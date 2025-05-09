Легендарная картина "Отец солдата": что осталось за кадром?
© photo: SputnikАртист Серго Закариадзе (слева) и режиссер-постановщик Резо Чхеидзе (справа) во время съемок фильма "Отец солдата".
© photo: Sputnik
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"Отец солдата", снятый в 1964 году и вошедший в сокровищницу мирового культурного наследия, в истории кинематографа считается одним из лучших фильмов на военную тему
На Каннском фестивале фильм был показан под эгидой классического кино. В том, что "Отец солдата" имел оглушительный успех и широкое признание, велика заслуга режиссера Резо Чхеидзе, автора сценария Сулико Жгенти и, конечно же, исполнителя роли главного героя, актера Серго Закариадзе. Резо Чхеидзе и Сулико Жгенти познакомились еще в годы учебы во ВГИК.
Вокруг фильма многое было сказано, но многие факты остались неизвестными. Думается, молодому поколению, которое знакомо уже с цветной версией фильма, изготовленной американской компанией, эти факты будут интересны. Кстати, заказ на цветную версию американская компания получила от работавшей в Москве бельгийской фирмы, и режиссер лично отслеживал этот процесс.
Кинорежиссер Резо Чхеидзе
© photo: Sputnik/
В фильме использована реальная история из жизни сценариста Сулико Жгенти. Ему было 18, когда, не спрашивая у семьи, он ушел на фронт добровольцем. Тяжело раненный в одном из боев попал в госпиталь. И его отцу, чтобы отыскать сына, пришлось пройти длинный и опасный путь. Незадолго до смерти Резо Чхеидзе его студентка Русудан Шаишмелашвили сняла о великом маэстро документальный фильм "Жизнь в кадрах". В него вошли рассказы режиссера о событиях до и после съемок фильма.
История фильма началась в один прекрасный день во дворе киностудии, где в тот период проходили съемки киноленты "Морская тропинка", в которой снимался Серго Закариадзе. Идея снять "Отца солдата" как раз тогда, оказывается, и зародилась. Пришедший в киностудию Сулико Жгенти передал Резо Чхеидзе для ознакомления сценарий фильма. Восхищенный маэстро на следующий же день пришел в киностудию к Серго Закариадзе.
© photo: SputnikСерго Закариадзе (2 слева) в роли Георгия на съемках кинофильма «Отец солдата».
Серго Закариадзе (2 слева) в роли Георгия на съемках кинофильма «Отец солдата».
© photo: Sputnik
Этот эпизод сам Резо Чхеидзе вспоминал в фильме "Жизнь в кадрах": "Доброе утро, господин Серго! – сказал я ему. Он даже не взглянул в мою сторону. – Я вам сценарий принес, тут образ кахетинца-виноградаря. Дело в том, что в начале сценария написано, что сын этого старика был на фронте, что он танкист, что сейчас он ранен". Тут Серго с интересом на меня посмотрел, но ничего не сказал и снова приступил к гриму. Я продолжил: едет этот Махарашвили на фронт, находит тот госпиталь, где лежал его сын. Тут Серго оживился: "И что?" Получилось, что он зря туда приехал. Сына, оказывается, уже выписали и снова отправили танкистом на фронт. "И что потом? – спросил Серго. – Что стал делать твой Махарашвили?"
Он пошел тем путем, где предполагал, что проходил танк его сына. Идет он, идет, но никак не может найти сына. "Потом? Потом, что он сделал?" – Серго встал и подошел ко мне. Я сказал ему, что Махарашвили, наконец, добрался до сына в Берлине, когда тот был ранен… В том месте, когда старик говорит погибшему сыну "Что мне сказать твоей матери?", у Серго на глазах навернулись слезы и, как у маленького ребенка, задрожали все мышцы на лице… Серго плакал… Я спросил, понравилось ли ему. Очень – последовал ответ. Я хочу снять фильм, в котором вы будете играть Георгия Махарашвили. "Я должен играть эту роль? Я буду настолько счастлив, что буду ее играть?!" – воскликнул он. Будете, господин Серго! Осознав до конца ситуацию, Серго вдруг отложил грим, и мы оба заплакали".
© photo: Sputnik / Анатолий Сергеев-Васильев / Перейти в фотобанкКинорежиссер Чхеидзе и актер Закариадзе
Кинорежиссер Чхеидзе и актер Закариадзе
© photo: Sputnik / Анатолий Сергеев-Васильев/
В тот период, в советскую эпоху, каждый новый фильм сдавался во Всесоюзный комитет кинематографистов, и одно из тогдашних ведомств, оказывается, отказало в выпуске киноленты на экраны. А в качестве причины сказали: "Почему, мол, этот грузинский дед ударил нашего офицера?" От окончательной отправки "на полку" фильм спас самый строгий в то время советский генерал Востоков.
Русудан Шаишмелашвили, автор фильма "Жизнь в кадрах": "Я была студенткой Резо Чхеидзе, и поэтому никого не удивило, что снять о нем фильм поручили мне. На съемки мы поехали в Кахети, в Гурджаани, где с нами был наш друг, замечательный оператор Важа Топурия. Всем этим руководил митрополит Чкондидский, владыка Петрэ, который оказал нам столько помощи во время съемок, что мне не хватает слов…
Кинорежиссер Чхеидзе
© photo: Sputnik / Анатолий Сергеев-Васильев/
Резо Чхеидзе мне сказал, что после стольких лет, прошедших после съемок "Отца солдата", он впервые едет в Гурджаани… Оказывается, в свое время первыми фильм "Отец солдата" посмотрели именно гурджаанцы, и с тех пор, увидев Серго Закариадзе в своем районе, они говорили: "Наш дедушка приехал!" Я счастлива, что мне выпала честь быть автором фильма о моем любимом педагоге. К сожалению, господин Резо уже не смог его посмотреть…"