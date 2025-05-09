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Президент Грузии поздравил нового Папу Римского Льва XIV с избранием
Президент Грузии поздравил нового Папу Римского Льва XIV с избранием
Sputnik Грузия
Михаил Кавелашвили поздравил нового Папу и выразил готовность к сотрудничеству 09.05.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили поздравил Льва XIV с избранием Папой Римским. Конклав в Ватикане избрал в четверг, 8 мая, 267-го папу римского. Новым Папой стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево из США – кардинал-протодьякон. Папа Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Франциск возглавляет Католическую церковь с 2013 года. Он был похоронен в Риме 26 апреля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, тбилиси, сша, рим, михаил кавелашвили, религия , общество, папа римский франциск
Президент Грузии поздравил нового Папу Римского Льва XIV с избранием
Михаил Кавелашвили поздравил нового Папу и выразил готовность к сотрудничеству
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили поздравил Льва XIV с избранием Папой Римским.
Конклав в Ватикане избрал в четверг, 8 мая, 267-го папу римского. Новым Папой стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево из США – кардинал-протодьякон.
"Искренне поздравляю Льва XIV с избранием на пост Папы Римского. Грузия ценит свои исторические связи со Святым Престолом и готова продолжать отношения, основанные на мире, взаимном уважении и общих ценностях", — написал Кавелашвили в социальной сети.
Папа Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Франциск возглавляет Католическую церковь с 2013 года. Он был похоронен в Риме 26 апреля.