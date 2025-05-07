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Замученные в концлагерях грузины хотели, чтобы родные узнали об их судьбе – историк
Замученные в концлагерях грузины хотели, чтобы родные узнали об их судьбе – историк
Sputnik Грузия
Руководитель проекта "Солдатские обелиски" Московского авиационного института Александр Грибовский рассказал трагические подробности событий, которые... 07.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-07T14:37+0400
2025-05-07T14:37+0400
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Об этом он рассказал в ходе видеомоста Тбилиси – Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Это очень гордые, очень мужественные люди. Они были замучены до полусмерти, они были как тени. Около 500 узников Маутхаузена бежали, но только девятерым удалось добраться живыми до Советского Союза и рассказать миру о том, где они побывали, потому что немцы их пребывание в Маутхаузене скрывали", - сообщил Грибовский.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, новости, австрия, тбилиси, москва, вторая мировая война, пресс-центр, видео, 9 мая, день победы
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, новости, австрия, тбилиси, москва, вторая мировая война, пресс-центр, видео, 9 мая, день победы
Замученные в концлагерях грузины хотели, чтобы родные узнали об их судьбе – историк
14:37 07.05.2025 (обновлено: 14:47 07.05.2025)
Руководитель проекта "Солдатские обелиски" Московского авиационного института Александр Грибовский рассказал трагические подробности событий, которые происходили в немецком концентрационном лагере Маутхаузен в Австрии с грузинскими офицерами
Об этом он рассказал в ходе видеомоста Тбилиси – Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Это очень гордые, очень мужественные люди. Они были замучены до полусмерти, они были как тени. Около 500 узников Маутхаузена бежали, но только девятерым удалось добраться живыми до Советского Союза и рассказать миру о том, где они побывали, потому что немцы их пребывание в Маутхаузене скрывали", - сообщил Грибовский.