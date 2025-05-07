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Сбор подписей за восстановление дипотношений с РФ начали в Грузии
Сбор подписей за восстановление дипотношений с РФ начали в Грузии
Sputnik Грузия
В Тбилиси подписана резолюция о начале сбора подписей в поддержку восстановления дипломатических отношений между Грузией и Россией. Документ принят в рамках... 07.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-07T17:39+0400
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Как отметил Мамука Пипия, международный секретарь партии "Солидарность во имя мира", народную дипломатию нужно задействовать активнее — именно народ должен дать мандат государству на проведение прямых переговоров с Россией. После подписания резолюции участниками круглого стола документ "пойдет в народ". По словам Пипия, в этом заинтересованы люди, которые сегодня связаны с Россией: представители туризма, бизнеса и другие.По мнению председателя старейшин Самегрело Фридона Инджия, Грузии важно четко определить свою позицию, чтобы достойно представлять регион и защищать интересы страны.Лидер Социалистического движения Грузии Темур Пипия подчеркнул: при отсутствии официальных отношений с Россией, ближайшим соседом и самой могучей страной региона, необходимо изменить ситуацию в интересах грузинского народа.Важно отметить, что круглый стол был приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Эта дата служит напоминанием о том, как в тяжелейшие времена грузины и русские стояли плечом к плечу в борьбе с фашизмом. Символом этого исторического единства стало водружение Знамени Победы над рейхстагом — знаменосцами стали грузин Мелитон Кантария и русский Михаил Егоров. Сегодня, считают участники встречи, важно сохранять и укреплять те связи, которые были скреплены общей Победой.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, тбилиси, фридон инджия, политика, грузино-российские отношения, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, тбилиси, фридон инджия, политика, грузино-российские отношения, видео
Сбор подписей за восстановление дипотношений с РФ начали в Грузии
В Тбилиси подписана резолюция о начале сбора подписей в поддержку восстановления дипломатических отношений между Грузией и Россией. Документ принят в рамках круглого стола с участием представителей политических движений и общественных активистов
Как отметил Мамука Пипия, международный секретарь партии "Солидарность во имя мира", народную дипломатию нужно задействовать активнее — именно народ должен дать мандат государству на проведение прямых переговоров с Россией. После подписания резолюции участниками круглого стола документ "пойдет в народ". По словам Пипия, в этом заинтересованы люди, которые сегодня связаны с Россией: представители туризма, бизнеса и другие.
По мнению председателя старейшин Самегрело Фридона Инджия, Грузии важно четко определить свою позицию, чтобы достойно представлять регион и защищать интересы страны.
Лидер Социалистического движения Грузии Темур Пипия подчеркнул: при отсутствии официальных отношений с Россией, ближайшим соседом и самой могучей страной региона, необходимо изменить ситуацию в интересах грузинского народа.
Важно отметить, что круглый стол был приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Эта дата служит напоминанием о том, как в тяжелейшие времена грузины и русские стояли плечом к плечу в борьбе с фашизмом. Символом этого исторического единства стало водружение Знамени Победы над рейхстагом — знаменосцами стали грузин Мелитон Кантария и русский Михаил Егоров. Сегодня, считают участники встречи, важно сохранять и укреплять те связи, которые были скреплены общей Победой.