https://sputnik-georgia.ru/20250508/mkhat-v-evakuatsii-v-gruzii-schaste-bylo-stol-ogromno-chto-my-zabyvali-o-voyne-266481035.html

МХАТ в эвакуации в Грузии: "Счастье было столь огромно, что мы забывали о войне"

МХАТ в эвакуации в Грузии: "Счастье было столь огромно, что мы забывали о войне"

Sputnik Грузия

Театральное искусство в период Великой Отечественной войны было не только отдушиной многих людей, но и верой в жизнь, в скорую победу. А годы, проведенные в... 08.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-08T16:58+0400

2025-05-08T16:58+0400

2025-05-08T16:58+0400

колумнисты

грузия

общество

аналитика

9 мая

80 лет победы в великой отечественной войне

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23261/63/232616387_0:0:2961:1665_1920x0_80_0_0_54002b80f802c93470b5124be0c7565f.jpg

"Это была удивительная зима в Тбилиси, – вспоминал народный артист Грузии, спортивный комментатор, а тогда школьник Котэ Махарадзе о зиме 1942 года, о "зиме тревоги нашей (ведь шла война) и зиме свалившегося с неба счастья: мы стали свидетелями незабываемого, неповторимого".Выдающиеся мастера искусств Советского Союза были эвакуированы в столицу Грузии. В их числе – золотой состав МХАТа.Сначала они остановились в Нальчике, откуда руководитель Московского Художественного академического театра Владимир Иванович Немирович-Данченко сообщал в письмах, как рвется то ли в Москву, где пришлось все бросить, то ли в Саратов, куда был эвакуирован остальной состав труппы, то ли в Тбилиси, куда зовут; о дождях, туманах, "неотвязной ноющей тоске настоящего" и "зубной боли в душе".В последних числах октября 41-го заслуженные мхатовцы прибыли в Грузию. "Трудно материально", но Владимир Иванович даже испытывал некоторую неловкость, когда писал своему секретарю Ольге Сергеевне Бокшанской из Тбилиси: "Насколько здесь не только спокойно, но и радостно.Вы знаете, город чудеснейший, отношение к нам великолепное, ко мне лично в особенности, и от общественности, и от правительства. Разместились неплохо. Все наслаждаются климатом, городом". Актриса Ольга Леонардовна Книппер-Чехова писала: "Все дорого, но все в городе есть".Артисты не сидели без работы. Вместе с актерами Малого театра давали вечера, билеты на которые раскупались мгновенно. Сам Немирович-Данченко 7 декабря устроил вечер воспоминаний – ведь он родом из Озургети, а учился в Тифлисе. Приехав в город теперь, он даже пытался найти дом, в котором когда-то жил, и театр, в котором начинал свой творческий путь, - но не находил, зато посетил школу, которую закончил с серебряной медалью – Первую Тифлисскую гимназию на проспекте Руставели.Зал полон – "продано до отказа". Весь сбор от продажи билетов был передан в фонд обороны.Искусствовед Виталий Вульф вспоминал о приезде мхатовцев в Баку: "Мне было одиннадцать лет, но я до сих пор помню, как Качалов читал сцену Барона и Сатина из "На дне", один за двоих. Книппер-Чехова с Юрием Недзвецким играли сцену из "Дядюшкиного сна". Шевченко и Тарханов показывали отрывок из "Горячего сердца". Успех был громадный, белый зал бакинской филармонии был переполнен. Вышли на улицу, было очень темно – в городе затемнение, шли домой пешком, трамваи ходили редко, все были очень счастливы". И так артистов принимали везде.Знаменитый актер Василий Иванович Качалов в эвакуацию ехал с тяжелым сердцем – сорокалетний сын Вадим, имея театральную мхатовскую бронь, в первые же дни войны ушел добровольцем на фронт, – но и с большим желанием работать: "Настроение у меня крепкое, – писал Качалов еще до отъезда. – Чувствую, что я нужен и могу еще быть поддержкой и опорой".А однажды в Тбилиси зрители долго не отпускали артиста, вновь и вновь вызывая аплодисментами на сцену, и он читал до поздней ночи, в том числе Есенина, своего друга, посвятившего одно из своих грустных и трогательных стихотворений собаке Качалова: "Дай, Джим, на счастье лапу мне…"Махарадзе вспоминал, как слушатели, соприкоснувшись со столь личным и дорогим для артиста, ошеломленные шли потом по темным улицам, как были остановлены патрулем, но как было радостно: "Такое бывает раз в жизни либо не бывает вообще".Сам же Качалов писал в статье, опубликованной в "Вечерней Москве" в марте 1942 года: "Горячий прием, который встречали мы повсюду, трогательные старания создать нам все, даже мельчайшие удобства, не могут не волновать каждого из нас. Еще раз убеждаемся мы, как велика любовь народа к своему искусству".Но не так проста была эта жизнь с "мельчайшими удобствами" в гостеприимном Тбилиси для артистов, которые Постановлением Совета по эвакуации при Совете народных комиссаров были направлены на Кавказ (всего 115 деятелей искусств, из них 13 – из МХАТа).Ольге Леонардовне Книппер-Чеховой уже за семьдесят, она выступала и репетировала, когда могла, но в январе писала: "Целый месяц я воюю с гриппом и бронхитом и все перемогаюсь и не могу выздороветь. На душе, конечно, тяжесть, беспокойство".83-летний Немирович-Данченко участвовал в жизни основной труппы МХАТа с помощью писем и телеграмм и взялся за работу в тбилисском Театре Руставели (где готов был работать даже без жалования, если средств будет хватать), но по состоянию здоровья вынужден был на целые месяцы прерывать репетиции. А в июле ему вместе с другими "стариками" пришлось на тбилисском кладбище похоронить своего 61-летнего коллегу из Малого театра – актера Михаила Михайловича Климова.Несмотря ни на что, Владимир Иванович был жизнелюбив и бодр, строил планы на будущее, мечтал о создании школы-студии, а незадолго до возвращения из эвакуации написал обращение ко всем артистам МХАТа – о высоком предназначении актера и о том, как нужно идти "по путям своего искусства": "Чем мы заслужили, – предлагал задуматься знаменитый режиссер в июле 1942 года, – чтобы миллионы наших братьев отдавали жизни за нас, за наше спокойствие, за нашу работу? Чем мы заслужили и как артисты, и как просто люди-человеки?"Это одно из последних его писем из Тбилиси – очень скоро мхатовцам организовали перелет в Москву. Благодаря стараниям режиссера осенью в столицу вернулся и основной состав, продолжилась работа, открылась школа-студия, а весной 43-го Немировича-Данченко не стало...Предпоследний свой театральный сезон ему суждено было провести на родине, в Грузии, вместе с другими мастерами подарив все отдающим фронту тбилисцам "настоящий праздник высочайшего искусства".Котэ Махарадзе вспоминал об уникальных тбилисских концертах, лекциях, встречах: "Счастье было столь огромно, что порой забывалось: враг ведь в двухстах километрах от города"."Советские актеры, – писал Качалов в 42-м из Тбилиси в своей статье для "Вечерней Москвы", – прилагают все силы, чтобы приблизить день победы над фашизмом, день победы культуры и искусства над мракобесием, человека над кровавым зверем. И мы знаем, что этот день недалек!"

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Александра Оболонкова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24745/12/247451262_545:0:1912:1367_100x100_80_0_0_3fd3f07e7f619149554682313fcb9a2d.jpg

Александра Оболонкова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24745/12/247451262_545:0:1912:1367_100x100_80_0_0_3fd3f07e7f619149554682313fcb9a2d.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александра Оболонкова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24745/12/247451262_545:0:1912:1367_100x100_80_0_0_3fd3f07e7f619149554682313fcb9a2d.jpg

колумнисты, грузия, общество, аналитика, 9 мая