https://sputnik-georgia.ru/20250509/agentstvo-konkurentsii-odobrilo-krupnuyu-sdelku-na-rynke-nedvizhimosti-gruzii-293314352.html

Агентство конкуренции одобрило крупную сделку на рынке недвижимости Грузии

Агентство конкуренции одобрило крупную сделку на рынке недвижимости Грузии

Sputnik Грузия

В 2025 году Агентство одобрило семь концентраций на рынке аренды недвижимости и изучает вопрос о еще двух сделках 09.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-09T19:20+0400

2025-05-09T19:20+0400

2025-05-09T19:20+0400

грузия

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гия горгошадзе

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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Бизнесмен Гия Горгошадзе приобрел 100% акций компании "Бука", таким образом, Агентство конкуренции Грузии одобрило сделку на рынке лизинга и аренды недвижимости, говорится в сообщении на сайте Агентства. Агентство провело анализ рынка, оценив его структуру и рыночные доли сторон, участвующих в концентрации. В результате было установлено, что реализуемая сделка не окажет существенного влияния на конкурентную среду. Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) (показатель, использующийся для оценки степени рыночной концентрации отрасли, прим.) соответствующей рыночной концентрации составил 48,70 единиц, что является показателем низкой концентрации рынка. На соответствующем рынке осуществляет хозяйственную деятельность широкий круг компаний, доли которых достаточно сбалансированы. Доля рынка целевой компании также невелика. По закону компании должны уведомить Агентство конкуренции о слиянии в случае, если их общий (суммарный) годовой оборот на территории Грузии превышает 20 миллионов лари, при этом годовой оборот каждого из минимум двух лиц, участвующих в концентрации, превышает 5 миллионов лари. В случае осуществления концентрации, в обход Агентства, на лицо налагается штраф. В 2025 году Агентство одобрило 7 концентраций. На данном этапе агентство изучает вопрос о двух концентрациях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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