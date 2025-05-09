Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Вечный огонь у могилы Неизвестного солдата в парке Ваке - Sputnik Грузия, 1920
80 лет Победы в Великой Отечественной войне
https://sputnik-georgia.ru/20250509/podvig-ne-zabyt-kak-na-vostoke-gruzii-beregut-pamyatniki-geroyam-vov---foto-293281292.html
Подвиг не забыт: как на востоке Грузии берегут памятники героям ВОВ - фото
Подвиг не забыт: как на востоке Грузии берегут памятники героям ВОВ - фото
Sputnik Грузия
Мозаики, барельефы и картины грузинских художников продолжают напоминать о цене Победы и передавать ее смысл будущим поколениям в регионе Кахети на востоке... 09.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-09T01:36+0400
2025-05-09T01:36+0400
80 лет победы в великой отечественной войне
фотоленты
новости грузии в фотографиях
мультимедиа
день победы
9 мая
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/08/293253381_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3d86ca39a76daae71d730f75258aca2c.jpg
Смотрите в фотоленте Sputnik, как бережно относятся к памяти павших в ВОВ и своей истории в городах на востоке Грузии.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/08/293253381_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ed45244ed81e062ac566855081001381.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, день победы, 9 мая, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, день победы, 9 мая, фото

Подвиг не забыт: как на востоке Грузии берегут памятники героям ВОВ - фото

01:36 09.05.2025
Подписаться
Мозаики, барельефы и картины грузинских художников продолжают напоминать о цене Победы и передавать ее смысл будущим поколениям в регионе Кахети на востоке Грузии.
Смотрите в фотоленте Sputnik, как бережно относятся к памяти павших в ВОВ и своей истории в городах на востоке Грузии.
© photo: Sputnik / Stringer

Грузинский режиссер Резо Чхеидзе в своем фильме "Отец солдата" поведал зрителям историю отца, разыскивающего на войне своего сына.

Грузинский режиссер Резо Чхеидзе в своем фильме &quot;Отец солдата&quot; поведал зрителям историю отца, разыскивающего на войне своего сына. - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Stringer

Грузинский режиссер Резо Чхеидзе в своем фильме "Отец солдата" поведал зрителям историю отца, разыскивающего на войне своего сына.

© photo: Sputnik / Stringer

В память о главном герое фильма в городе Гурджаани на востоке Грузии, в регионе Кахети, установлен памятник "Отец солдата".

В память о главном герое фильма в городе Гурджаани на востоке Грузии, в регионе Кахети, установлен памятник &quot;Отец солдата&quot;. - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Stringer

В память о главном герое фильма в городе Гурджаани на востоке Грузии, в регионе Кахети, установлен памятник "Отец солдата".

© photo: Sputnik / Stringer

Этот фильм рассказывает о подвиге, любви к Родине, идеалах семьи и Великой Победе.

Этот фильм рассказывает о подвиге, любви к Родине, идеалах семьи и Великой Победе. - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Stringer

Этот фильм рассказывает о подвиге, любви к Родине, идеалах семьи и Великой Победе.

© photo: Sputnik / Stringer

Здесь же находится музей Великой Отечественной войны, где сохранились работы грузинских художников, рассказывающие о тяжелых событиях военных лет.

Здесь же находится музей Великой Отечественной войны, где сохранились работы грузинских художников, рассказывающие о тяжелых событиях военных лет. - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Stringer

Здесь же находится музей Великой Отечественной войны, где сохранились работы грузинских художников, рассказывающие о тяжелых событиях военных лет.

© photo: Sputnik / Stringer

Памятник героям ВОВ есть и в другом известном городе региона Кахети - Сигнахи.

Памятник героям ВОВ есть и в другом известном городе региона Кахети - Сигнахи. - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Stringer

Памятник героям ВОВ есть и в другом известном городе региона Кахети - Сигнахи.

© photo: Sputnik / Stringer

Мемориал представляет собой рельефную стену, где высечены имена погибших героев

Мемориал представляет собой рельефную стену, где высечены имена погибших героев - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Stringer

Мемориал представляет собой рельефную стену, где высечены имена погибших героев

© photo: Sputnik / Stringer

Из Грузии в годы войны на фронт ушли около 700 тысяч человек и более половины из них не вернулись.

Из Грузии в годы войны на фронт ушли около 700 тысяч человек и более половины из них не вернулись. - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Stringer

Из Грузии в годы войны на фронт ушли около 700 тысяч человек и более половины из них не вернулись.

© photo: Sputnik / Stringer

В Сигнахи этот мемориал также является местом сбора ветеранов и их семей в День Победы 9 Мая.

В Сигнахи этот мемориал также является местом сбора ветеранов и их семей в День Победы 9 Мая. - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Stringer

В Сигнахи этот мемориал также является местом сбора ветеранов и их семей в День Победы 9 Мая.

© photo: Sputnik / Stringer

Еще один мемориальный комплекс находится рядом с деревней Арбошики в районе Дедоплисцкаро.

Еще один мемориальный комплекс находится рядом с деревней Арбошики в районе Дедоплисцкаро. - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Stringer

Еще один мемориальный комплекс находится рядом с деревней Арбошики в районе Дедоплисцкаро.

© photo: Sputnik / Stringer

Комплекс состоит из стелы с советской пятиконечной звездой на вершине и расположенного рядом здания.

Комплекс состоит из стелы с советской пятиконечной звездой на вершине и расположенного рядом здания. - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Stringer

Комплекс состоит из стелы с советской пятиконечной звездой на вершине и расположенного рядом здания.

© photo: Sputnik / Stringer

Первая картина снаружи здания – это собирательный образ грузинского воина.

Первая картина снаружи здания – это собирательный образ грузинского воина. - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Stringer

Первая картина снаружи здания – это собирательный образ грузинского воина.

© photo: Sputnik / Stringer

Но внутри здания есть и другая мозаичная картина.

Но внутри здания есть и другая мозаичная картина. - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Stringer

Но внутри здания есть и другая мозаичная картина.

© photo: Sputnik / Stringer

Внутри здания мозаика изображает грузинскую женщину, олицетворяющую Родину, рядом с ней – другая женщина кормит младенца, как символ мирного будущего следующих поколений. А за двумя женщинами - советские солдаты, охраняющие их покой.

Внутри здания мозаика изображает грузинскую женщину, олицетворяющую Родину, рядом с ней – другая женщина кормит младенца, как символ мирного будущего следующих поколений. А за двумя женщинами - советские солдаты, охраняющие их покой. - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Stringer

Внутри здания мозаика изображает грузинскую женщину, олицетворяющую Родину, рядом с ней – другая женщина кормит младенца, как символ мирного будущего следующих поколений. А за двумя женщинами - советские солдаты, охраняющие их покой.

© photo: Sputnik / Stringer

В настоящее время этот комплекс заброшен, хотя он имеет большое значение и хорошо сохранился даже сейчас.

В настоящее время этот комплекс заброшен, хотя он имеет большое значение и хорошо сохранился даже сейчас. - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Stringer

В настоящее время этот комплекс заброшен, хотя он имеет большое значение и хорошо сохранился даже сейчас.

© photo: Sputnik / Stringer

Остается надеятся, что эти памятники помогут донести до будущих поколений память о героях Великой Отечественной войны и их подвигах в борьбе с общим врагом.

Остается надеятся, что эти памятники помогут донести до будущих поколений память о героях Великой Отечественной войны и их подвигах в борьбе с общим врагом. - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Stringer

Остается надеятся, что эти памятники помогут донести до будущих поколений память о героях Великой Отечественной войны и их подвигах в борьбе с общим врагом.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0