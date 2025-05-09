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Как в Грузии отметили День Победы над фашизмом – фото

Как в Грузии отметили День Победы над фашизмом – фото

Sputnik Грузия

В Грузии 9 мая прошли мероприятия, приуроченные ко Дню Победы над фашизмом. Основные торжества состоялись в столичном парке им. Киквидзе. В фотоленте Sputnik –... 09.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-09T13:59+0400

2025-05-09T13:59+0400

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9 мая

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Уже несколько лет парк Киквидзе служит традиционным местом для памятных мероприятий ко Дню Победы. Здесь установлен памятник участнику Великой Отечественной войны Мелитону Кантария, одному из тех, кто в 1945 году водрузил Знамя Победы над Рейхстагом.

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