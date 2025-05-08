https://sputnik-georgia.ru/20250508/natsbank-gruzii-povysil-prognoz-rosta-ekonomiki-gruzii-293234982.html

Нацбанк Грузии повысил прогноз роста экономики Грузии

Нацбанк Грузии повысил прогноз роста экономики Грузии

Sputnik Грузия

Реальный экономический рост в Грузии в марте 2025 года составил 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года 08.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-08T09:01+0400

2025-05-08T09:01+0400

2025-05-08T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии повысил прогноз экономического роста страны с 5 до 6,7%, говорится в сообщении на сайте регулятора. По данным Национальной службы статистики, реальный экономический рост в Грузии в марте 2025 года составил 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а средний показатель роста ВВП в январе-марте 2025 года – 9,3%. По мнению Нацбанка, в долгосрочной перспективе ожидается его стабилизация в пределах потенциального уровня 5%. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%. Чем обусловлен рост экономики По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в марте 2025 года внесли сферы профессиональной и научно-технической деятельности, информации и коммуникации, финансовой и страховой деятельности, транспорта и складирования, а также строительства. Причиной роста сектора информации и коммуникаций является рост объема компьютерного программирования, предоставление консультаций в сфере IT и расширение объема соответствующих услуг. Рост в финансовом и страховом секторах был в основном связан с увеличением процентных доходов коммерческих банков. Рост в сфере транспорта и складирования был в основном связан с работой воздушного транспорта. Среди них выросли показатели как пассажирских, так и грузовых перевозок. Рост в строительном секторе был в основном связан со строительством жилых и нежилых зданий-сооружений, а также со специализированными строительными работами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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