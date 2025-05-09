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Вечный огонь у могилы Неизвестного солдата в парке Ваке - Sputnik Грузия, 1920
80 лет Победы в Великой Отечественной войне
https://sputnik-georgia.ru/20250509/pochemu-ya-egorovu-zaviduyu--poslednee-intervyu-melitona-kantariya-293288197.html
Почему я Егорову завидую?" – последнее интервью Мелитона Кантария
Почему я Егорову завидую?" – последнее интервью Мелитона Кантария
Sputnik Грузия
Мелитон Кантария стал одним из тех, кто в мае 1945 года установил Знамя Победы над Рейхстагом 09.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-09T11:05+0400
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Спустя десятилетия он снова оказался в эпицентре другого вооруженного конфликта – в Абхазии.Сюжет рассказывает о ключевых событиях его жизни, взглядах на войну и последних днях героя Советского Союза. В основе – восстановленные с помощью ИИ интервью и воспоминания Героя Советского Союза.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, аналитика, день победы, 9 мая, вов, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, аналитика, день победы, 9 мая, вов, видео

Почему я Егорову завидую?" – последнее интервью Мелитона Кантария

11:05 09.05.2025
© video: Sputnik
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Мелитон Кантария стал одним из тех, кто в мае 1945 года установил Знамя Победы над Рейхстагом
Спустя десятилетия он снова оказался в эпицентре другого вооруженного конфликта – в Абхазии.
Сюжет рассказывает о ключевых событиях его жизни, взглядах на войну и последних днях героя Советского Союза. В основе – восстановленные с помощью ИИ интервью и воспоминания Героя Советского Союза.
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