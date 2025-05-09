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Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Москве

Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Москве

Sputnik Грузия

В Москве на Красной площади прошел парад в честь 80-летия победы над нацистской Германией 09.05.2025, Sputnik Грузия

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80 лет победы в великой отечественной войне

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9 мая

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По Красной площади прошли российские солдаты и военные из 13 иностранных государств, а также проехала военная техника.В рамках торжественного мероприятия по брусчатке перед Кремлем прошли военнослужащие; также участие в шествии приняли военные из дружественных стран, среди которых Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также Вьетнам, Египет, Китай, Лаос, Монголия и Мьянма.

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