https://sputnik-georgia.ru/20250507/zamuchennye-v-kontslageryakh-gruziny-khoteli-chtoby-rodnye-uznali-ob-ikh-sudbe--istorik-293225935.html

Замученные в концлагерях грузины хотели, чтобы родные узнали об их судьбе – историк

Замученные в концлагерях грузины хотели, чтобы родные узнали об их судьбе – историк

Sputnik Грузия

Руководитель проекта "Солдатские обелиски" Московского авиационного института Александр Грибовский рассказал трагические подробности событий, которые... 07.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-07T14:37+0400

2025-05-07T14:37+0400

2025-05-07T14:47+0400

пресс-центр sputnik грузия

мультимедиа

видео

видео-новости из грузии

новости

австрия

тбилиси

москва

вторая мировая война

пресс-центр

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/07/293224949_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8fcd54ca95fd96767c2348767a3f2307.jpg

Об этом он рассказал в ходе видеомоста Тбилиси – Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Это очень гордые, очень мужественные люди. Они были замучены до полусмерти, они были как тени. Около 500 узников Маутхаузена бежали, но только девятерым удалось добраться живыми до Советского Союза и рассказать миру о том, где они побывали, потому что немцы их пребывание в Маутхаузене скрывали", - сообщил Грибовский.

австрия

тбилиси

москва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, новости, австрия, тбилиси, москва, вторая мировая война, пресс-центр, видео, 9 мая, день победы