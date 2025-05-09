Подвиг не забыт: как на востоке Грузии берегут памятники героям ВОВ - фото
Грузинский режиссер Резо Чхеидзе в своем фильме "Отец солдата" поведал зрителям историю отца, разыскивающего на войне своего сына.
Грузинский режиссер Резо Чхеидзе в своем фильме "Отец солдата" поведал зрителям историю отца, разыскивающего на войне своего сына.
В память о главном герое фильма в городе Гурджаани на востоке Грузии, в регионе Кахети, установлен памятник "Отец солдата".
В память о главном герое фильма в городе Гурджаани на востоке Грузии, в регионе Кахети, установлен памятник "Отец солдата".
Этот фильм рассказывает о подвиге, любви к Родине, идеалах семьи и Великой Победе.
Этот фильм рассказывает о подвиге, любви к Родине, идеалах семьи и Великой Победе.
Здесь же находится музей Великой Отечественной войны, где сохранились работы грузинских художников, рассказывающие о тяжелых событиях военных лет.
Здесь же находится музей Великой Отечественной войны, где сохранились работы грузинских художников, рассказывающие о тяжелых событиях военных лет.
Памятник героям ВОВ есть и в другом известном городе региона Кахети - Сигнахи.
Памятник героям ВОВ есть и в другом известном городе региона Кахети - Сигнахи.
Мемориал представляет собой рельефную стену, где высечены имена погибших героев
Мемориал представляет собой рельефную стену, где высечены имена погибших героев
Из Грузии в годы войны на фронт ушли около 700 тысяч человек и более половины из них не вернулись.
Из Грузии в годы войны на фронт ушли около 700 тысяч человек и более половины из них не вернулись.
В Сигнахи этот мемориал также является местом сбора ветеранов и их семей в День Победы 9 Мая.
В Сигнахи этот мемориал также является местом сбора ветеранов и их семей в День Победы 9 Мая.
Еще один мемориальный комплекс находится рядом с деревней Арбошики в районе Дедоплисцкаро.
Еще один мемориальный комплекс находится рядом с деревней Арбошики в районе Дедоплисцкаро.
Комплекс состоит из стелы с советской пятиконечной звездой на вершине и расположенного рядом здания.
Комплекс состоит из стелы с советской пятиконечной звездой на вершине и расположенного рядом здания.
Первая картина снаружи здания – это собирательный образ грузинского воина.
Первая картина снаружи здания – это собирательный образ грузинского воина.
Но внутри здания есть и другая мозаичная картина.
Но внутри здания есть и другая мозаичная картина.
Внутри здания мозаика изображает грузинскую женщину, олицетворяющую Родину, рядом с ней – другая женщина кормит младенца, как символ мирного будущего следующих поколений. А за двумя женщинами - советские солдаты, охраняющие их покой.
Внутри здания мозаика изображает грузинскую женщину, олицетворяющую Родину, рядом с ней – другая женщина кормит младенца, как символ мирного будущего следующих поколений. А за двумя женщинами - советские солдаты, охраняющие их покой.
В настоящее время этот комплекс заброшен, хотя он имеет большое значение и хорошо сохранился даже сейчас.
В настоящее время этот комплекс заброшен, хотя он имеет большое значение и хорошо сохранился даже сейчас.
Остается надеятся, что эти памятники помогут донести до будущих поколений память о героях Великой Отечественной войны и их подвигах в борьбе с общим врагом.
Остается надеятся, что эти памятники помогут донести до будущих поколений память о героях Великой Отечественной войны и их подвигах в борьбе с общим врагом.