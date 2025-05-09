https://sputnik-georgia.ru/20250509/agentstvo-konkurentsii-odobrilo-krupnuyu-sdelku-na-rynke-nedvizhimosti-gruzii-293314352.html
Агентство конкуренции одобрило крупную сделку на рынке недвижимости Грузии
Агентство конкуренции одобрило крупную сделку на рынке недвижимости Грузии
Sputnik Грузия
В 2025 году Агентство одобрило семь концентраций на рынке аренды недвижимости и изучает вопрос о еще двух сделках 09.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-09T19:20+0400
2025-05-09T19:20+0400
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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Бизнесмен Гия Горгошадзе приобрел 100% акций компании "Бука", таким образом, Агентство конкуренции Грузии одобрило сделку на рынке лизинга и аренды недвижимости, говорится в сообщении на сайте Агентства. Агентство провело анализ рынка, оценив его структуру и рыночные доли сторон, участвующих в концентрации. В результате было установлено, что реализуемая сделка не окажет существенного влияния на конкурентную среду. Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) (показатель, использующийся для оценки степени рыночной концентрации отрасли, прим.) соответствующей рыночной концентрации составил 48,70 единиц, что является показателем низкой концентрации рынка. На соответствующем рынке осуществляет хозяйственную деятельность широкий круг компаний, доли которых достаточно сбалансированы. Доля рынка целевой компании также невелика. По закону компании должны уведомить Агентство конкуренции о слиянии в случае, если их общий (суммарный) годовой оборот на территории Грузии превышает 20 миллионов лари, при этом годовой оборот каждого из минимум двух лиц, участвующих в концентрации, превышает 5 миллионов лари. В случае осуществления концентрации, в обход Агентства, на лицо налагается штраф. В 2025 году Агентство одобрило 7 концентраций. На данном этапе агентство изучает вопрос о двух концентрациях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, гия горгошадзе
грузия, экономика, новости, гия горгошадзе
Агентство конкуренции одобрило крупную сделку на рынке недвижимости Грузии
В 2025 году Агентство одобрило семь концентраций на рынке аренды недвижимости и изучает вопрос о еще двух сделках
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Бизнесмен Гия Горгошадзе приобрел 100% акций компании "Бука", таким образом, Агентство конкуренции Грузии одобрило сделку на рынке лизинга и аренды недвижимости, говорится в сообщении на сайте Агентства.
Агентство провело анализ рынка, оценив его структуру и рыночные доли сторон, участвующих в концентрации. В результате было установлено, что реализуемая сделка не окажет существенного влияния на конкурентную среду.
В частности, Агентство установило, что в 2023 году на рынке аренды и лизинга недвижимости по всей стране осуществляли экономическую деятельность до 4 240 субъектов. Общий объем рынка составил 2,9 миллиарда лари.
Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) (показатель, использующийся для оценки степени рыночной концентрации отрасли, прим.) соответствующей рыночной концентрации составил 48,70 единиц, что является показателем низкой концентрации рынка. На соответствующем рынке осуществляет хозяйственную деятельность широкий круг компаний, доли которых достаточно сбалансированы.
Доля рынка целевой компании также невелика.
Кроме того, Агентство отметило, что поскольку экономические агенты, контролируемые Гией Горгошадзе, до осуществления концентрации не осуществляли деятельность на рынке аренды и лизинга недвижимости, в результате осуществления концентрации не произойдет никаких изменений в индексе концентрации (HHI).
По закону компании должны уведомить Агентство конкуренции о слиянии в случае, если их общий (суммарный) годовой оборот на территории Грузии превышает 20 миллионов лари, при этом годовой оборот каждого из минимум двух лиц, участвующих в концентрации, превышает 5 миллионов лари. В случае осуществления концентрации, в обход Агентства, на лицо налагается штраф.
В 2025 году Агентство одобрило 7 концентраций. На данном этапе агентство изучает вопрос о двух концентрациях.