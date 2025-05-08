Атаев: Секция интересов РФ в Грузии имеет политический вес

На днях стало известно, что Дмитрий Трофимов покинул занимаемую должность главы Секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Грузии, которую занимал с января 2021 года.



"Секция российских интересов при посольстве Швейцарии стала намного весомее, намного серьезнее, в условиях отсутствия дипломатических отношений, чем в то время, когда существовало полноценное посольство… И отчасти грузинская политическая элита сейчас ждет, кто придет на смену. Да мы слышим реплики о том, что это была чисто техническая персона, чисто техническая должность, но, опять-таки, в условиях того, что реальные шаги на взаимодействие с Грузией есть, и это не только возвращение авиационного сообщения, многое в латентной плоскости, факт, и этот и многие другие факты с уверенностью позволяют утверждать, что политический вес Секции российских интересов при посольстве Швейцарии довольно серьезен", - считает Атаев.



В феврале МИД России заявлял о планах смены главы Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии в рамках плановой ротации, при этом было отмечено, что уход Трофимова не связан с отзывом дипломата.



Тогда в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что положительно оценивают работу, проделанную Трофимовым за последние четыре года пребывания в Тбилиси, включая его усилия по содействию нормализации российско-грузинских отношений.



За время пребывания на посту им были предпринят ряд положительных шагов. Так, в середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также упразднила запрет на прямое авиасообщение между Тбилиси и Москвой, введенный в 2019 году.



Также Россия не раз выражала готовность к восстановлению дипломатических отношений с Грузией. В ответ в Тбилиси заявили, что дипломатические отношения не будут восстановлены без признания территориальной целостности Грузии.



Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).



Сегодня диалог между Россией и Грузией продолжается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ Георгия Каджая и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина.



Россия на сегодняшний день является вторым по величине торговым партнером Грузии. Торговый оборот с Россией в 2024 году вырос по сравнению с 2023 годом на 5,4% и составил 5,4 миллиарда долларов. Доля России в экспорте грузинской продукции в 2024 году составила 10,8%. А доля импортируемых товаров из России составила 11,2% от всего импорта.



Кроме того, политолог прокомментировал Законопроект MEGOBARI Act, одобренный палатой представителей США, который предусматривает санкции против представителей грузинской власти. По его словам, президент США Дональд Трамп все же подпишет документ.



"Политическая элита Грузии воспринимает данную форму давления на нее с опаской. И действующий премьер Ираклий Кобахидзе об этом заявляет. Поэтому очень трудно будет устоять грузинской политической элите. Большинство экспертов считает, что "Грузинская мечта" устояла, мне так не кажется. Потому что слишком важна Грузия для Европы, в плане необходимости ее дестабилизации и формирования форпоста анти-России в Закавказском регионе", - заявил он.



В "Грузинской мечте" инициативу называют недружественной и надеются, что президент Дональд Трамп не подпишет документ.

MEGOBARI Act с английского это переводится как закон о мобилизации и расширении возможностей Грузии для построения подотчетности, устойчивости и независимости, а аббревиатура MEGOBARI соответствует грузинскому слову "მეგობარი", что переводится как "друг".



Для вступления в силу акт должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом Дональдом Трампом. 27 марта 2025 года его уже поддержал Комитет по международным делам Сената. Теперь предстоит голосование в полном составе верхней палаты.