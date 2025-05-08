https://sputnik-georgia.ru/20250508/otnosheniya-moskvy-i-pekina-ne-zavisyat-ot-mirovoy-konyunktury---putin-293274856.html

Отношения Москвы и Пекина не зависят от мировой конъюнктуры - Путин

Отношения Москвы и Пекина не зависят от мировой конъюнктуры - Путин

Sputnik Грузия

Российский лидер отметил большую роль взаимной торговли в выстраивании отношений между двумя государствами. 08.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-08T20:36+0400

2025-05-08T20:36+0400

2025-05-08T20:36+0400

80 лет победы в великой отечественной войне

россия

в мире

китай

москва

минск

владимир путин

си цзиньпин

александр лукашенко

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ТБИЛИСИ, 8 мая – Sputnik. Отношения Москвы и Пекина являются самодостаточными и не зависят от каких-либо внутриполитических факторов или мировой конъюнктуры, заявил в четверг российский президент Владимир Путин.Си Цзиньпин прибыл в Россию с визитом в среду, 7 мая, для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.По его словам, два государства создали устойчивую систему торговли, которая не подвержена влиянию других стран.Путин также подчеркнул, что Китай занимает первое место по товарообороту с РФ – в минувшем году этот показатель поставил очередной рекорд, достигнув 245 миллиардов долларов. При этом Россия в свою очередь тоже является одним из ведущих внешнеторговых партнеров КНР. Российский лидер отметил, что углублению коммерческих связей содействуют шаги по переводу расчетов в национальные валюты – сейчас почти все они ведутся в рублях и юанях.Всего Москва ожидает на параде Победы лидеров 27 стран – глав как европейских, так азиатских и африканских государств. Президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в российскую столицу 8 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, китай, москва, минск, владимир путин, си цзиньпин, александр лукашенко