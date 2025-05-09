https://sputnik-georgia.ru/20250509/mesto-gde-nachinalsya-put-geroya-v-dzhvari-pochtili-pamyat-melitona-kantariya-293314802.html
Место, где начинался путь героя: в Джвари почтили память Мелитона Кантария
Место, где начинался путь героя: в Джвари почтили память Мелитона Кантария
Sputnik Грузия
Память Мелитона Кантария, Героя Советского Союза, установившего Знамя Победы над Рейхстагом в мае 1945 года, почтили не только в Тбилиси, но и в его родном... 09.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-09T18:50+0400
2025-05-09T18:50+0400
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Именно здесь, почти 105 лет назад, родился человек, чье имя помнят в каждой семье.Цветы были возложены председателем КСОРСГ Грузии Николаем Свентицким вместе с учениками этой школы.Он отметил, что территория вокруг захоронения, ранее находившаяся в запущенном виде, была благоустроена благодаря инициативе "Русского клуба", поддержке фонда "Карту" и помощи администрации Цаледжихского района. Свентицкий призвал молодежь заботиться о мемориале, чтобы память о герое жила и дальше.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, тбилиси, николай свентицкий, русский клуб, джвари, 9 мая, день победы, вов, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, тбилиси, николай свентицкий, русский клуб, джвари, 9 мая, день победы, вов, видео
Место, где начинался путь героя: в Джвари почтили память Мелитона Кантария
Память Мелитона Кантария, Героя Советского Союза, установившего Знамя Победы над Рейхстагом в мае 1945 года, почтили не только в Тбилиси, но и в его родном городе Джвари, на западе Грузии
Именно здесь, почти 105 лет назад, родился человек, чье имя помнят в каждой семье.
Цветы были возложены председателем КСОРСГ Грузии Николаем Свентицким вместе с учениками этой школы.
Он отметил, что территория вокруг захоронения, ранее находившаяся в запущенном виде, была благоустроена благодаря инициативе "Русского клуба", поддержке фонда "Карту" и помощи администрации Цаледжихского района. Свентицкий призвал молодежь заботиться о мемориале, чтобы память о герое жила и дальше.