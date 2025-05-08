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Нацбанк Грузии повысил прогноз роста экономики Грузии
Нацбанк Грузии повысил прогноз роста экономики Грузии
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Реальный экономический рост в Грузии в марте 2025 года составил 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года 08.05.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии повысил прогноз экономического роста страны с 5 до 6,7%, говорится в сообщении на сайте регулятора. По данным Национальной службы статистики, реальный экономический рост в Грузии в марте 2025 года составил 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а средний показатель роста ВВП в январе-марте 2025 года – 9,3%. По мнению Нацбанка, в долгосрочной перспективе ожидается его стабилизация в пределах потенциального уровня 5%. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%. Чем обусловлен рост экономики По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в марте 2025 года внесли сферы профессиональной и научно-технической деятельности, информации и коммуникации, финансовой и страховой деятельности, транспорта и складирования, а также строительства. Причиной роста сектора информации и коммуникаций является рост объема компьютерного программирования, предоставление консультаций в сфере IT и расширение объема соответствующих услуг. Рост в финансовом и страховом секторах был в основном связан с увеличением процентных доходов коммерческих банков. Рост в сфере транспорта и складирования был в основном связан с работой воздушного транспорта. Среди них выросли показатели как пассажирских, так и грузовых перевозок. Рост в строительном секторе был в основном связан со строительством жилых и нежилых зданий-сооружений, а также со специализированными строительными работами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, тбилиси, сакстат
экономика, грузия, новости, тбилиси, сакстат

Нацбанк Грузии повысил прогноз роста экономики Грузии

09:01 08.05.2025
© photo: Sputnik / Stringerнациональный банк Грузии
национальный банк Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 08.05.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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Реальный экономический рост в Грузии в марте 2025 года составил 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии повысил прогноз экономического роста страны с 5 до 6,7%, говорится в сообщении на сайте регулятора.
По данным Национальной службы статистики, реальный экономический рост в Грузии в марте 2025 года составил 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а средний показатель роста ВВП в январе-марте 2025 года – 9,3%.

"На основе относительно медленной нормализации фундаментальных факторов в экономике и текущего сильного экономического роста, в центральном (базовом) сценарии, по сравнению с предыдущим сценарием, рост реального ВВП в 2025 году пересмотрен с 5 до 6,7%", – говорится в сообщении регулятора.

По мнению Нацбанка, в долгосрочной перспективе ожидается его стабилизация в пределах потенциального уровня 5%.
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%.

Чем обусловлен рост экономики

По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в марте 2025 года внесли сферы профессиональной и научно-технической деятельности, информации и коммуникации, финансовой и страховой деятельности, транспорта и складирования, а также строительства.
Причиной роста сектора информации и коммуникаций является рост объема компьютерного программирования, предоставление консультаций в сфере IT и расширение объема соответствующих услуг.
Рост в сфере профессиональной и научно-технической деятельности связан с увеличением объема консультаций по вопросам бухгалтерского учета, контроля, аудита, а также налогообложения. Сектор объединяет юридические услуги, а также включает архитектуру, инженерию, дизайн и, соответственно, научные исследования и анализ. Как отметил глава "Сакстата", расширение услуг в этом секторе внесло значительный вклад в экономический рост.
Рост в финансовом и страховом секторах был в основном связан с увеличением процентных доходов коммерческих банков.
Рост в сфере транспорта и складирования был в основном связан с работой воздушного транспорта. Среди них выросли показатели как пассажирских, так и грузовых перевозок.
Однако тенденции роста наблюдались и в сфере сухопутного транспорта, что в основном было связано с грузовыми перевозками. Также возросли и темпы транспортной обработки и складирования грузов.
Рост в строительном секторе был в основном связан со строительством жилых и нежилых зданий-сооружений, а также со специализированными строительными работами.
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