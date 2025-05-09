Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Москве
12:05 09.05.2025 (обновлено: 15:20 09.05.2025)
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В Москве на Красной площади прошел парад в честь 80-летия победы над нацистской Германией
По Красной площади прошли российские солдаты и военные из 13 иностранных государств, а также проехала военная техника.
В рамках торжественного мероприятия по брусчатке перед Кремлем прошли военнослужащие; также участие в шествии приняли военные из дружественных стран, среди которых Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также Вьетнам, Египет, Китай, Лаос, Монголия и Мьянма.
© photo: Sputnik / Photohost agency RIA Novosti/Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкВоеннослужащие роты почетного караула на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Военнослужащие роты почетного караула на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
© photo: Sputnik / Photohost agency RIA Novosti/Sergey Bobylev / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы. 9 мая Россия отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
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Президент РФ Владимир Путин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы. 9 мая Россия отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
© photo: Sputnik / Photohost agency RIA Novosti/Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
© photo: Sputnik / Photohost agency RIA Novosti/Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкВоеннослужащие 154-го отдельного комендантского Преображенского полка на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Военнослужащие 154-го отдельного комендантского Преображенского полка на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
© photo: Sputnik / Photohost agency RIA Novosti/Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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© photo: Sputnik / Photohost agency RIA Novosti/Vladimir Astapkovich/
Министр обороны РФ Андрей Белоусов на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
© photo: Sputnik / Photohost agency RIA Novosti/Pelageya Tikhonova / Перейти в фотобанкПарадные расчеты на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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© photo: Sputnik / Photohost agency RIA Novosti/Pelageya Tikhonova/
Парадные расчеты на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
© photo: Sputnik / Photohost agency RIA Novosti/Maxim Bogodvid / Перейти в фотобанкБатальон почетного караула Народно-освободительной армии Китая на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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© photo: Sputnik / Photohost agency RIA Novosti/Maxim Bogodvid/
Батальон почетного караула Народно-освободительной армии Китая на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
© photo: Sputnik / Photohost agency RIA Novosti/Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкВетеран Великой Отечественной войны на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Ветеран Великой Отечественной войны на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
© photo: Sputnik / Photohost agency RIA Novosti/Ivan Sekretarev/Mikhail Korytov / Перейти в фотобанкПарадные расчеты на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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© photo: Sputnik / Photohost agency RIA Novosti/Ivan Sekretarev/Mikhail Korytov/
Парадные расчеты на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
© photo: Sputnik / Photohost agency RIA Novosti/Sergey Bobylev / Перейти в фотобанкПарадный расчет Московского суворовского военного училища на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Парадный расчет Московского суворовского военного училища на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
© photo: Sputnik / Photohost agency RIA Novosti/Alexander Wilf / Перейти в фотобанкПарадный расчет на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Парадный расчет на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
© photo: Sputnik / Photohost agency RIA Novosti/Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкВоеннослужащий 154-го отдельного комендантского Преображенского полка на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Военнослужащий 154-го отдельного комендантского Преображенского полка на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
© photo: Sputnik / Photohost agency RIA Novosti/Alexander Wilf / Перейти в фотобанкПарадные расчеты на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Парадные расчеты на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
© photo: Sputnik / Photohost agency RIA Novosti/Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкПарадный расчет движения "Юнармия" на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Парадный расчет движения "Юнармия" на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
© photo: Sputnik / Photohost agency RIA Novosti/Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкПарадный расчет военнослужащих-женщин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Парадный расчет военнослужащих-женщин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.