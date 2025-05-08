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Партия "Гирчи": Зурабишвили – это главная ошибка грузинской оппозиции
Партия "Гирчи": Зурабишвили – это главная ошибка грузинской оппозиции
Sputnik Грузия
Политик сомневается, что у Зурабишвили осталась репутация, позволяющая разделить грузинское общество больше того, чем оно разделено сегодня 08.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-08T19:18+0400
2025-05-08T19:18+0400
2025-05-08T19:58+0400
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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили – это главная ошибка оппозиции, и ни одна из ее инициатив ни к чему хорошему не привела, сказал член партии "Гирчи" Александр Раквиашвили журналистам. Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала провести акцию в День независимости Грузии 26 мая. Ее поддержали ряд оппозиционных партий. По словам политика, он сомневается, что у Зурабишвили осталась репутация, позволяющая разделить грузинское общество больше того, чем оно разделено сегодня. Грузия 26 мая отметит День независимости. В этом году традиционное празднование по решению правительства будет перенесено с проспекта Руставели на площадь Орбелиани. Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ноэ жордания, партия "гирчи", день независимости грузии
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ноэ жордания, партия "гирчи", день независимости грузии
Партия "Гирчи": Зурабишвили – это главная ошибка грузинской оппозиции
19:18 08.05.2025 (обновлено: 19:58 08.05.2025)
Политик сомневается, что у Зурабишвили осталась репутация, позволяющая разделить грузинское общество больше того, чем оно разделено сегодня
ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили – это главная ошибка оппозиции, и ни одна из ее инициатив ни к чему хорошему не привела, сказал член партии "Гирчи" Александр Раквиашвили журналистам.
Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала провести акцию в День независимости Грузии 26 мая. Ее поддержали ряд оппозиционных партий.
"Я не верю, что под руководством Саломе Зурабишвили произойдет что-то, что поможет оппозиции и поможет нам сменить правительство. Все, что она делала до сих пор, закончилось плохо. Инициатива 26 мая также закончится плохо", – сказал Раквиашвили.
По словам политика, он сомневается, что у Зурабишвили осталась репутация, позволяющая разделить грузинское общество больше того, чем оно разделено сегодня.
"Наше общество уже разделено, но по другим причинам. Саломе Зурабишвили не может изменить это ни в какую сторону", – сказал Раквиашвили.
Грузия 26 мая отметит День независимости. В этом году традиционное празднование по решению правительства будет перенесено с проспекта Руставели на площадь Орбелиани.
Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.