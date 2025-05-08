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Новый папа Лев XIV призвал верующих строить "мосты диалога" ради мира
Новый папа Лев XIV призвал верующих строить "мосты диалога" ради мира
Sputnik Грузия
Представитель ордена-августинцев, префект дикастерии по делам епископов Роберт Фрэнсис Прево был избран в четверг новым, 267 папой Римским 08.05.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Новый папа Римский Лев XIV, появившись в четверг перед верующими впервые после избрания, обратился с пожеланием мира и призвал их строить мосты диалога. В традиционном обращении Urbi et Orbi ("Городу и миру") новый понтифик заявил, что "человечество нуждается в воскресшем Христе, как в мосте, по которому людей достигнет Господь и его любовь".Понтифик напомнил о последнем призыве к миру, который сделал папа Франциск в Пасхальное Воскресение накануне своей кончины. "Помогите нам, друг другу построить мосты с диалогом, со встречей, соединившись всем вместе, чтобы стать одним народом в вечном мире", – сказал папа Лев, ставший первым понтификом из США. Лев XIV поблагодарил папу Франциска и всех кардиналов, проголосовавших за него на конклаве. "Вместе с ними и вами мы будем идти вместе как единая Церковь, в поисках мира и справедливости, всегда стремясь трудиться как мужчины и женщины, верные Иисусу Христу, без страха, провозглашать Евангелие и быть миссионерами", – сказал Папа. В заключение он обратился к верующим на испанском языке, напомнив о годах работы в Перу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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общество, новости, религия , в мире, сша, ватикан
общество, новости, религия , в мире, сша, ватикан
Новый папа Лев XIV призвал верующих строить "мосты диалога" ради мира
22:53 08.05.2025 (обновлено: 23:25 08.05.2025)
Представитель ордена-августинцев, префект дикастерии по делам епископов Роберт Фрэнсис Прево был избран в четверг новым, 267 папой Римским
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Новый папа Римский Лев XIV, появившись в четверг перед верующими впервые после избрания, обратился с пожеланием мира и призвал их строить мосты диалога.
В традиционном обращении Urbi et Orbi ("Городу и миру") новый понтифик заявил, что "человечество нуждается в воскресшем Христе, как в мосте, по которому людей достигнет Господь и его любовь".
"Мир вам всем! Дорогие братья и сестры, это первое приветствие воскресшего Христа, доброго пастыря, отдавшего свою жизнь за стадо Божье. Я хотел бы, чтобы это приветствие мира вошло в ваши сердца и достигло ваших семей, всех людей, где бы они ни были, всех народов, всей земли. Мир вам!" – сказал новый Папа.
Понтифик напомнил о последнем призыве к миру, который сделал папа Франциск в Пасхальное Воскресение накануне своей кончины.
"Помогите нам, друг другу построить мосты с диалогом, со встречей, соединившись всем вместе, чтобы стать одним народом в вечном мире", – сказал папа Лев, ставший первым понтификом из США.
Представитель ордена-августинцев, префект дикастерии по делам епископов Роберт Фрэнсис Прево был избран в четверг новым, 267 папой Римским. Его имя не фигурировало в списках явных фаворитов выборов, но оценивалось достаточно высоко.
Лев XIV поблагодарил папу Франциска и всех кардиналов, проголосовавших за него на конклаве.
"Вместе с ними и вами мы будем идти вместе как единая Церковь, в поисках мира и справедливости, всегда стремясь трудиться как мужчины и женщины, верные Иисусу Христу, без страха, провозглашать Евангелие и быть миссионерами", – сказал Папа. В заключение он обратился к верующим на испанском языке, напомнив о годах работы в Перу.