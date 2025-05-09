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Как идет строительство трассы Восток-Запад через перевал в Грузии
Как идет строительство трассы Восток-Запад через перевал в Грузии
Sputnik Грузия
Объездная дорога Сурами избавит город от транзитного движения и заторов, сократит время в пути и повысит безопасность 09.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-09T21:27+0400
2025-05-09T21:27+0400
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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Участок дороги Земо Осиаури - Чумателети, который является частью скоростной автомагистрали Восток-Запад (Е-60), будет открыт для дорожного движения в 2025 году, сообщило министерство регионального развития и инфраструктуры. Строительство дороги Земо Осиаури - Чумателети включает в себя 14-километровую четырехполосную цементно-бетонную дорогу, 23 моста, пять тоннелей, железобетонные подземные переходы, водопровод и дренажные системы. По информации ведомства, строительство второго участка Земо Осиаури - Чумателети (объездная дорога Сурами) близится к концу. Новый участок включает в себя четырехполосную автомагистраль протяженностью 6,4 км, 11 мостов и 5 тоннелей. К этому времени все мосты и тоннели уже построены. Ведутся работы по монтажу электромеханических систем, осветительного и вентиляционного оборудования в тоннелях, а также укладке дорожного покрытия на мостах и тоннелях. Также началось строительство зданий управления тоннелями. Объездная дорога Сурами избавит город от транзитного движения и заторов, сократит время в пути и повысит безопасность. Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, сурами, хашури, всемирный банк, департамент автомобильных дорог
грузия, экономика, новости, сурами, хашури, всемирный банк, департамент автомобильных дорог
Как идет строительство трассы Восток-Запад через перевал в Грузии
Объездная дорога Сурами избавит город от транзитного движения и заторов, сократит время в пути и повысит безопасность
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Участок дороги Земо Осиаури - Чумателети, который является частью скоростной автомагистрали Восток-Запад (Е-60), будет открыт для дорожного движения в 2025 году, сообщило министерство регионального развития и инфраструктуры.
Строительство дороги Земо Осиаури - Чумателети включает в себя 14-километровую четырехполосную цементно-бетонную дорогу, 23 моста, пять тоннелей, железобетонные подземные переходы, водопровод и дренажные системы.
По информации ведомства, строительство второго участка Земо Осиаури - Чумателети (объездная дорога Сурами) близится к концу.
Второй участок дороги Земо Осиаури - Чумателети является продолжением уже функционирующей 13-километровой объездной дороги Хашури. Участок идет в обход Сурами и Чумателети и доходит до тоннеля Рикоти. Данным участком объездная дорога Хашури будет соединена с перевалом Рикоти, который связывает Западную и Восточную Грузию.
Новый участок включает в себя четырехполосную автомагистраль протяженностью 6,4 км, 11 мостов и 5 тоннелей. К этому времени все мосты и тоннели уже построены. Ведутся работы по монтажу электромеханических систем, осветительного и вентиляционного оборудования в тоннелях, а также укладке дорожного покрытия на мостах и тоннелях. Также началось строительство зданий управления тоннелями.
Объездная дорога Сурами избавит город от транзитного движения и заторов, сократит время в пути и повысит безопасность.
Проект реализуется при финансовой поддержке Всемирного банка, а также с софинансированием госбюджета. Его стоимость – до 265 миллионов лари.
Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия).
В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.