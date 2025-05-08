https://sputnik-georgia.ru/20250508/vybivali-menya-iz-okopa--ne-vybili-izvestnye-pisateli-frontoviki-iz-gruzii-266494917.html

"Выбивали меня из окопа – не выбили...": известные писатели-фронтовики из Грузии

"Выбивали меня из окопа – не выбили...": известные писатели-фронтовики из Грузии

Sputnik Грузия

В годы Великой Отечественной войны писатели Грузии, как и вся страна, сражались за победу – и штыком, и словом 08.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-08T18:01+0400

2025-05-08T18:01+0400

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Те, кто не был призван в действующую армию, постоянно выезжали на фронт, писали корреспонденции непосредственно с мест сражений, выступали перед бойцами, стараясь поддержать их дух художественным словом.А поддерживать было чем: с самых первых дней войны грузинские литераторы создавали страстные, вдохновенные, проникновенные произведения, в которых в полной мере проявилось исконное качество национальной литературы – ее героико-романтическая традиция (не случайно самым востребованным и популярным жанром в эти годы стала баллада). Это объяснялось самим мировосприятием народа, его многовековым кодексом чести и достоинства, если угодно, – рыцарством, лежащим в основе грузинского характера.Литераторы обращались к славным страницам истории Грузии, исполненным героизма и самопожертвования во имя Родины: Григол Абашидзе создает поэму "Георгий Шестой", Симон Чиковани – "Песнь о Давиде Гурамишвили", Ладо Асатиани – "Басианскую битву", Константин Гамсахурдия – эпопею "Давид Строитель"...Непосредственно событиям Великой Отечественной посвящены выдающиеся прозаические произведения – "Табак" и "Вести с фронта" Шалвы Дадиани, "Отец и сын" Лео Киачели, "Как умирал старый моряк" Константина Лордкипанидзе, сборник рассказов "На Западном фронте" Георгия Натрошвили...Сегодня нам хотелось бы отдать свою дань уважения и памяти писателям-фронтовикам, которые защищали родину с оружием в руках и по великому счастью вернулись домой живыми. Вспомним с поклоном и благодарностью некоторых из писателей Грузии, проливших свою кровь на полях сражений.Константин Лордкипанидзе (1905-1986)Уроженец имеретинского села Диди Джихаиши. Выпускник Кутаисского гуманитарного техникума. Воевал с сентября 1943 года – служил телефонистом отдельной 1442 роты связи. Работал специальным корреспондентом военных газет. Награжден двумя орденами Красной Звезды (причем первый им получен через две недели после призыва) и медалью "За оборону Кавказа". В послевоенные годы был главным редактором журналов "Литературная Грузия" и "Цискари", возглавлял издательство "Накадули". Похоронен в Дидубийском пантеоне.Цитата: "И еще вот о чем я хочу сказать: начиная с зеленой юности я живу, как солдат в окопе. А в окопе чаще всего приходится смотреть только вперед, и у меня пока не было времени оглянуться, подумать о прожитом, окинуть умудренным взглядом пройденные пути-дороги. Да и то надо учесть, что жизнь в окопе имеет, как я сейчас понял, не только свои преимущества, но, к сожалению, и некоторые минусы.Солдат из окопа не все видит и не всегда знает, что происходит за пределами обозримого. Может, это в какой-то мере и помешало художникам моего поколения разобраться во всей сложности мира сего. Я не говорю это за всех, может, кто и думает, что разобрался, – я говорю только за себя: нет, не разобрался до конца. Я еще солдат в окопе". ("Мой первый комсомолец". Перевод Э. Фейгина).Александр Гомиашвили (1911-1997)Родился в селе Казбеги в крестьянской семье. Выпускник Тбилисского государственного университета. С первых дней Великой Отечественной до Победы. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. В мирное время работал директором Литфонда Грузии, издательства "Знание", Книжной палаты. Похоронен в Дидубийском пантеоне.Цитата:"О Германия, сказка... Печальная флейта, умолкни!И свобода, как призрак, предместьем проходит в ночи.Снова к бою зовет, заглушая и вопли, и толки,Барабан побежденной республики... Флейта, молчи!" (Перевод М. Синельникова)Шалва Амисулашвили (1915-1981)Родился в городе Телави. Выпускник актерского факультета Тбилисского театрального института им. Ш. Руставели. В августе 1940 года был призван в ряды Красной Армии. Прошел с боями Россию, Украину, Венгрию, Чехословакию, Румынию, Австрию. Вернулся на родину в декабре 1945 года.Кавалер ордена Отечественной войны II степени. Награжден боевыми медалями. После войны работал в редакциях газет, Государственном телерадиокомитете, издательствах, Книжной палате. Похоронен в Дидубийском пантеоне.Цитата:"Но, как о нас ты небо ни молила,какой ты героиней ни была,меня в бою ты, мама, сохранила,а брата сохранить ты не смогла.Он там лежит, на дальнем бездорожье.Не плачь, прошу, – душа и так болит...Ведь если ты – сама господь, то кто жетебя на белом свете сохранит?!" (Перевод Е. Евтушенко)Мурман Лебанидзе (1922-2002)Родился в городе Агстафа Азербайджанской ССР. Окончил филологический факультет Тбилисского государственного университета. Участник обороны Кавказа. В 1943 году был тяжело ранен, после демобилизации вернулся в Тбилиси. Работал редактором литературно-художественного журнала "Дила", главным редактором Комитета по печати Грузии, председателем Комитета по присуждению Государственных премий им. Ш. Руставели. Возглавлял Общество Шота Руставели. Почетный гражданин Тбилиси. Лауреат Государственной премии им. Ш. Руставели. Кавалер ордена Чести. Похоронен в Дидубийском пантеоне.Цитата:"Я слышу твой шаг –И дышу полной грудью я,Чего ж мне еще,Если ты – это Грузия!" (Перевод Ю. Ряшенцева)Акакий Гецадзе (1923-2008)Родился в рачинском селе Цеси. Окончил филологический факультет Тбилисского университета. В 1942 году ушел на фронт. Домой вернулся в 1947-м. Работал в редакциях газет. Похоронен в Дидубийском пантеоне. Писатель написал много замечательных произведений о войне. Но давайте сегодня вспомним его знаменитый роман "Веселые и грустные истории из жизни Карамана Кантеладзе" – действительно, и веселый, и грустный.Цитата: "Когда мне исполнилось шесть лет, я спросил отца: "Па, откуда я появился?" "Па" чесанул себе затылок, сморщил лоб и ласково ущипнул меня: "Откуда? Да оттуда… Откуда все остальные, проказник ты этакий!" – "Откуда это "оттуда"? – не унимался я. Он снова почесал голову и промямлил: "Э-э-э… как там его…" В это время взгляд его упал на пестрый хурджин, который накануне мой дед, возвратившись с базара, запихнул под топчан. Обрадовавшись, отец воскликнул: "Я тебя в Они на ярмарке купил и принес домой в этом хурджине!" – "Вроде того, как дед вчера белого гуся? А голова моя тоже торчала из хурджина?" – "Голова? Гм!.. Да, кажется, торчала". Я заметил в голосе отца некоторую растерянность, и это меня насторожило.Это тоже показалось мне подозрительным. Тогда я решил обо всем расспросить деда. "В поле нашли, – сказал дед. – Ты сидел на бугорочке, я тебя сразу и схватил. Кто же отпустил бы такого мальчика!" А бабка сказала: "Тебя нашли в гнезде у орла". А дядя Пиран сказал: "Я подстрелил в лесу оленя, а ты у него на рогах сидел". Поразмыслив, я сообразил, что все они старались что-то скрыть от меня". (Перевод Л. Баазовой и Э. Нейман).Вано Урджумелашвили (1920-1984)Родился в Гори в семье рабочего. Окончил филологический факультет Горийского педагогического института. В 1941 году ушел на фронт. В 1945 году был направлен на Дальний Восток, где воевал с японцами, затем – в Корею. Награжден Орденом Красной Звезды и боевыми медалями. После войны вернулся в родной город. Работал в редакциях газет. Похоронен в Дидубийском пантеоне.Цитата: "На другой день у нас был поход. Как всегда лейтенант шел впереди, а мы следовали за ним. Мы очутились у болота, а рядом по берегу вилась узкая тропинка. Мы все думали, что пойдем по тропинке. Но наше предположение не оправдалось.Мы долго шли по лесу, переправились вброд через две реки и наконец по скалам взобрались на вершину высокой горы. На привале я все-таки не удержался и спросил: "Товарищ лейтенант, разве не лучше было бы пойти нам по тропинке? Скорее бы пришли, не вымокли и не устали бы". – "Ну конечно". – "Так для чего же нам было лезть туда?" "Постарайтесь вспомнить, чьи слова: "Трудно в ученье – легко в бою". – "Суворова!" – одновременно ответило несколько голосов. "Так вот вам трудность в ученье" ("Суворовцы. Перевод Д. Деканозошвили).Демна Шенгелая (1896-1980)Родился в деревне Сачилао, близ Самтредия, в семье рабочего-железнодорожника. Учился на филологическом факультете Тбилисского университета, а затем на геологическом факультете политехнического института. В 1917-1919 гг. воевал на южном фронте Первой мировой войны как рядовой, получил ранение.Работал в редакциях и издательствах, был главным редактором газеты "Заря Востока". В годы Великой Отечественной войны находился на передовой. Редактировал фронтовую газету. Награжден орденами и медалями. Действительный член Академии наук Грузии. Похоронен в Дидубийском пантеоне.Цитата: "Воинский порядок в меньшевистской гвардии расползался. Гарнизон поспешно уходил из Мцхета в сырую февральскую ночь. Откуда-то с края земли доносился гул пушечных выстрелов, и солдаты переглядывались, ничего не понимая, – в кого еще стрелять, когда уже нет ни войны, ни армии" ("Февраль". Перевод Б. Гасса)Реваз Маргиани (1916-1984)Родился в селе Мурахи Местийского района. Окончил филологический факультет Тбилисского государственного университета. Ушел на фронт добровольцем. В 1945 году выпустил книгу фронтовых стихов. В мирное время работал главным редактором газеты "Литературная Грузия", журналов "Пионер", "Дроша", директором издательств "Литература и искусство", "Мерани". Награжден орденами. Похоронен в Дидубийском пантеоне.Цитата:"Да, стреляли в меня – не раз, и не два.Выбивали меня из окопа – не выбили.И от вздохов моих колыхалась трава:Только пядь отделяла меня от погибели....Это было и сплыло, быльем поросло.А сегодня в Берлине почему-то припомнилось!Пулеметный огонь. Я дышу тяжело.Над окопом горячее солнце приподнялось" (Перевод Б. Слуцкого).Михаил Лохвицкий (Аджук-Гирей) (1922-1989)Родился в Детском Селе (ныне город Пушкин). Внук адыга, черкеса-шапсуга Закира Аджук-Гирея, который потерял родителей при защите ими родного аула. (Кстати, Грузия – первая страна, признавшая геноцид черкесского народа Российской Империей). Закир был усыновлен поручиком Иосифом Пригарем и крещен в церкви. При крещении получил имя Захарий и отчество и фамилию крестного отца, штабс-капитана Петра Лохвицкого.В раннем детстве Михаил жил с родителями и на Волховстрое, и в Средней Азии, и на Кавказе – везде, куда посылали отца-строителя, пока семья не осела в Тбилиси. Во время Великой Отечественной войны старшина второй статьи Лохвицкий служил в боевых частях Черноморского флота, Волжской, Азовской и Дунайской военных флотилий. Участвовал в боях за освобождение Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Чехословакии, Австрии. Демобилизовался в мае 1947 года.Поступил на филологический факультет Тбилисского государственного университета, где вместе с Булатом Окуджавой и Александром Цыбулевским создал литературное объединение "Соломенная лампа". Работал в издательстве "Заря Востока", в журнале "Литературная Грузия". Цитата: "Мы встали. Я обнял Варлама. Машо подставила мне щеку. "Не провожайте меня, – сказал я, – и счастливого пути вам". Варлам положил руки мне на плечи и посмотрел прямо в глаза: "Ты кончил свою книгу, но разве ты больше не будешь приезжать к нам?" "Буду, – сказал я. – Вы же знаете… Может быть, вы еще что-то вспомните о Ладо, может, и я узнаю что-нибудь новое. А если нет, просто посидим, подумаем, поговорим о нем и о жизни" ("Выстрел в Метехи").

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вов, 9 мая, культура, грузинская литература, история грузии - все самое интересное, грузия