https://sputnik-georgia.ru/20250508/papuashvili-raskritikoval-zayavlenie-posolstva-ssha-ob-ozhidaemykh-teraktakh-v-tbilisi-293252029.html

Папуашвили раскритиковал заявление посольства США об ожидаемых терактах в Тбилиси

Папуашвили раскритиковал заявление посольства США об ожидаемых терактах в Тбилиси

Sputnik Грузия

Спикер парламента поддержал СГБ Грузии и призвал посольство США не распространять провокационные сообщения без консультаций 08.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-08T13:52+0400

2025-05-08T13:52+0400

2025-05-08T14:46+0400

грузия

новости

сша

тбилиси

шалва папуашвили

сгб

происшествия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/0c/283215243_0:220:2175:1443_1920x0_80_0_0_c0a238d5e1cb70549cd7fe4123d82be8.jpg

ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Посольство США в Грузии выступило с заявлением о возможной бомбе в торговых центрах Тбилиси без предварительного согласования со Службой государственной безопасности, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам. Посольство США 7 мая распространило заявление, в котором сообщило, что узнало об угрозе взрыва бомбы в трех торговых центрах Тбилиси, и рекомендовало своим гражданам воздержаться от посещения ТЦ. В ответ Служба госбезопасности Грузии призвала посольство воздержаться от распространения несогласованных с соответствующими ведомствами заявлений. По его словам, грузинское общество уже не раз было свидетелем того, к чему приводят подобные заявления. Как отметил председатель парламента, вчерашнее заявление посольства США стало благодатной почвой для дезинформационной и истеричной кампании.Посольство США в Грузии уже официально отменило рекомендацию не посещать торговые центры из-за угрозы взрыва бомбы.По информации СГБ Грузии, соответствующие службы проработали очередной факт ложных сообщений о взрывных устройствах. В Грузии "Ложное сообщение о терроризме" является уголовным преступлением, что карается лишением свободы на срок до 9 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, сша, тбилиси, шалва папуашвили, сгб, происшествия