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80 лет Победы в Великой Отечественной войне
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Отношения Москвы и Пекина не зависят от мировой конъюнктуры - Путин
Отношения Москвы и Пекина не зависят от мировой конъюнктуры - Путин
Sputnik Грузия
Российский лидер отметил большую роль взаимной торговли в выстраивании отношений между двумя государствами. 08.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-08T20:36+0400
2025-05-08T20:36+0400
80 лет победы в великой отечественной войне
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ТБИЛИСИ, 8 мая – Sputnik. Отношения Москвы и Пекина являются самодостаточными и не зависят от каких-либо внутриполитических факторов или мировой конъюнктуры, заявил в четверг российский президент Владимир Путин.Си Цзиньпин прибыл в Россию с визитом в среду, 7 мая, для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.По его словам, два государства создали устойчивую систему торговли, которая не подвержена влиянию других стран.Путин также подчеркнул, что Китай занимает первое место по товарообороту с РФ – в минувшем году этот показатель поставил очередной рекорд, достигнув 245 миллиардов долларов. При этом Россия в свою очередь тоже является одним из ведущих внешнеторговых партнеров КНР. Российский лидер отметил, что углублению коммерческих связей содействуют шаги по переводу расчетов в национальные валюты – сейчас почти все они ведутся в рублях и юанях.Всего Москва ожидает на параде Победы лидеров 27 стран – глав как европейских, так азиатских и африканских государств. Президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в российскую столицу 8 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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россия, в мире, китай, москва, минск, владимир путин, си цзиньпин, александр лукашенко
россия, в мире, китай, москва, минск, владимир путин, си цзиньпин, александр лукашенко

Отношения Москвы и Пекина не зависят от мировой конъюнктуры - Путин

20:36 08.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - Sputnik Грузия, 1920, 08.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
/
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Российский лидер отметил большую роль взаимной торговли в выстраивании отношений между двумя государствами.
ТБИЛИСИ, 8 мая – Sputnik. Отношения Москвы и Пекина являются самодостаточными и не зависят от каких-либо внутриполитических факторов или мировой конъюнктуры, заявил в четверг российский президент Владимир Путин.
Си Цзиньпин прибыл в Россию с визитом в среду, 7 мая, для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
"Они (отношения между Россией и Китаем – Sputnik) самодостаточны и не зависят от внутриполитических факторов и текущей мировой конъюнктуры", – сказал он по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
По его словам, два государства создали устойчивую систему торговли, которая не подвержена влиянию других стран.
"По сути, выстроена устойчивая система взаимной торговли, которая надежно защищена от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых рынках", – заявил российский лидер.
Путин также подчеркнул, что Китай занимает первое место по товарообороту с РФ – в минувшем году этот показатель поставил очередной рекорд, достигнув 245 миллиардов долларов. При этом Россия в свою очередь тоже является одним из ведущих внешнеторговых партнеров КНР. Российский лидер отметил, что углублению коммерческих связей содействуют шаги по переводу расчетов в национальные валюты – сейчас почти все они ведутся в рублях и юанях.
Всего Москва ожидает на параде Победы лидеров 27 стран – глав как европейских, так азиатских и африканских государств. Президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в российскую столицу 8 мая.
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