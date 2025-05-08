https://sputnik-georgia.ru/20250508/pensionerku-zastavlyali-zanimatsya-prostitutsiey-v-gruzii--detali-rassledovaniya-293249185.html

Пенсионерку заставляли заниматься проституцией в Грузии – детали расследования

Пенсионерку заставляли заниматься проституцией в Грузии – детали расследования

Sputnik Грузия

Гражданку Грузии задержали по обвинению в торговле людьми и в случае подтверждения вины ей грозит до 12 лет лишения свободы 08.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-08T16:52+0400

2025-05-08T16:52+0400

2025-05-08T16:52+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Сотрудники полиции задержали 32-летнюю жительницу Грузии по обвинению в торговле людьми. Как установило следствие, она заставляла угрозами и психологическим насилием 62-летнюю пенсионерку вступать в интимную связь с разными лицами и получала от этого долю. МВД Грузии приводит запись телефонных разговоров обвиняемой и жертвы, в которых слышны обвинения и требования денег. Задержанной грозит до 12 лет лишения свободы в случае подтверждения вины по статье "Торговля людьми".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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