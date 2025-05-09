https://sputnik-georgia.ru/20250509/parad-v-chest-dnya-pobedy-na-krasnoy-ploschadi-v-moskve-293285920.html

Прямая трансляция: Парад в честь Дня Победы на Красной площади в Москве

Прямая трансляция: Парад в честь Дня Победы на Красной площади в Москве

Sputnik Грузия

Смотрите в видео кадры Парада Победы в Великой Отечественной войне 09.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-09T11:00+0400

2025-05-09T11:00+0400

2025-05-09T11:09+0400

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9 мая

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На параде в Москве присутствуют лидеры 27 стран. По случаю празднования 9 мая в Москву прибыли председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.На параде Победы на Красной площади также присутствуют лидеры Беларуси Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, россия, в мире, день победы, 9 мая, видео