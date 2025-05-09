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Премьер Грузии пожелал новому Папе Римскому сил и мудрости
Премьер Грузии пожелал новому Папе Римскому сил и мудрости
Sputnik Грузия
Новым Папой стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево из США – кардинал-протодьякон 09.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-09T15:32+0400
2025-05-09T15:32+0400
2025-05-09T15:32+0400
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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил нового папу Римского Льва ХIV с избранием, пожелав ему сил и мудрости в руководстве Католической церковью. Конклав в Ватикане избрал в четверг, 8 мая, 267-го Папу Римского. Новым Папой стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево из США – кардинал-протодьякон. Папа Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Франциск возглавлял Католическую церковь с 2013 года. Он был похоронен в Риме 26 апреля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, ираклий кобахидзе, рим, ватикан
новости, грузия, общество, ираклий кобахидзе, рим, ватикан
Премьер Грузии пожелал новому Папе Римскому сил и мудрости
Новым Папой стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево из США – кардинал-протодьякон
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил нового папу Римского Льва ХIV с избранием, пожелав ему сил и мудрости в руководстве Католической церковью.
Конклав в Ватикане избрал в четверг, 8 мая, 267-го Папу Римского. Новым Папой стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево из США – кардинал-протодьякон.
"От имени правительства Грузии искренне поздравляю Его Святейшество Льва XIV с избранием на пост Папы Римского. Мы желаем ему силы, мудрости и Божьей благодати в выполнении его священной миссии руководства Католической церковью", написал Кобахидзе на своей странице в соцсети Х.
Папа Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Франциск возглавлял Католическую церковь с 2013 года. Он был похоронен в Риме 26 апреля.