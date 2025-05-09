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Одна на всех: вклад советских республик в Победу
Одна на всех: вклад советских республик в Победу
Sputnik Грузия
Победу в Великой Отечественной войне приближали все Советские республики 09.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-09T09:19+0400
2025-05-09T09:19+0400
2025-05-09T09:19+0400
80 лет победы в великой отечественной войне
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На оккупированных территориях действовали партизанские и подпольные движения. Чтобы спасти промышленность страны, за Урал, в Сибирь и на Дальний Восток были эвакуированы тысячи производств и миллионы людей. Вдали от боевых действий советский народ ковал Победу: там производили вооружения, нефтепродукты, сталь, продовольствие, одежду – делали все, чтобы обеспечить фронт и тыл. Азербайджанская, Армянская, Грузинская, Казахская, Киргизская, Таджикская, Туркменская, Узбекская Советские Социалистические Республики и Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика – весь советский народ днями и ночами делал все, чтобы День Великой Победы настал как можно скорее.
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мультимедиа, видео, россия, в мире, сибирь, день победы, 9 мая, вов, видео
мультимедиа, видео, россия, в мире, сибирь, день победы, 9 мая, вов, видео
Одна на всех: вклад советских республик в Победу
Победу в Великой Отечественной войне приближали все Советские республики
На оккупированных территориях действовали партизанские и подпольные движения. Чтобы спасти промышленность страны, за Урал, в Сибирь и на Дальний Восток были эвакуированы тысячи производств и миллионы людей.
Вдали от боевых действий советский народ ковал Победу: там производили вооружения, нефтепродукты, сталь, продовольствие, одежду – делали все, чтобы обеспечить фронт и тыл.
Азербайджанская, Армянская, Грузинская, Казахская, Киргизская, Таджикская, Туркменская, Узбекская Советские Социалистические Республики и Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика – весь советский народ днями и ночами делал все, чтобы День Великой Победы настал как можно скорее.