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Новым Папой римским стал американский кардинал
Новым Папой римским стал американский кардинал
Sputnik Грузия
Нового главу Римско-католической церкви кардиналы избрали в четвертом туре голосования 08.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-08T21:59+0400
2025-05-08T21:59+0400
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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Конклав в Ватикане избрал в четверг 267-го папу римского – из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца поднимается белый дым.Новым папой римским избран кардинал Прево из США – кардинал-протодьякон.Объявление об успешном голосовании сопровождалось звоном колоколов. Нового главу Римско-католической церкви кардиналы избрали в четвертом туре голосования.После этого на балкон главного католического храма вынесут крест, новоизбранный понтифик появится перед верующими и произнесет традиционное благословение "Urbi et orbi" ("Городу и миру").Папа римский Франциск умер утром 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной его смерти стал инсульт на фоне хронических заболеваний. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, религия , ватикан
в мире, новости, религия , ватикан
Новым Папой римским стал американский кардинал
21:59 08.05.2025 (обновлено: 22:40 08.05.2025)
Нового главу Римско-католической церкви кардиналы избрали в четвертом туре голосования
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Конклав в Ватикане избрал в четверг 267-го папу римского – из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца поднимается белый дым.
Новым папой римским избран кардинал Прево из США – кардинал-протодьякон.
Объявление об успешном голосовании сопровождалось звоном колоколов. Нового главу Римско-католической церкви кардиналы избрали в четвертом туре голосования.
В ближайшее время кардинал-протодиакон Доминик Мамберти появится на балконе собора Святого Петра, чтобы произнести знаменитую латинскую формулу "Habemus papam!" ("У нас есть папа!") и объявить, кто был избран и какое папское имя он принял.
После этого на балкон главного католического храма вынесут крест, новоизбранный понтифик появится перед верующими и произнесет традиционное благословение "Urbi et orbi" ("Городу и миру").
Папа римский Франциск умер утром 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной его смерти стал инсульт на фоне хронических заболеваний. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.