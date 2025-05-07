Резолюцию о начале сбора подписей за восстановление дипотношений с РФ подписали в Тбилиси
17:57 07.05.2025 (обновлено: 18:06 07.05.2025)
© photo: Sputnik / StringerКонференция в столице Грузии, посвященная празднованию Дня Победы 9 мая
© photo: Sputnik / Stringer
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Этот документ стал итогом встречи, в которой приняли участие представители политических движений и общественные деятели страны
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Резолюцию о начале сбора подписей в поддержку восстановления дипломатических отношений между Грузией и Россией подписали в Тбилиси – круглый стол был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
© photo: Sputnik / StringerКонференция в столице Грузии, посвященная празднованию Дня Победы 9 мая
Конференция в столице Грузии, посвященная празднованию Дня Победы 9 мая
© photo: Sputnik / Stringer
Участники напомнили о совместной борьбе грузин и русских против фашизма и подчеркнули важность сохранения исторического единства, символом которого стало водружение Знамени Победы над рейхстагом грузином Мелитоном Кантария и русским Михаилом Егоровым.
© photo: Sputnik / StringerКонференция в столице Грузии, посвященная празднованию Дня Победы 9 мая
Конференция в столице Грузии, посвященная празднованию Дня Победы 9 мая
© photo: Sputnik / Stringer
Резолюция стала итогом встречи, в которой приняли участие представители политических движений и общественные деятели.
Как отметил международный секретарь партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия, народную дипломатию необходимо активизировать – именно народ, по его словам, должен дать мандат государству на проведение прямых переговоров с Россией.
За круглым столом было отмечено, что после подписания резолюции документ будет представлен широкой общественности.
Пипия подчеркнул, что несмотря на непростую международную обстановку, в том числе на фоне конфликта на Украине, отношения между Тбилиси и Москвой остаются относительно стабильными благодаря прагматичному подходу обеих сторон.
Более того, по словам Пипия, Россия является первым торгово-экономическим партнером Грузии, и эти связи стоит развивать.
© photo: Sputnik / StringerКонференция в столице Грузии, посвященная празднованию Дня Победы 9 мая
Конференция в столице Грузии, посвященная празднованию Дня Победы 9 мая
© photo: Sputnik / Stringer
По мнению председателя совета старейшин Самегрело Фридона Инджия, Грузия должна ясно сформулировать свою внешнеполитическую позицию, чтобы достойно представлять свои интересы на международной арене.
Лидер Социалистического движения Темур Пипия также призвал к изменению текущей ситуации, при которой между двумя соседними странами отсутствуют официальные отношения. Он уверен, что большинство граждан Грузии поддерживают идею восстановления диалога с Россией.