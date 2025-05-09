https://sputnik-georgia.ru/20250509/katolikos-patriarkh-gruzii-pozdravil-s-80-letiem-pobedy-nad-fashizmom-293315841.html

Католикос-Патриарх Грузии поздравил с 80-летием Победы над фашизмом

Католикос-Патриарх Грузии поздравил с 80-летием Победы над фашизмом

Sputnik Грузия

Этот день охватывает и объединяет бесчисленные примеры удивительного героизма и стойкости, проявленные многими во Второй мировой войне, говорится в заявлении... 09.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-09T22:37+0400

2025-05-09T22:37+0400

2025-05-09T22:37+0400

80 лет победы в великой отечественной войне

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католикос-патриарх всея грузии илия ii

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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Сегодня, когда мир сталкивается с рядом сложнейших вызовов, величайшая жертва и испытание, перенесенные 80 лет назад, должны еще раз напомнить всем о необходимости заботиться о мире, чтобы тяжелейший опыт прошлого не стоил человечеству еще большей боли, говорится в заявлении Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II по поводу 9 Мая. По словам Патриарха, в результате Второй мировой войны установился мир, а отношения и дружба между странами вышли на новый уровень. В документе отмечается, что победа была достигнута ценой больших жертв. Были разрушены города, села, храмы, исторические памятники, произведения искусства… и что самое трагичное число погибших достигло 61 000 000 человек. Среди них более 300 000 бойцов из Грузии отдали свои жизни. "Как всем известно, после Второй мировой войны установился мир, а отношения и дружба между странами вышли на новый уровень. Именно в этот день, в 1950 году, был создан Европейский союз, призванный обеспечить мир. Поздравляем страны-члены и страны-кандидаты ЕС с годовщиной объединения, а всех, особенно ветеранов, с Днем Победы", – отмечается в заявлении Патриарха.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, патриархия грузии, католикос-патриарх всея грузии илия ii