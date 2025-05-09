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Цветы, шествия, слова благодарности – как в столице отметили День Великой Победы? – видео
Цветы, шествия, слова благодарности – как в столице отметили День Великой Победы? – видео
Sputnik Грузия
По сложившейся за последние пять лет традиции, празднование Дня Победы состоялось в парке им. Кикивидзе. Тут прошли официальные мероприятия, приуроченные к 9... 09.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-09T16:13+0400
2025-05-09T16:13+0400
2025-05-09T16:48+0400
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Однако мероприятия прошли не только в парке Киквидзе – неравнодушные граждане пришли к Могиле Неизвестного Солдата в парке Ваке, где мемориальный комплекс уже пять лет находится на ремонте, который заморожен.Памятные мероприятия прошли не только в Тбилиси, но и по всей Грузии.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, культура, тбилиси, 9 мая, день победы, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, культура, тбилиси, 9 мая, день победы, видео
Цветы, шествия, слова благодарности – как в столице отметили День Великой Победы? – видео
16:13 09.05.2025 (обновлено: 16:48 09.05.2025)
По сложившейся за последние пять лет традиции, празднование Дня Победы состоялось в парке им. Кикивидзе. Тут прошли официальные мероприятия, приуроченные к 9 Мая. Как это было – смотрите в видео Sputnik Грузия
Однако мероприятия прошли не только в парке Киквидзе – неравнодушные граждане пришли к Могиле Неизвестного Солдата в парке Ваке, где мемориальный комплекс уже пять лет находится на ремонте, который заморожен.
Памятные мероприятия прошли не только в Тбилиси, но и по всей Грузии.