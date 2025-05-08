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Гражданину Украины грозит бессрочное заключение за попытку ввоза в Грузию наркотиков

Гражданину Украины грозит бессрочное заключение за попытку ввоза в Грузию наркотиков

Sputnik Грузия

Гражданин Украины пытался пронести через грузино-турецкую границу наркотическое средство "метадон" 08.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-08T14:52+0400

2025-05-08T14:52+0400

2025-05-08T14:52+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Гражданин Украины задержан в Аджарии по обвинению в незаконном приобретении, хранении наркотиков в особо крупном размере и их незаконном ввозе в Грузию, ему грозит бессрочное заключение, сообщили в пресс-службе МВД. При личном осмотре обвиняемого на таможенно-пропускном пункте "Сарпи" (грузино-турецкая граница) сотрудники правоохранительных органов обнаружили наркотическое средство "метадон" в особо крупном размере. Расследование ведется по статьям "Незаконные ввоз в Грузию, вывоз из Грузии или международная перевозка транзитом наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ" и "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ". В случае обвинительного приговора 33-летнему гражданину Украины грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Полиция в Грузии в период с 17 марта по 8 мая задержала 107 человек в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Среди задержанных, кроме граждан Грузии, также были граждане Азербайджана, Ирана, Ирака, Турции, России, Румынии, Молдовы, Украины, Казахстана, Малайзии, Беларуси и Иордании. Активные аресты за преступления, связанные с наркотиками, начались после того, как в парламент Грузии поступили поправки в восемь законов, направленные на ужесточение наркополитики в стране и изменение сроков уголовного и административного наказания. Согласно принятым поправкам, торговля наркотиками попала в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром". А имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства. Кроме того, ужесточены сроки наказания за сбыт и продажу наркотиков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, украина, тбилиси, аджария, наркотики, наркоторговля, наркополитика