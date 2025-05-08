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Папуашвили раскритиковал заявление посольства США об ожидаемых терактах в Тбилиси
Папуашвили раскритиковал заявление посольства США об ожидаемых терактах в Тбилиси
Sputnik Грузия
Спикер парламента поддержал СГБ Грузии и призвал посольство США не распространять провокационные сообщения без консультаций 08.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-08T13:52+0400
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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Посольство США в Грузии выступило с заявлением о возможной бомбе в торговых центрах Тбилиси без предварительного согласования со Службой государственной безопасности, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам. Посольство США 7 мая распространило заявление, в котором сообщило, что узнало об угрозе взрыва бомбы в трех торговых центрах Тбилиси, и рекомендовало своим гражданам воздержаться от посещения ТЦ. В ответ Служба госбезопасности Грузии призвала посольство воздержаться от распространения несогласованных с соответствующими ведомствами заявлений. По его словам, грузинское общество уже не раз было свидетелем того, к чему приводят подобные заявления. Как отметил председатель парламента, вчерашнее заявление посольства США стало благодатной почвой для дезинформационной и истеричной кампании.Посольство США в Грузии уже официально отменило рекомендацию не посещать торговые центры из-за угрозы взрыва бомбы.По информации СГБ Грузии, соответствующие службы проработали очередной факт ложных сообщений о взрывных устройствах. В Грузии "Ложное сообщение о терроризме" является уголовным преступлением, что карается лишением свободы на срок до 9 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, сша, тбилиси, шалва папуашвили, сгб, происшествия
Папуашвили раскритиковал заявление посольства США об ожидаемых терактах в Тбилиси
13:52 08.05.2025 (обновлено: 14:46 08.05.2025)
Спикер парламента поддержал СГБ Грузии и призвал посольство США не распространять провокационные сообщения без консультаций
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Посольство США в Грузии выступило с заявлением о возможной бомбе в торговых центрах Тбилиси без предварительного согласования со Службой государственной безопасности, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам.
Посольство США 7 мая распространило заявление, в котором сообщило, что узнало об угрозе взрыва бомбы в трех торговых центрах Тбилиси, и рекомендовало своим гражданам воздержаться от посещения ТЦ. В ответ Служба госбезопасности Грузии призвала посольство воздержаться от распространения несогласованных с соответствующими ведомствами заявлений.
"В американском правосудии есть такой принцип, что нельзя кричать в театре, полном людей, что пожар. Печально, в том числе, как стало ясно из заявления СГБ, что это заявление было сделано публично, без координации со службой безопасности", – заявил Папуашвили.
По его словам, грузинское общество уже не раз было свидетелем того, к чему приводят подобные заявления.
"Тем более что посольство США прекрасно знает манеру радикальной оппозиции и НПО сеять истерию по любому вопросу, лишний раз вызывать беспокойство в обществе", – заявил Папуашвили.
Как отметил председатель парламента, вчерашнее заявление посольства США стало благодатной почвой для дезинформационной и истеричной кампании.
Посольство США в Грузии уже официально отменило рекомендацию не посещать торговые центры из-за угрозы взрыва бомбы.
"После сообщения, распространенного посольством США 7 мая, правоохранительные органы Грузии прошлой ночью сообщили посольству в Тбилиси, что ни в одном из упомянутых трех торговых центров взрывное устройство не было обнаружено. Офис региональной безопасности отменил свою рекомендацию сотрудникам посольства избегать этих территорий", – говорится в заявлении посольства.
По информации СГБ Грузии, соответствующие службы проработали очередной факт ложных сообщений о взрывных устройствах.
В Грузии "Ложное сообщение о терроризме" является уголовным преступлением, что карается лишением свободы на срок до 9 лет лишения свободы.