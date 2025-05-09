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Вечный огонь у могилы Неизвестного солдата в парке Ваке - Sputnik Грузия, 1920
80 лет Победы в Великой Отечественной войне
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Как в Грузии отметили День Победы над фашизмом – фото
Как в Грузии отметили День Победы над фашизмом – фото
Sputnik Грузия
В Грузии 9 мая прошли мероприятия, приуроченные ко Дню Победы над фашизмом. Основные торжества состоялись в столичном парке им. Киквидзе. В фотоленте Sputnik –... 09.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-09T13:59+0400
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Уже несколько лет парк Киквидзе служит традиционным местом для памятных мероприятий ко Дню Победы. Здесь установлен памятник участнику Великой Отечественной войны Мелитону Кантария, одному из тех, кто в 1945 году водрузил Знамя Победы над Рейхстагом.
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мультимедиа, фотоленты, новости грузии в фотографиях, грузия, тбилиси, вов, день победы, 9 мая, фото
мультимедиа, фотоленты, новости грузии в фотографиях, грузия, тбилиси, вов, день победы, 9 мая, фото

Как в Грузии отметили День Победы над фашизмом – фото

13:59 09.05.2025 (обновлено: 16:00 09.05.2025)
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В Грузии 9 мая прошли мероприятия, приуроченные ко Дню Победы над фашизмом. Основные торжества состоялись в столичном парке им. Киквидзе. В фотоленте Sputnik – кадры с места событий
Уже несколько лет парк Киквидзе служит традиционным местом для памятных мероприятий ко Дню Победы. Здесь установлен памятник участнику Великой Отечественной войны Мелитону Кантария, одному из тех, кто в 1945 году водрузил Знамя Победы над Рейхстагом.
© photo: Sputnik

В парке Киквидзе с самого утра собирались люди, чтобы вспомнить, поблагодарить и просто помолчать.

В парке Киквидзе с самого утра собирались люди, чтобы вспомнить, поблагодарить и просто помолчать. - Sputnik Грузия
1/18
© photo: Sputnik

В парке Киквидзе с самого утра собирались люди, чтобы вспомнить, поблагодарить и просто помолчать.

© photo: Sputnik

Уже несколько лет парк служит традиционным местом для памятных мероприятий ко Дню Победы.

Уже несколько лет парк служит традиционным местом для памятных мероприятий ко Дню Победы. - Sputnik Грузия
2/18
© photo: Sputnik

Уже несколько лет парк служит традиционным местом для памятных мероприятий ко Дню Победы.

© photo: Sputnik

У памятника Мелитону Кантария собрались ветераны, их семьи, жители города и представители общественных организаций.

У памятника Мелитону Кантария собрались ветераны, их семьи, жители города и представители общественных организаций. - Sputnik Грузия
3/18
© photo: Sputnik

У памятника Мелитону Кантария собрались ветераны, их семьи, жители города и представители общественных организаций.

© photo: Sputnik

К памятнику несли цветы и как будто оставляли там частичку памяти.

К памятнику несли цветы и как будто оставляли там частичку памяти. - Sputnik Грузия
4/18
© photo: Sputnik

К памятнику несли цветы и как будто оставляли там частичку памяти.

© photo: Sputnik

Ветеранов осталось совсем немного, но они пришли.

Ветеранов осталось совсем немного, но они пришли. - Sputnik Грузия
5/18
© photo: Sputnik

Ветеранов осталось совсем немного, но они пришли.

© photo: Sputnik

Дети сидели рядом – две эпохи, связанные одной памятью.

Дети сидели рядом – две эпохи, связанные одной памятью. - Sputnik Грузия
6/18
© photo: Sputnik

Дети сидели рядом – две эпохи, связанные одной памятью.

© photo: Sputnik

Посетили мероприятие и первые лица Грузии. Премьер Ираклий Кобахидзе поблагодарил и пожелал здоровья ветеранам ВОВ.

Посетили мероприятие и первые лица Грузии. Премьер Ираклий Кобахидзе поблагодарил и пожелал здоровья ветеранам ВОВ. - Sputnik Грузия
7/18
© photo: Sputnik

Посетили мероприятие и первые лица Грузии. Премьер Ираклий Кобахидзе поблагодарил и пожелал здоровья ветеранам ВОВ.

© photo: Sputnik

Ветераны не любят говорить о войне, но каждый взгляд – это целая история.

Ветераны не любят говорить о войне, но каждый взгляд – это целая история. - Sputnik Грузия
8/18
© photo: Sputnik

Ветераны не любят говорить о войне, но каждый взгляд – это целая история.

© video: Sputnik

На их лицах не столько радость, сколько светлая грусть и гордость: праздник Победы – это прежде всего день памяти.

На их лицах не столько радость, сколько светлая грусть и гордость: праздник Победы – это прежде всего день памяти. - Sputnik Грузия
9/18
© video: Sputnik

На их лицах не столько радость, сколько светлая грусть и гордость: праздник Победы – это прежде всего день памяти.

© photo: Sputnik

В толпе не было чужих – все чувствовали, что пришли ради одного и того же.

В толпе не было чужих – все чувствовали, что пришли ради одного и того же. - Sputnik Грузия
10/18
© photo: Sputnik

В толпе не было чужих – все чувствовали, что пришли ради одного и того же.

© photo: Sputnik

Российские дипломаты из секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии тоже почтили память героев.

Российские дипломаты из секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии тоже почтили память героев. - Sputnik Грузия
11/18
© photo: Sputnik

Российские дипломаты из секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии тоже почтили память героев.

© photo: Sputnik / Stringer

Они возложили цветы на Кукийском кладбище в Тбилиси, у мемориала павшим воинам в Великой Отечественной войне.

Они возложили цветы на Кукийском кладбище в Тбилиси, у мемориала павшим воинам в Великой Отечественной войне. - Sputnik Грузия
12/18
© photo: Sputnik / Stringer

Они возложили цветы на Кукийском кладбище в Тбилиси, у мемориала павшим воинам в Великой Отечественной войне.

© photo: Sputnik / Stringer

Были и те, кто по традиции пошли в парк Ваке к Могиле Неизвестного Солдата.

Были и те, кто по традиции пошли в парк Ваке к Могиле Неизвестного Солдата. - Sputnik Грузия
13/18
© photo: Sputnik / Stringer

Были и те, кто по традиции пошли в парк Ваке к Могиле Неизвестного Солдата.

© photo: Sputnik / Stringer

Здесь не было официальной части, но было то, что важнее – личная тишина и благодарность.

Здесь не было официальной части, но было то, что важнее – личная тишина и благодарность. - Sputnik Грузия
14/18
© photo: Sputnik / Stringer

Здесь не было официальной части, но было то, что важнее – личная тишина и благодарность.

© photo: Sputnik / Stringer

Цветы у Могилы Неизвестного Солдата возлагали в течение всего дня.

Цветы у Могилы Неизвестного Солдата возлагали в течение всего дня. - Sputnik Грузия
15/18
© photo: Sputnik / Stringer

Цветы у Могилы Неизвестного Солдата возлагали в течение всего дня.

© photo: Sputnik

Грузия отдала фронту 700 тысяч бойцов, но только 300 тысяч вернулись домой – память об этом жива в каждой семье.

Грузия отдала фронту 700 тысяч бойцов, но только 300 тысяч вернулись домой – память об этом жива в каждой семье. - Sputnik Грузия
16/18
© photo: Sputnik

Грузия отдала фронту 700 тысяч бойцов, но только 300 тысяч вернулись домой – память об этом жива в каждой семье.

© Government of Georgia

167 уроженцев Грузии были удостоены звания Героя Советского Союза – эти имена, вписаны в историю навсегда.

167 уроженцев Грузии были удостоены звания Героя Советского Союза – эти имена, вписаны в историю навсегда. - Sputnik Грузия
17/18
© Government of Georgia

167 уроженцев Грузии были удостоены звания Героя Советского Союза – эти имена, вписаны в историю навсегда.

© photo: Sputnik

Тбилисцы продолжают чтить память по-своему, несмотря на смену места проведения праздника.

Тбилисцы продолжают чтить память по-своему, несмотря на смену места проведения праздника. - Sputnik Грузия
18/18
© photo: Sputnik

Тбилисцы продолжают чтить память по-своему, несмотря на смену места проведения праздника.

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