https://sputnik-georgia.ru/20250508/potomki-natsistov-u-vlasti-kak-eto-vliyaet-na-politiku-stran-zapada---video-293250898.html

Потомки нацистов у власти: как это влияет на политику стран Запада? – видео

Потомки нацистов у власти: как это влияет на политику стран Запада? – видео

Sputnik Грузия

Эсэсовцы, друзья Геббельса и офицеры вермахта – предки представителей западного истеблишмента. Почему историческая правда стоит у них поперек горла, и они не... 08.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-08T12:51+0400

2025-05-08T12:51+0400

2025-05-08T13:51+0400

80 лет победы в великой отечественной войне

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вов

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день победы

история

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В этом году мир отмечает 80-летие Победы над фашизмом. Западные политики выражают недовольство предстоящими мероприятиями в столице РФ. "Любое участие в парадах или празднованиях 9 мая в Москве не будет воспринято европейской стороной легкомысленно", – предупреждает глава евродипломатии Кая Каллас.Министр иностранных дел Латвии Байба Браже ссылается на четкое указание Евросоюза – не участвовать в противоречащих ценностям ЕС мероприятиях в Москве, приуроченных к 9 мая. Эти призывы адресованы и лидерам государств, претендующих на членство в ЕС. Напомним, кем были предки тех, кто сегодня угрожает странам, желающим почтить память победителей. Дед премьер-министра Польши Дональда Туска – Йозеф Туск строил концлагерь Штутгоф и служил в Вермахте.Брат прадеда Каи Каллас – Александр Альвер – служил пастором прихода Виру-Нигула. До войны был участником скандальных историй, связанных с домогательствами. В сентябре 1944-го, накануне освобождения Эстонии от нацистов, бежал в Германию, где и прожил до 1949 года. Немало потомков нацистов и в правящей верхушке Германии.Дед нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца – Йозеф Пауль Совиньи – состоял в резерве нацистских штурмовиков. А ранее, еще будучи бургомистром Брилона, переименовывал местные улицы в честь Гитлера и Геринга.Вальтер Гранцов – прадед Роберта Хабека, занимавшего должность вице-канцлера Германии последние три с половиной года – осужден за военные преступления. Вальтер командовал бригадой СС и заставлял узников концлагерей работать на своей плантации. СМИ считали его близким другом Геббельса.Дед Анналены Бербок – экс министра иностранных дел Германии и нынешнего кандидата на пост нового председателя Генассамблеи ООН – Вальдемар Бербок – офицер Верхмата, убежденный нацист, награжден "Крестом за военные заслуги".Предки федерального президента соседней Австрии – Александра Ван Дер Беллена – выходцы из России, переехавшие в Эстонию в Гражданскую войну. В 1940-м бежали в Германию, как "немецкие репатрианты". Ван дер Беллену регулярно напоминают о предательском переезде его отца в развязавший мировую войну Третий Рейх, а австрийские политики и вовсе прямо обвиняют его в связях с нацистами. Потомки пособников нацистов встречаются и во власти бывших "Стран Оси". Дзиро Исида, отец премьер-министра Японии Сигэру Исиба, во время Второй Мировой служил в японских оккупационных войсках Сингапура.Отец главы Сената Италии Иняцио Ла Русса – Нино Ла Русса еще в годы студенчества был членом Фашистских университетских групп, а в 1938-м стал политсекретарем Национальной фашистской партии Патерно. Ушел добровольцем на североафриканский фронт. В связях с нацистами подозревают даже деда Эммануэля Макрона. Андре Макрон работал окружным управляющим железнодорожной компании SNFC, которая в годы оккупации переправляла в немецкие концлагеря тысячи евреев. В том числе и по путям, находившимся под управлением Андре Макрона.Потомки нацистов есть и за океаном. Член палаты общин Канады Христя Фриланд, ранее занимавшая высокие посты в правительстве, является внучкой уроженца Львовской области Михаила Хомяка. До войны Хомяк входил в редколлегию газеты "Дiло" – официального рупора ОУН. А после 1941-года сотрудничал с нацистами в Кракове, став главным редактором издания "Краковские вести". Газета открыто разжигала ненависть к евреям, восхваляла Гитлера, одного из главных организаторов Холокоста Ганса Франка и идейного создателя дивизии СС "Галичина" Владимира Кубийовича.Эти примеры – лишь малая часть, верхушка айсберга. Потомков нацистов и их пособников на Западе гораздо больше. Какие тайны кроются в семейных альбомах европейских политиков? Не они ли причина стараний переписать историю?

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видео, мультимедиа, 9 мая, вов, германия, день победы, история, видео