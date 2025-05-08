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Новым Папой римским стал американский кардинал

Новым Папой римским стал американский кардинал

Sputnik Грузия

Нового главу Римско-католической церкви кардиналы избрали в четвертом туре голосования 08.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-08T21:59+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Конклав в Ватикане избрал в четверг 267-го папу римского – из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца поднимается белый дым.Новым папой римским избран кардинал Прево из США – кардинал-протодьякон.Объявление об успешном голосовании сопровождалось звоном колоколов. Нового главу Римско-католической церкви кардиналы избрали в четвертом туре голосования.После этого на балкон главного католического храма вынесут крест, новоизбранный понтифик появится перед верующими и произнесет традиционное благословение "Urbi et orbi" ("Городу и миру").Папа римский Франциск умер утром 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной его смерти стал инсульт на фоне хронических заболеваний. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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