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Цветы, шествия, слова благодарности – как в столице отметили День Великой Победы? – видео

Цветы, шествия, слова благодарности – как в столице отметили День Великой Победы? – видео

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По сложившейся за последние пять лет традиции, празднование Дня Победы состоялось в парке им. Кикивидзе. Тут прошли официальные мероприятия, приуроченные к 9... 09.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-09T16:13+0400

2025-05-09T16:13+0400

2025-05-09T16:48+0400

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Однако мероприятия прошли не только в парке Киквидзе – неравнодушные граждане пришли к Могиле Неизвестного Солдата в парке Ваке, где мемориальный комплекс уже пять лет находится на ремонте, который заморожен.Памятные мероприятия прошли не только в Тбилиси, но и по всей Грузии.

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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, культура, тбилиси, 9 мая, день победы, видео