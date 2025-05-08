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Грузинский язык возвращается в университеты – новые правила

Грузинский язык возвращается в университеты – новые правила

Sputnik Грузия

Предпосылкой реформы стало плохое знание родного языка среди молодых студентов 08.05.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Обязательное прохождение специального курса государственного языка будет введено в вузах Грузии, соответствующий законопроект уже поступил в парламент Грузии. Согласно поправкам в закон "О высшем образовании", специальный курс государственного языка будут проходить все студенты бакалавриата, слушатели программы подготовки учителей, магистранты ветеринарии и студенты образовательной программы стоматологии. Изучение грузинского языка в вузах будет обязательным уже с начала нового учебного года. Курс будет длится два семестра. До 1 августа 2025 года министерство образования утвердит программу курса. Причиной принятия таких поправок депутаты правящей партии называют проблему со знанием грузинского языка среди студентов. Изучение грузинского языка было обязательным в вузах Грузии на всех факультетах до 2005 года. После реформы системы образования грузинский язык перешел в категорию предметов по выбору из категории обязательных к изучению на непрофильных факультетах. В Грузии 63 вуза, из которых 19 государственных и 44 частных. При этом 64% из них находятся в Тбилиси. В грузинских вузах переход на следующий курс определяется числом полученных кредитов. Чтобы набрать достаточное число кредитов к обязательным предметам, студенты должны выбрать дополнительные предметы, перечень которых предоставляется факультетом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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