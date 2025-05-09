Как в Грузии отметили День Победы над фашизмом – фото
В парке Киквидзе с самого утра собирались люди, чтобы вспомнить, поблагодарить и просто помолчать.
В парке Киквидзе с самого утра собирались люди, чтобы вспомнить, поблагодарить и просто помолчать.
Уже несколько лет парк служит традиционным местом для памятных мероприятий ко Дню Победы.
Уже несколько лет парк служит традиционным местом для памятных мероприятий ко Дню Победы.
У памятника Мелитону Кантария собрались ветераны, их семьи, жители города и представители общественных организаций.
У памятника Мелитону Кантария собрались ветераны, их семьи, жители города и представители общественных организаций.
К памятнику несли цветы и как будто оставляли там частичку памяти.
К памятнику несли цветы и как будто оставляли там частичку памяти.
Ветеранов осталось совсем немного, но они пришли.
Ветеранов осталось совсем немного, но они пришли.
Дети сидели рядом – две эпохи, связанные одной памятью.
Дети сидели рядом – две эпохи, связанные одной памятью.
Посетили мероприятие и первые лица Грузии. Премьер Ираклий Кобахидзе поблагодарил и пожелал здоровья ветеранам ВОВ.
Посетили мероприятие и первые лица Грузии. Премьер Ираклий Кобахидзе поблагодарил и пожелал здоровья ветеранам ВОВ.
Ветераны не любят говорить о войне, но каждый взгляд – это целая история.
Ветераны не любят говорить о войне, но каждый взгляд – это целая история.
На их лицах не столько радость, сколько светлая грусть и гордость: праздник Победы – это прежде всего день памяти.
На их лицах не столько радость, сколько светлая грусть и гордость: праздник Победы – это прежде всего день памяти.
В толпе не было чужих – все чувствовали, что пришли ради одного и того же.
В толпе не было чужих – все чувствовали, что пришли ради одного и того же.
Российские дипломаты из секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии тоже почтили память героев.
Российские дипломаты из секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии тоже почтили память героев.
Они возложили цветы на Кукийском кладбище в Тбилиси, у мемориала павшим воинам в Великой Отечественной войне.
Они возложили цветы на Кукийском кладбище в Тбилиси, у мемориала павшим воинам в Великой Отечественной войне.
Были и те, кто по традиции пошли в парк Ваке к Могиле Неизвестного Солдата.
Были и те, кто по традиции пошли в парк Ваке к Могиле Неизвестного Солдата.
Здесь не было официальной части, но было то, что важнее – личная тишина и благодарность.
Здесь не было официальной части, но было то, что важнее – личная тишина и благодарность.
Цветы у Могилы Неизвестного Солдата возлагали в течение всего дня.
Цветы у Могилы Неизвестного Солдата возлагали в течение всего дня.
Грузия отдала фронту 700 тысяч бойцов, но только 300 тысяч вернулись домой – память об этом жива в каждой семье.
Грузия отдала фронту 700 тысяч бойцов, но только 300 тысяч вернулись домой – память об этом жива в каждой семье.
167 уроженцев Грузии были удостоены звания Героя Советского Союза – эти имена, вписаны в историю навсегда.
167 уроженцев Грузии были удостоены звания Героя Советского Союза – эти имена, вписаны в историю навсегда.
Тбилисцы продолжают чтить память по-своему, несмотря на смену места проведения праздника.
Тбилисцы продолжают чтить память по-своему, несмотря на смену места проведения праздника.