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История ВОВ: военные плакаты грузинского художника Ираклия Тоидзе – фото
История ВОВ: военные плакаты грузинского художника Ираклия Тоидзе – фото
Sputnik Грузия
Автором многих плакатов, которые стали всем известны в годы войны, был грузинский художник Ираклий Тоидзе. Также он создал всем известный плакат "Родина-мать... 08.05.2025, Sputnik Грузия
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Художник создавал настоящие шедевры, которые вдохновляли людей на подвиг в тяжелые годы войны.В итоге получился один из самых узнаваемых плакатов за всю историю СССР и России. АиФ.ru знакомит читателей с другими военными плакатами Ираклия Тоидзе.
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фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, вов, история, 9 мая, день победы, фото
фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, вов, история, 9 мая, день победы, фото

История ВОВ: военные плакаты грузинского художника Ираклия Тоидзе – фото

23:48 08.05.2025 (обновлено: 23:53 08.05.2025)
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Автором многих плакатов, которые стали всем известны в годы войны, был грузинский художник Ираклий Тоидзе. Также он создал всем известный плакат "Родина-мать зовет!"
Художник создавал настоящие шедевры, которые вдохновляли людей на подвиг в тяжелые годы войны.
В итоге получился один из самых узнаваемых плакатов за всю историю СССР и России. АиФ.ru знакомит читателей с другими военными плакатами Ираклия Тоидзе.
© photo: Sputnik

Плакат "Родина-мать зовет!" был написан в июне 1941 года. Считается, что слова "Родина-мать" он взял из стихотворения любимого поэта Андрея Белого, а в качестве модели выступила жена художника Тамара.

Плакат &quot;Родина-мать зовет!&quot; был написан в июне 1941 года. Считается, что слова &quot;Родина-мать&quot; он взял из стихотворения любимого поэта Андрея Белого, а в качестве модели выступила жена художника Тамара. - Sputnik Грузия
1/10
© photo: Sputnik

Плакат "Родина-мать зовет!" был написан в июне 1941 года. Считается, что слова "Родина-мать" он взял из стихотворения любимого поэта Андрея Белого, а в качестве модели выступила жена художника Тамара.

© photo: Sputnik

В годы войны творчество Ираклия Тоидзе сыграло большую роль, его плакаты звали людей на подвиг.

В годы войны творчество Ираклия Тоидзе сыграло большую роль, его плакаты звали людей на подвиг. - Sputnik Грузия
2/10
© photo: Sputnik

В годы войны творчество Ираклия Тоидзе сыграло большую роль, его плакаты звали людей на подвиг.

© photo: Sputnik

Родился грузинский и советский живописец и график Ираклий Тоидзе 27 марта 1902 года. Он учился рисовать у своего отца, известного художника и архитектора Моисея Тоидзе.

Родился грузинский и советский живописец и график Ираклий Тоидзе 27 марта 1902 года. Он учился рисовать у своего отца, известного художника и архитектора Моисея Тоидзе. - Sputnik Грузия
3/10
© photo: Sputnik

Родился грузинский и советский живописец и график Ираклий Тоидзе 27 марта 1902 года. Он учился рисовать у своего отца, известного художника и архитектора Моисея Тоидзе.

© photo: Sputnik

В 1930 году Ираклий Тоидзе окончил Тбилисскую академию художеств. К июню 1941 года он уже прославился как иллюстратор, он создавал работы и на политические темы.

В 1930 году Ираклий Тоидзе окончил Тбилисскую академию художеств. К июню 1941 года он уже прославился как иллюстратор, он создавал работы и на политические темы. - Sputnik Грузия
4/10
© photo: Sputnik

В 1930 году Ираклий Тоидзе окончил Тбилисскую академию художеств. К июню 1941 года он уже прославился как иллюстратор, он создавал работы и на политические темы.

© photo: Sputnik

Интересно, что при создании плаката "Родина-мать зовет!" художник старался добиться такого эффекта, чтобы каждый солдат, вне зависимости от национальности, мог разглядеть на плакате черты своей матери.

Интересно, что при создании плаката &quot;Родина-мать зовет!&quot; художник старался добиться такого эффекта, чтобы каждый солдат, вне зависимости от национальности, мог разглядеть на плакате черты своей матери. - Sputnik Грузия
5/10
© photo: Sputnik

Интересно, что при создании плаката "Родина-мать зовет!" художник старался добиться такого эффекта, чтобы каждый солдат, вне зависимости от национальности, мог разглядеть на плакате черты своей матери.

© photo: Sputnik

За годы войны Ираклий Тоидзе создал множество плакатов, которые вошли в историю, и в фотоленте представлена лишь небольшая подборка из них.

За годы войны Ираклий Тоидзе создал множество плакатов, которые вошли в историю, и в фотоленте представлена лишь небольшая подборка из них. - Sputnik Грузия
6/10
© photo: Sputnik

За годы войны Ираклий Тоидзе создал множество плакатов, которые вошли в историю, и в фотоленте представлена лишь небольшая подборка из них.

© photo: Sputnik

Можно сказать, что каждый плакат художника был отдельной историей.

Можно сказать, что каждый плакат художника был отдельной историей. - Sputnik Грузия
7/10
© photo: Sputnik

Можно сказать, что каждый плакат художника был отдельной историей.

© photo: Sputnik

Сейчас его плакаты помнят далекие потомки, которые может даже не все знают, кто создал эти бессмертные произведения.

Сейчас его плакаты помнят далекие потомки, которые может даже не все знают, кто создал эти бессмертные произведения. - Sputnik Грузия
8/10
© photo: Sputnik

Сейчас его плакаты помнят далекие потомки, которые может даже не все знают, кто создал эти бессмертные произведения.

© photo: Sputnik

Плакаты Ираклия Тоидзе рассказывали не только о военных подвигах и призывали на борьбу с агрессором, но и поднимали боевой дух в тылу.

Плакаты Ираклия Тоидзе рассказывали не только о военных подвигах и призывали на борьбу с агрессором, но и поднимали боевой дух в тылу. - Sputnik Грузия
9/10
© photo: Sputnik

Плакаты Ираклия Тоидзе рассказывали не только о военных подвигах и призывали на борьбу с агрессором, но и поднимали боевой дух в тылу.

© photo: Sputnik

Ираклий Тоидзе был обладателем большого количества высоких наград и почетных званий. Художник создал иллюстрации к множеству книг, в том числе к поэме Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре".

Ираклий Тоидзе был обладателем большого количества высоких наград и почетных званий. Художник создал иллюстрации к множеству книг, в том числе к поэме Шота Руставели &quot;Витязь в тигровой шкуре&quot;. - Sputnik Грузия
10/10
© photo: Sputnik

Ираклий Тоидзе был обладателем большого количества высоких наград и почетных званий. Художник создал иллюстрации к множеству книг, в том числе к поэме Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре".

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