https://sputnik-georgia.ru/20250509/tsiskaridze-ya-vyros-v-tom-obschestve-gde-prazdnik-dnya-pobedy-byl-svyaschennym-266472860.html

Цискаридзе: я вырос в том обществе, где праздник Дня Победы был священным

Цискаридзе: я вырос в том обществе, где праздник Дня Победы был священным

Sputnik Грузия

Знаменитый артист балета, педагог, колумнист Sputnik Грузия Николай Цискаридзе рассказал о своем отношении к празднику 9 Мая 09.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-09T13:30+0400

2025-05-09T13:30+0400

2025-05-09T13:30+0400

николай цискаридзе

грузия

аналитика

колумнисты

общество

вторая мировая война

80 лет победы в великой отечественной войне

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В доме, где я вырос, праздник 9 Мая всегда значил очень многое. Моя мама и няня праздновали его наравне с Рождеством и Пасхой. Потому что эти две женщины пережили войну – каждая по-своему. Для них это был один из самых главных праздников.Мама показывала, где в те времена были бомбоубежища, где они прятались и где в метро в 1941-1942 годах учился ее класс.Мама рассказывала и про продуктовые карточки, про то, как долго приходилось стоять в очередях за едой и хлебом. Мамина единокровная сестра, которая была чуть ее постарше, ради этих карточек и денежной надбавки во время войны начала работу на одном из заводов. И когда получала пенсию, у нее стаж шел с 14 лет.А вот моя няня-украинка была женой офицера. Начало войны застало ее в Киеве. Им удалось выехать из города в эвакуацию в Казахстан. Она очень много рассказывала о жизни в Средней Азии, а также часто вспоминала о дореволюционном Киеве, о первых днях войны.А еще в нашем доме никогда не выбрасывали хлеб. При моей няне этого категорически нельзя было делать, потому что люди, прошедшие войну, этого не понимали. Так что мы всегда делали из оставшегося хлеба сухари.Семьи и няни, и мамы пережили все это время очень тяжело. И праздновали День Победы всегда очень трепетно, и меня к этому приучали. Мама вообще часто говорила, что один из самых счастливых дней ее жизни – это был день, когда объявили, что война закончилась. Тогда она жила в Тбилиси, и все пошли праздновать Победу в парк Муштаид.Часто праздник 9 Мая совпадал с Пасхальной неделей, поэтому мы всегда поминали ушедших. Мы с мамой по традиции ходили возлагать цветы к Могиле Неизвестного Солдата в парк Ваке, потому что многие из наших родных и друзей потеряли близких на войне, и даже не знали о месте их гибели.Ко Дню Победы в сквере перед Большим театром у нас собирались ветераны, все в кителях, с орденами, медалями и их чествовали. Это всегда было очень трогательно.8 мая 1995 года, во время празднования 50-летия Победы, мне выпала честь танцевать спектакль "Сельфида" для ветеранов, артистов и всех тех, кто служил в театральных бригадах. В этот день в зрительном зале Большого театра было очень много выдающихся артистов, которые ездили по фронтам и выступали. Были приглашены и все работники Большого театра, которые имели отношение к войне. Это был очень торжественный день.А на следующий день, 9 мая, был спектакль "Спартак", после которого чествовали ветеранов войны, непосредственно принимавших участие в боях. Эти два дня проходили очень торжественно, и после них нас еще долго и горячо благодарили за выступления. Это было очень трогательно и приятно.К сожалению, историю часто переписывают, или отношение к этому дню у людей по разным причинам меняется. Но я вырос в той семье и в том обществе, где этот праздник был священным. Для меня это тоже будет всегда так.

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николай цискаридзе, грузия, аналитика, колумнисты, общество, вторая мировая война