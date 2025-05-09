https://sputnik-georgia.ru/20250509/legendarnaya-kartina-otets-soldata-chto-ostalos-za-kadrom-266476545.html

Легендарная картина "Отец солдата": что осталось за кадром?

Легендарная картина "Отец солдата": что осталось за кадром?

Sputnik Грузия

"Отец солдата", снятый в 1964 году и вошедший в сокровищницу мирового культурного наследия, в истории кинематографа считается одним из лучших фильмов на... 09.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-09T17:57+0400

2025-05-09T17:57+0400

2025-05-09T17:57+0400

резо чхеидзе

серго закариадзе

культура

80 лет победы в великой отечественной войне

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На Каннском фестивале фильм был показан под эгидой классического кино. В том, что "Отец солдата" имел оглушительный успех и широкое признание, велика заслуга режиссера Резо Чхеидзе, автора сценария Сулико Жгенти и, конечно же, исполнителя роли главного героя, актера Серго Закариадзе. Резо Чхеидзе и Сулико Жгенти познакомились еще в годы учебы во ВГИК.Вокруг фильма многое было сказано, но многие факты остались неизвестными. Думается, молодому поколению, которое знакомо уже с цветной версией фильма, изготовленной американской компанией, эти факты будут интересны. Кстати, заказ на цветную версию американская компания получила от работавшей в Москве бельгийской фирмы, и режиссер лично отслеживал этот процесс.В фильме использована реальная история из жизни сценариста Сулико Жгенти. Ему было 18, когда, не спрашивая у семьи, он ушел на фронт добровольцем. Тяжело раненный в одном из боев попал в госпиталь. И его отцу, чтобы отыскать сына, пришлось пройти длинный и опасный путь. Незадолго до смерти Резо Чхеидзе его студентка Русудан Шаишмелашвили сняла о великом маэстро документальный фильм "Жизнь в кадрах". В него вошли рассказы режиссера о событиях до и после съемок фильма.История фильма началась в один прекрасный день во дворе киностудии, где в тот период проходили съемки киноленты "Морская тропинка", в которой снимался Серго Закариадзе. Идея снять "Отца солдата" как раз тогда, оказывается, и зародилась. Пришедший в киностудию Сулико Жгенти передал Резо Чхеидзе для ознакомления сценарий фильма. Восхищенный маэстро на следующий же день пришел в киностудию к Серго Закариадзе.Этот эпизод сам Резо Чхеидзе вспоминал в фильме "Жизнь в кадрах": "Доброе утро, господин Серго! – сказал я ему. Он даже не взглянул в мою сторону. – Я вам сценарий принес, тут образ кахетинца-виноградаря. Дело в том, что в начале сценария написано, что сын этого старика был на фронте, что он танкист, что сейчас он ранен". Тут Серго с интересом на меня посмотрел, но ничего не сказал и снова приступил к гриму. Я продолжил: едет этот Махарашвили на фронт, находит тот госпиталь, где лежал его сын. Тут Серго оживился: "И что?" Получилось, что он зря туда приехал. Сына, оказывается, уже выписали и снова отправили танкистом на фронт. "И что потом? – спросил Серго. – Что стал делать твой Махарашвили?"Он пошел тем путем, где предполагал, что проходил танк его сына. Идет он, идет, но никак не может найти сына. "Потом? Потом, что он сделал?" – Серго встал и подошел ко мне. Я сказал ему, что Махарашвили, наконец, добрался до сына в Берлине, когда тот был ранен… В том месте, когда старик говорит погибшему сыну "Что мне сказать твоей матери?", у Серго на глазах навернулись слезы и, как у маленького ребенка, задрожали все мышцы на лице… Серго плакал… Я спросил, понравилось ли ему. Очень – последовал ответ. Я хочу снять фильм, в котором вы будете играть Георгия Махарашвили. "Я должен играть эту роль? Я буду настолько счастлив, что буду ее играть?!" – воскликнул он. Будете, господин Серго! Осознав до конца ситуацию, Серго вдруг отложил грим, и мы оба заплакали".В тот период, в советскую эпоху, каждый новый фильм сдавался во Всесоюзный комитет кинематографистов, и одно из тогдашних ведомств, оказывается, отказало в выпуске киноленты на экраны. А в качестве причины сказали: "Почему, мол, этот грузинский дед ударил нашего офицера?" От окончательной отправки "на полку" фильм спас самый строгий в то время советский генерал Востоков.Русудан Шаишмелашвили, автор фильма "Жизнь в кадрах": "Я была студенткой Резо Чхеидзе, и поэтому никого не удивило, что снять о нем фильм поручили мне. На съемки мы поехали в Кахети, в Гурджаани, где с нами был наш друг, замечательный оператор Важа Топурия. Всем этим руководил митрополит Чкондидский, владыка Петрэ, который оказал нам столько помощи во время съемок, что мне не хватает слов… Резо Чхеидзе мне сказал, что после стольких лет, прошедших после съемок "Отца солдата", он впервые едет в Гурджаани… Оказывается, в свое время первыми фильм "Отец солдата" посмотрели именно гурджаанцы, и с тех пор, увидев Серго Закариадзе в своем районе, они говорили: "Наш дедушка приехал!" Я счастлива, что мне выпала честь быть автором фильма о моем любимом педагоге. К сожалению, господин Резо уже не смог его посмотреть…"

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2025

Теона Гогниашвили

Теона Гогниашвили

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Теона Гогниашвили

резо чхеидзе, серго закариадзе, культура