https://sputnik-georgia.ru/20250509/podvig-ne-zabyt-kak-na-vostoke-gruzii-beregut-pamyatniki-geroyam-vov---foto-293281292.html

Подвиг не забыт: как на востоке Грузии берегут памятники героям ВОВ - фото

Подвиг не забыт: как на востоке Грузии берегут памятники героям ВОВ - фото

Sputnik Грузия

Мозаики, барельефы и картины грузинских художников продолжают напоминать о цене Победы и передавать ее смысл будущим поколениям в регионе Кахети на востоке... 09.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-09T01:36+0400

2025-05-09T01:36+0400

2025-05-09T01:36+0400

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Смотрите в фотоленте Sputnik, как бережно относятся к памяти павших в ВОВ и своей истории в городах на востоке Грузии.

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2025

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