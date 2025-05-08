https://sputnik-georgia.ru/20250508/partiya-girchi-zurabishvili---eto-glavnaya-oshibka-gruzinskoy-oppozitsii-293273693.html

Партия "Гирчи": Зурабишвили – это главная ошибка грузинской оппозиции

Партия "Гирчи": Зурабишвили – это главная ошибка грузинской оппозиции

Sputnik Грузия

Политик сомневается, что у Зурабишвили осталась репутация, позволяющая разделить грузинское общество больше того, чем оно разделено сегодня 08.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-08T19:18+0400

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политика

грузия

новости

саломе зурабишвили

ноэ жордания

партия "гирчи"

день независимости грузии

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили – это главная ошибка оппозиции, и ни одна из ее инициатив ни к чему хорошему не привела, сказал член партии "Гирчи" Александр Раквиашвили журналистам. Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала провести акцию в День независимости Грузии 26 мая. Ее поддержали ряд оппозиционных партий. По словам политика, он сомневается, что у Зурабишвили осталась репутация, позволяющая разделить грузинское общество больше того, чем оно разделено сегодня. Грузия 26 мая отметит День независимости. В этом году традиционное празднование по решению правительства будет перенесено с проспекта Руставели на площадь Орбелиани. Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ноэ жордания, партия "гирчи", день независимости грузии