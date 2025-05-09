https://sputnik-georgia.ru/20250509/forum-shelkovogo-puti-proydet-v-tbilisi-osenyu-293315279.html

Форум Шелкового пути пройдет в Тбилиси осенью

Форум Шелкового пути пройдет в Тбилиси осенью

Sputnik Грузия

В "Тбилисском форуме шелкового пути" примут участие около 60 представителей международных организаций и правительств 09.05.2025, Sputnik Грузия

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форум "шелковый путь"

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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Сразу два международных мероприятия пройдут в Тбилиси в октябре – Форум шелкового пути и "Финтех саммит", средства на мероприятия уже выделены. "Тбилисский форум Шелкового пути" пройдет уже в пятый раз. Цель форума – создать и утвердить дискуссионную платформу, где представители стран инициативы Шелкового пути, международных организаций и частного сектора рассматривают перспективы углубления сотрудничества в сферах международной и региональной торговли. По предварительной информации, в "Тбилисском форуме шелкового пути" примут участие около 60 представителей международных организаций и правительств. Форум включает в себя тематические панели, посвященные направлениям транспорта, торговли, туризма, энергетики и информационных технологий. Параллельно в те же даты в Тбилиси пройдет Финтех саммит, организатором которого является сингапурская компания Global Finance & Technology Network Limited. Соорганизаторами являются Национальный банк Грузии и Министерство экономики. В саммите примут участие до 2 000 участников из финансового сектора разных стран мира. Акцент будет сделан на панельных дискуссиях, обмене знаниями и развитии партнерства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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