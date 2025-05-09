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Вечный огонь у могилы Неизвестного солдата в парке Ваке - Sputnik Грузия, 1920
80 лет Победы в Великой Отечественной войне
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Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Sputnik Грузия
В Москве на Красной площади прошел парад в честь 80-летия победы над нацистской Германией 09.05.2025, Sputnik Грузия
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По Красной площади прошли российские солдаты и военные из 13 иностранных государств, а также проехала военная техника.В рамках торжественного мероприятия по брусчатке перед Кремлем прошли военнослужащие; также участие в шествии приняли военные из дружественных стран, среди которых Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также Вьетнам, Египет, Китай, Лаос, Монголия и Мьянма.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, москва, россия, парад победы, вов, 9 мая, день победы
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, москва, россия, парад победы, вов, 9 мая, день победы

Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Москве

12:05 09.05.2025 (обновлено: 15:20 09.05.2025)
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В Москве на Красной площади прошел парад в честь 80-летия победы над нацистской Германией
По Красной площади прошли российские солдаты и военные из 13 иностранных государств, а также проехала военная техника.
В рамках торжественного мероприятия по брусчатке перед Кремлем прошли военнослужащие; также участие в шествии приняли военные из дружественных стран, среди которых Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также Вьетнам, Египет, Китай, Лаос, Монголия и Мьянма.
© photo: Sputnik / Photohost agency RIA Novosti/Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкВоеннослужащие роты почетного караула на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Военнослужащие роты почетного караула на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Photohost agency RIA Novosti/Ramil Sitdikov
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Военнослужащие роты почетного караула на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
© photo: Sputnik / Photohost agency RIA Novosti/Sergey Bobylev / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы. 9 мая Россия отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Президент РФ Владимир Путин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Photohost agency RIA Novosti/Sergey Bobylev
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Президент РФ Владимир Путин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы. 9 мая Россия отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
© photo: Sputnik / Photohost agency RIA Novosti/Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Photohost agency RIA Novosti/Ilya Pitalev
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
© photo: Sputnik / Photohost agency RIA Novosti/Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкВоеннослужащие 154-го отдельного комендантского Преображенского полка на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Военнослужащие 154-го отдельного комендантского Преображенского полка на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Photohost agency RIA Novosti/Ilya Pitalev
/
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Военнослужащие 154-го отдельного комендантского Преображенского полка на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
© photo: Sputnik / Photohost agency RIA Novosti/Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Photohost agency RIA Novosti/Vladimir Astapkovich
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
© photo: Sputnik / Photohost agency RIA Novosti/Pelageya Tikhonova / Перейти в фотобанкПарадные расчеты на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Парадные расчеты на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Photohost agency RIA Novosti/Pelageya Tikhonova
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Парадные расчеты на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
© photo: Sputnik / Photohost agency RIA Novosti/Maxim Bogodvid / Перейти в фотобанкБатальон почетного караула Народно-освободительной армии Китая на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Батальон почетного караула Народно-освободительной армии Китая на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Photohost agency RIA Novosti/Maxim Bogodvid
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Батальон почетного караула Народно-освободительной армии Китая на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
© photo: Sputnik / Photohost agency RIA Novosti/Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкВетеран Великой Отечественной войны на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Ветеран Великой Отечественной войны на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Photohost agency RIA Novosti/Ramil Sitdikov
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Ветеран Великой Отечественной войны на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
© photo: Sputnik / Photohost agency RIA Novosti/Ivan Sekretarev/Mikhail Korytov / Перейти в фотобанкПарадные расчеты на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Парадные расчеты на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Photohost agency RIA Novosti/Ivan Sekretarev/Mikhail Korytov
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Парадные расчеты на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
© photo: Sputnik / Photohost agency RIA Novosti/Sergey Bobylev / Перейти в фотобанкПарадный расчет Московского суворовского военного училища на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Парадный расчет Московского суворовского военного училища на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Photohost agency RIA Novosti/Sergey Bobylev
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Парадный расчет Московского суворовского военного училища на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
© photo: Sputnik / Photohost agency RIA Novosti/Alexander Wilf / Перейти в фотобанкПарадный расчет на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Парадный расчет на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Photohost agency RIA Novosti/Alexander Wilf
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Парадный расчет на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
© photo: Sputnik / Photohost agency RIA Novosti/Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкВоеннослужащий 154-го отдельного комендантского Преображенского полка на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Военнослужащий 154-го отдельного комендантского Преображенского полка на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Photohost agency RIA Novosti/Ilya Pitalev
/
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Военнослужащий 154-го отдельного комендантского Преображенского полка на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
© photo: Sputnik / Photohost agency RIA Novosti/Alexander Wilf / Перейти в фотобанкПарадные расчеты на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Парадные расчеты на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Photohost agency RIA Novosti/Alexander Wilf
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Парадные расчеты на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
© photo: Sputnik / Photohost agency RIA Novosti/Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкПарадный расчет движения "Юнармия" на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Парадный расчет движения Юнармия на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Photohost agency RIA Novosti/Ilya Pitalev
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Парадный расчет движения "Юнармия" на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
© photo: Sputnik / Photohost agency RIA Novosti/Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкПарадный расчет военнослужащих-женщин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Парадный расчет военнослужащих-женщин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Photohost agency RIA Novosti/Ilya Pitalev
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Парадный расчет военнослужащих-женщин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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