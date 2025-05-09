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Прямая трансляция: Парад в честь Дня Победы на Красной площади в Москве
Прямая трансляция: Парад в честь Дня Победы на Красной площади в Москве
Sputnik Грузия
Смотрите в видео кадры Парада Победы в Великой Отечественной войне 09.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-09T11:00+0400
2025-05-09T11:00+0400
2025-05-09T11:09+0400
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9 мая
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На параде в Москве присутствуют лидеры 27 стран. По случаю празднования 9 мая в Москву прибыли председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.На параде Победы на Красной площади также присутствуют лидеры Беларуси Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
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мультимедиа, видео, россия, в мире, день победы, 9 мая, видео
мультимедиа, видео, россия, в мире, день победы, 9 мая, видео
Прямая трансляция: Парад в честь Дня Победы на Красной площади в Москве
11:00 09.05.2025 (обновлено: 11:09 09.05.2025)
Смотрите в видео кадры Парада Победы в Великой Отечественной войне
На параде в Москве присутствуют лидеры 27 стран. По случаю празднования 9 мая в Москву прибыли председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
На параде Победы на Красной площади также присутствуют лидеры Беларуси Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.