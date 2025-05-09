https://sputnik-georgia.ru/20250509/mesto-gde-nachinalsya-put-geroya-v-dzhvari-pochtili-pamyat-melitona-kantariya-293314802.html

Место, где начинался путь героя: в Джвари почтили память Мелитона Кантария

Место, где начинался путь героя: в Джвари почтили память Мелитона Кантария

Sputnik Грузия

Память Мелитона Кантария, Героя Советского Союза, установившего Знамя Победы над Рейхстагом в мае 1945 года, почтили не только в Тбилиси, но и в его родном... 09.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-09T18:50+0400

2025-05-09T18:50+0400

2025-05-09T18:50+0400

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9 мая

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Именно здесь, почти 105 лет назад, родился человек, чье имя помнят в каждой семье.Цветы были возложены председателем КСОРСГ Грузии Николаем Свентицким вместе с учениками этой школы.Он отметил, что территория вокруг захоронения, ранее находившаяся в запущенном виде, была благоустроена благодаря инициативе "Русского клуба", поддержке фонда "Карту" и помощи администрации Цаледжихского района. Свентицкий призвал молодежь заботиться о мемориале, чтобы память о герое жила и дальше.

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