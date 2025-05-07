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Пожар на привокзальном рынке в Тбилиси – торговцам возместят ущерб
Пожар на привокзальном рынке в Тбилиси – торговцам возместят ущерб
Sputnik Грузия
В результате пожара ущерб понесли около 400 торговцев рынка 07.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-07T19:09+0400
2025-05-07T19:09+0400
2025-05-07T19:09+0400
пожар
грузия
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происшествия
тбилиси
каха каладзе
ираклий хмаладзе
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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Ущерб, нанесенный торговцам в результате пожара на т. н. "Боржомском рынке" на привокзальной площади в Тбилиси, будет частично возмещен, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Ранним утром 30 апреля текущего года на рынке, граничащем с так называемым "Боржомским железнодорожным вокзалом", прилегающем к привокзальной площади, произошел пожар, в результате которого полностью сгорело около 12 тысяч квадратных метров торговых и складских площадей. Каладзе отметил, что эта помощь не сможет полностью компенсировать ущерб, понесенный торговцами, но она поможет им в какой-то степени возобновить свою деятельность. По информации мэра, в результате пожара, ущерб понесли около 400 человек. "К сожалению, полностью уничтожены находящаяся на месте продукция и инфраструктура. Ситуация настолько тяжелая, что на месте происшествия продолжает работать Служба управления чрезвычайными ситуациями МВД", – отметил он. Как заявил Каладзе, мэрия Тбилиси моментально начала коммуникацию с пострадавшими торговцами, в которую включен вице-мэр Ираклий Хмаладзе. Были проведены многочисленные встречи, на которых в рамках компетенции и возможностей мэрии оказывали помощь пострадавшим по всем направлениям. Компания, о которой идет речь, начала демонтажные работы на месте происшествия. По его словам, рабочие встречи с инициативной группой пострадавших торговцев продолжатся в интенсивном режиме. Кроме того, Каладзе поблагодарил грузинские банки, которые обещали дать торговцам с финансовыми обязательствами отсрочку оплаты кредитов. Ранее в Службе доходов Минфина Грузии заявили, что потерпевшим выплатят компенсации за уничтоженное имущество и материальные ценности. В тушении пожара были задействованы около 150 пожарных и 30 единиц техники. Пожар, начавшийся около 6:00, был ликвидирован к 09:30. В результате чрезвычайной ситуации никто не пострадал.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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пожар, грузия, новости, происшествия, тбилиси, каха каладзе, ираклий хмаладзе
пожар, грузия, новости, происшествия, тбилиси, каха каладзе, ираклий хмаладзе
Пожар на привокзальном рынке в Тбилиси – торговцам возместят ущерб
В результате пожара ущерб понесли около 400 торговцев рынка
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Ущерб, нанесенный торговцам в результате пожара на т. н. "Боржомском рынке" на привокзальной площади в Тбилиси, будет частично возмещен, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Ранним утром 30 апреля текущего года на рынке, граничащем с так называемым "Боржомским железнодорожным вокзалом", прилегающем к привокзальной площади, произошел пожар, в результате которого полностью сгорело около 12 тысяч квадратных метров торговых и складских площадей.
"Муниципалитет разрабатывает пакет помощи для оказания финансовой поддержки пострадавшим", – сказал Каладзе на заседании правительства.
Каладзе отметил, что эта помощь не сможет полностью компенсировать ущерб, понесенный торговцами, но она поможет им в какой-то степени возобновить свою деятельность.
По информации мэра, в результате пожара, ущерб понесли около 400 человек.
"К сожалению, полностью уничтожены находящаяся на месте продукция и инфраструктура. Ситуация настолько тяжелая, что на месте происшествия продолжает работать Служба управления чрезвычайными ситуациями МВД", – отметил он.
Как заявил Каладзе, мэрия Тбилиси моментально начала коммуникацию с пострадавшими торговцами, в которую включен вице-мэр Ираклий Хмаладзе. Были проведены многочисленные встречи, на которых в рамках компетенции и возможностей мэрии оказывали помощь пострадавшим по всем направлениям.
"Первое, что они попросили, это расчистить территорию рынка, пострадавшую от пожара, и демонтировать поврежденные конструкции. Мэрия муниципалитета выделила необходимые средства из резервного фонда и заключила договор с подрядной компанией Тбилисской муниципальной инспекции", – сказал Каладзе.
Компания, о которой идет речь, начала демонтажные работы на месте происшествия. По его словам, рабочие встречи с инициативной группой пострадавших торговцев продолжатся в интенсивном режиме.
Кроме того, Каладзе поблагодарил грузинские банки, которые обещали дать торговцам с финансовыми обязательствами отсрочку оплаты кредитов.
Ранее в Службе доходов Минфина Грузии заявили, что потерпевшим выплатят компенсации за уничтоженное имущество и материальные ценности.
В тушении пожара были задействованы около 150 пожарных и 30 единиц техники. Пожар, начавшийся около 6:00, был ликвидирован к 09:30. В результате чрезвычайной ситуации никто не пострадал.