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История ВОВ: военные плакаты грузинского художника Ираклия Тоидзе – фото

История ВОВ: военные плакаты грузинского художника Ираклия Тоидзе – фото

Sputnik Грузия

Автором многих плакатов, которые стали всем известны в годы войны, был грузинский художник Ираклий Тоидзе. Также он создал всем известный плакат "Родина-мать... 08.05.2025, Sputnik Грузия

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Художник создавал настоящие шедевры, которые вдохновляли людей на подвиг в тяжелые годы войны.В итоге получился один из самых узнаваемых плакатов за всю историю СССР и России. АиФ.ru знакомит читателей с другими военными плакатами Ираклия Тоидзе.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, вов, история, 9 мая, день победы, фото