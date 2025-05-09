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"Бессмертный полк" прошел в Тбилиси в честь 80-летия Победы
"Бессмертный полк" прошел в Тбилиси в честь 80-летия Победы
Sputnik Грузия
В Тбилиси прошла акция "Бессмертный полк", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 09.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-09T18:25+0400
2025-05-09T18:25+0400
2025-05-09T18:25+0400
80 лет победы в великой отечественной войне
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9 мая
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Участники с портретами своих родственников и цветами в руках прошли от кинотеатра "Сакартвело" до парка имени Киквидзе — к памятнику Герою Советского Союза Мелитону Кантария.Возле монумента собравшиеся почтили память павших, возложив цветы и венки. Организатор шествия — партия "Солидарность во имя мира". Ее председатель Михаил Жгенти подчеркнул, что такие мероприятия должны объединять больше людей, отметив, что надеется на перемены, которые приведут к прямому диалогу между Грузией и Россией.Во время акции также зачитали поздравление ветеранам от президента России Владимира Путина.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, общество, тбилиси, владимир путин, день победы, 9 мая, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, общество, тбилиси, владимир путин, день победы, 9 мая, видео
"Бессмертный полк" прошел в Тбилиси в честь 80-летия Победы
В Тбилиси прошла акция "Бессмертный полк", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Участники с портретами своих родственников и цветами в руках прошли от кинотеатра "Сакартвело" до парка имени Киквидзе — к памятнику Герою Советского Союза Мелитону Кантария.
Возле монумента собравшиеся почтили память павших, возложив цветы и венки. Организатор шествия — партия "Солидарность во имя мира". Ее председатель Михаил Жгенти подчеркнул, что такие мероприятия должны объединять больше людей, отметив, что надеется на перемены, которые приведут к прямому диалогу между Грузией и Россией.
Во время акции также зачитали поздравление ветеранам от президента России Владимира Путина.