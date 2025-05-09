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Как идет строительство трассы Восток-Запад через перевал в Грузии

Как идет строительство трассы Восток-Запад через перевал в Грузии

Sputnik Грузия

Объездная дорога Сурами избавит город от транзитного движения и заторов, сократит время в пути и повысит безопасность 09.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-09T21:27+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Участок дороги Земо Осиаури - Чумателети, который является частью скоростной автомагистрали Восток-Запад (Е-60), будет открыт для дорожного движения в 2025 году, сообщило министерство регионального развития и инфраструктуры. Строительство дороги Земо Осиаури - Чумателети включает в себя 14-километровую четырехполосную цементно-бетонную дорогу, 23 моста, пять тоннелей, железобетонные подземные переходы, водопровод и дренажные системы. По информации ведомства, строительство второго участка Земо Осиаури - Чумателети (объездная дорога Сурами) близится к концу. Новый участок включает в себя четырехполосную автомагистраль протяженностью 6,4 км, 11 мостов и 5 тоннелей. К этому времени все мосты и тоннели уже построены. Ведутся работы по монтажу электромеханических систем, осветительного и вентиляционного оборудования в тоннелях, а также укладке дорожного покрытия на мостах и ​​тоннелях. Также началось строительство зданий управления тоннелями. Объездная дорога Сурами избавит город от транзитного движения и заторов, сократит время в пути и повысит безопасность. Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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