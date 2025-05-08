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Грузия на "Евровидении - 2025": Мариам Шенгелия выступит под десятым номером
Грузия на "Евровидении - 2025": Мариам Шенгелия выступит под десятым номером
Sputnik Грузия
Первый полуфинал намечен на 11 мая, а финал – на 17-е 08.05.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Представительница Грузии, певица Мариам Шенгелия выступит на песенном конкурсе "Евровидение - 2025" во втором полуфинале 15 мая под десятым номером. На днях Шенгелия вместе с артистами ансамбля "Эрисиони" отправилась в Швейцарию, где исполнители из 37 стран Европы проходят последние репетиции перед полуфинальными выступлениями. Первый полуфинал намечен на 11 мая, а финал – на 17-е. Шенгелия исполнит песню "Freedom", музыку к которой написала композитор Кети Габисиани, а слова – Бука Картозия. Режиссером музыкального клипа стал Каха Бухрашвили, художником по костюмам – Иза Надареишвили, а художественным оформлением клипа занимались Шако Попиашвили и Нино Цулая. Наряду с Грузией во втором полуфинале выступят Австрия, Литва, Армения, Черногория, Греция, Ирландия, Австралия, Латвия, Чехия, Израиль, Мальта, Финляндия, Дания, Люксембург и Сербия. В прошлом году Грузию на конкурсе представляла певица Нуца Бузаладзе, занявшая 21 место. Дебют Грузии на "Евровидении" состоялся в 2007 году. Дважды представителям Грузии удалось занять девятое место в финале: София Нижарадзе с песней Shine в 2010 году и Eldrine с песней One More Day в 2011 году. Этот результат считается лучшим. Мариам Шенгелия – участница двух проектов на Первом канале, "Звезда Грузии" и "Голос". На сегодняшний день Мариам является солисткой популярной группы "Mix2ra". Певица также была бэк-вокалисткой представителя Грузии на "Евровидении - 2020" Торнике Кипиани. В том году конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Грузия на "Евровидении - 2025": Мариам Шенгелия выступит под десятым номером
23:32 08.05.2025 (обновлено: 23:36 08.05.2025)
Первый полуфинал намечен на 11 мая, а финал – на 17-е
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Представительница Грузии, певица Мариам Шенгелия выступит на песенном конкурсе "Евровидение - 2025" во втором полуфинале 15 мая под десятым номером.
На днях Шенгелия вместе с артистами ансамбля "Эрисиони" отправилась в Швейцарию, где исполнители из 37 стран Европы проходят последние репетиции перед полуфинальными выступлениями. Первый полуфинал намечен на 11 мая, а финал – на 17-е.
Шенгелия исполнит песню "Freedom", музыку к которой написала композитор Кети Габисиани, а слова – Бука Картозия. Режиссером музыкального клипа стал Каха Бухрашвили, художником по костюмам – Иза Надареишвили, а художественным оформлением клипа занимались Шако Попиашвили и Нино Цулая.
Наряду с Грузией во втором полуфинале выступят Австрия, Литва, Армения, Черногория, Греция, Ирландия, Австралия, Латвия, Чехия, Израиль, Мальта, Финляндия, Дания, Люксембург и Сербия.
В прошлом году Грузию на конкурсе представляла певица Нуца Бузаладзе, занявшая 21 место.
Дебют Грузии на "Евровидении" состоялся в 2007 году. Дважды представителям Грузии удалось занять девятое место в финале: София Нижарадзе с песней Shine в 2010 году и Eldrine с песней One More Day в 2011 году. Этот результат считается лучшим.
Мариам Шенгелия – участница двух проектов на Первом канале, "Звезда Грузии" и "Голос". На сегодняшний день Мариам является солисткой популярной группы "Mix2ra". Певица также была бэк-вокалисткой представителя Грузии на "Евровидении - 2020" Торнике Кипиани. В том году конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.