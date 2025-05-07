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Церетели покинул должность главы департамента автомобильных дорог Грузии
Церетели покинул должность главы департамента автомобильных дорог Грузии
Sputnik Грузия
Исполняющим обязанности главы департамента временно стал заместитель Церетели Леван Купаташвили 07.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-07T15:41+0400
2025-05-07T15:41+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Глава департамента автомобильных дорог министерства регионального развития Грузии Георгий Церетели покинул свою должность, информацию подтвердили в пресс-службе ведомства. По их данным, Церетели покинул должность по собственному желанию и написал заявление еще на прошлой неделе. Исполняющим обязанности главы департамента временно стал заместитель Церетели Леван Купаташвили. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 2 апреля анонсировал разделение министерства регионального развития и инфраструктуры на два ведомства. Тогда Кобахидзе назвал экс-главу СГБ Григола Лилуашвили кандидатом на пост министра регионального развития. Позже Лилуашвили отказался от предложения. Его место занял Кахабер Гуледани. Что касается министерства инфраструктуры, то его возглавил депутат сакребуло (горсобрания) Тбилиси Реваз Сохадзе. Последние несколько лет он активно занимался благоустройством района Варкетили. Сохадзе заменил на посту Ираклия Карселадзе, который руководил министерством регионального развития и инфраструктуры до его разделения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, ираклий кобахидзе, григол лилуашвили, кахабер гуледани
грузия, новости, ираклий кобахидзе, григол лилуашвили, кахабер гуледани

Церетели покинул должность главы департамента автомобильных дорог Грузии

15:41 07.05.2025
© Sputnik / Alexander ImedashviliЗдание Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии
Здание Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 07.05.2025
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Исполняющим обязанности главы департамента временно стал заместитель Церетели Леван Купаташвили
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Глава департамента автомобильных дорог министерства регионального развития Грузии Георгий Церетели покинул свою должность, информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.
По их данным, Церетели покинул должность по собственному желанию и написал заявление еще на прошлой неделе. Исполняющим обязанности главы департамента временно стал заместитель Церетели Леван Купаташвили.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 2 апреля анонсировал разделение министерства регионального развития и инфраструктуры на два ведомства.
Тогда Кобахидзе назвал экс-главу СГБ Григола Лилуашвили кандидатом на пост министра регионального развития. Позже Лилуашвили отказался от предложения. Его место занял Кахабер Гуледани.
Что касается министерства инфраструктуры, то его возглавил депутат сакребуло (горсобрания) Тбилиси Реваз Сохадзе. Последние несколько лет он активно занимался благоустройством района Варкетили.
Сохадзе заменил на посту Ираклия Карселадзе, который руководил министерством регионального развития и инфраструктуры до его разделения.
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