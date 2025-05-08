История ВОВ: военные плакаты грузинского художника Ираклия Тоидзе – фото
Плакат "Родина-мать зовет!" был написан в июне 1941 года. Считается, что слова "Родина-мать" он взял из стихотворения любимого поэта Андрея Белого, а в качестве модели выступила жена художника Тамара.
Плакат "Родина-мать зовет!" был написан в июне 1941 года. Считается, что слова "Родина-мать" он взял из стихотворения любимого поэта Андрея Белого, а в качестве модели выступила жена художника Тамара.
В годы войны творчество Ираклия Тоидзе сыграло большую роль, его плакаты звали людей на подвиг.
В годы войны творчество Ираклия Тоидзе сыграло большую роль, его плакаты звали людей на подвиг.
Родился грузинский и советский живописец и график Ираклий Тоидзе 27 марта 1902 года. Он учился рисовать у своего отца, известного художника и архитектора Моисея Тоидзе.
Родился грузинский и советский живописец и график Ираклий Тоидзе 27 марта 1902 года. Он учился рисовать у своего отца, известного художника и архитектора Моисея Тоидзе.
В 1930 году Ираклий Тоидзе окончил Тбилисскую академию художеств. К июню 1941 года он уже прославился как иллюстратор, он создавал работы и на политические темы.
В 1930 году Ираклий Тоидзе окончил Тбилисскую академию художеств. К июню 1941 года он уже прославился как иллюстратор, он создавал работы и на политические темы.
Интересно, что при создании плаката "Родина-мать зовет!" художник старался добиться такого эффекта, чтобы каждый солдат, вне зависимости от национальности, мог разглядеть на плакате черты своей матери.
Интересно, что при создании плаката "Родина-мать зовет!" художник старался добиться такого эффекта, чтобы каждый солдат, вне зависимости от национальности, мог разглядеть на плакате черты своей матери.
За годы войны Ираклий Тоидзе создал множество плакатов, которые вошли в историю, и в фотоленте представлена лишь небольшая подборка из них.
За годы войны Ираклий Тоидзе создал множество плакатов, которые вошли в историю, и в фотоленте представлена лишь небольшая подборка из них.
Можно сказать, что каждый плакат художника был отдельной историей.
Можно сказать, что каждый плакат художника был отдельной историей.
Сейчас его плакаты помнят далекие потомки, которые может даже не все знают, кто создал эти бессмертные произведения.
Сейчас его плакаты помнят далекие потомки, которые может даже не все знают, кто создал эти бессмертные произведения.
Плакаты Ираклия Тоидзе рассказывали не только о военных подвигах и призывали на борьбу с агрессором, но и поднимали боевой дух в тылу.
Плакаты Ираклия Тоидзе рассказывали не только о военных подвигах и призывали на борьбу с агрессором, но и поднимали боевой дух в тылу.
Ираклий Тоидзе был обладателем большого количества высоких наград и почетных званий. Художник создал иллюстрации к множеству книг, в том числе к поэме Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре".
Ираклий Тоидзе был обладателем большого количества высоких наград и почетных званий. Художник создал иллюстрации к множеству книг, в том числе к поэме Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре".