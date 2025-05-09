https://sputnik-georgia.ru/20250509/premer-gruzii-pozhelal-novomu-pape-rimskomu-sil-i-mudrosti-293306224.html

Премьер Грузии пожелал новому Папе Римскому сил и мудрости

Премьер Грузии пожелал новому Папе Римскому сил и мудрости

Sputnik Грузия

Новым Папой стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево из США – кардинал-протодьякон 09.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-09T15:32+0400

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил нового папу Римского Льва ХIV с избранием, пожелав ему сил и мудрости в руководстве Католической церковью. Конклав в Ватикане избрал в четверг, 8 мая, 267-го Папу Римского. Новым Папой стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево из США – кардинал-протодьякон. Папа Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Франциск возглавлял Католическую церковь с 2013 года. Он был похоронен в Риме 26 апреля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, общество, ираклий кобахидзе, рим, ватикан