузия

В результате пожара ущерб понесли около 400 торговцев рынка 07.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-07T19:09+0400

2025-05-07T19:09+0400

2025-05-07T19:09+0400

пожар

грузия

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происшествия

тбилиси

каха каладзе

ираклий хмаладзе

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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Ущерб, нанесенный торговцам в результате пожара на т. н. "Боржомском рынке" на привокзальной площади в Тбилиси, будет частично возмещен, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Ранним утром 30 апреля текущего года на рынке, граничащем с так называемым "Боржомским железнодорожным вокзалом", прилегающем к привокзальной площади, произошел пожар, в результате которого полностью сгорело около 12 тысяч квадратных метров торговых и складских площадей. Каладзе отметил, что эта помощь не сможет полностью компенсировать ущерб, понесенный торговцами, но она поможет им в какой-то степени возобновить свою деятельность. По информации мэра, в результате пожара, ущерб понесли около 400 человек. "К сожалению, полностью уничтожены находящаяся на месте продукция и инфраструктура. Ситуация настолько тяжелая, что на месте происшествия продолжает работать Служба управления чрезвычайными ситуациями МВД", – отметил он. Как заявил Каладзе, мэрия Тбилиси моментально начала коммуникацию с пострадавшими торговцами, в которую включен вице-мэр Ираклий Хмаладзе. Были проведены многочисленные встречи, на которых в рамках компетенции и возможностей мэрии оказывали помощь пострадавшим по всем направлениям. Компания, о которой идет речь, начала демонтажные работы на месте происшествия. По его словам, рабочие встречи с инициативной группой пострадавших торговцев продолжатся в интенсивном режиме. Кроме того, Каладзе поблагодарил грузинские банки, которые обещали дать торговцам с финансовыми обязательствами отсрочку оплаты кредитов. Ранее в Службе доходов Минфина Грузии заявили, что потерпевшим выплатят компенсации за уничтоженное имущество и материальные ценности. В тушении пожара были задействованы около 150 пожарных и 30 единиц техники. Пожар, начавшийся около 6:00, был ликвидирован к 09:30. В результате чрезвычайной ситуации никто не пострадал.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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пожар, грузия, новости, происшествия, тбилиси, каха каладзе, ираклий хмаладзе