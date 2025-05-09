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Поражение потерпела фашистская коалиция – Рцхиладзе о победе в ВОВ

Поражение потерпела фашистская коалиция – Рцхиладзе о победе в ВОВ

Sputnik Грузия

Рцхиладзе возложил цветы к памятнику Мелитону Кантария 09.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-09T17:06+0400

2025-05-09T17:06+0400

2025-05-09T17:31+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Поражение в Великой Отечественной войне потерпела не только Германия, но и коалиция фашистских государств, заявил руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе в интервью Sputnik Грузия. В Грузии отмечают День Победы над фашизмом – 9 Мая. В стране это государственный праздник и выходной день. В честь Дня Победы в Тбилиси состоялось шествие "Бессмертное войско", организованное Институтом Евразии. Оно собрало участников в Парке культуры и отдыха ветеранов им. Киквидзе у памятника Мелитона Кантария, который вместе Егоровым поднял Знамя Победы над Рейхстагом в 1945 году. Рцхиладзе возложил цветы к памятнику Мелитону Кантария и приложил к бюсту фотографию, на которой Кантария изображен вместе с Михаилом Егоровым. "Мы каждый год приносим фотографию, на которой батальон Неустроева - Кантария вместе с Егоровым, чтобы эта история была настоящей. Чтобы люди знали, что Кантария был достойным бойцом, достойным сыном нашего народа, интернационалист и патриот своей Родины, и Грузии, как своей исторической родины, и большого государства Советский Союз, который тогда воевал против мирового фашизма", – отметил Рцхиладзе. Перед началом шествия руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе зачитал ветеранам и десяткам присутствующих поздравление президента России Владимира Путина грузинским ветеранам и гражданам Грузии.Уже пятый год 9 Мая ветераны войны, политики, общественные деятели и рядовые граждане собираются в Парке культуры и отдыха ветеранов (парк им. Киквидзе), а не в парке Ваке, как это было многие годы. В парке Ваке еще не завершились масштабные ремонтные работы. По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года. Сейчас в Грузии в живых остались 57 ветеранов ВОВ, в прошлом году это число составляло 66.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, общество, гулбаат рцхиладзе