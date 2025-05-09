Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Вечный огонь у могилы Неизвестного солдата в парке Ваке - Sputnik Грузия, 1920
80 лет Победы в Великой Отечественной войне
https://sputnik-georgia.ru/20250509/v-gruzii-otmechayut-den-pobedy-nad-fashizmom-293280544.html
В Грузии отмечают День Победы над фашизмом
В Грузии отмечают День Победы над фашизмом
Sputnik Грузия
Память жертв Второй мировой войны в этом году можно будет почтить в Парке культуры и отдыха ветеранов имени Киквидзе 09.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-09T09:01+0400
2025-05-09T09:01+0400
80 лет победы в великой отечественной войне
новости
грузия
общество
день победы
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23156/82/231568220_0:0:3680:2071_1920x0_80_0_0_44c0c12018466924fc5e3fedb929b0df.jpg
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. В Грузии отмечают День Победы над фашизмом – 9 Мая.В День Победы в Тбилиси, как правило, ветераны и обычные граждане собираются в парке Ваке у мемориала в честь Победы над фашизмом. Третий год из-за ремонтных работ в парке праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы над фашизмом, там не состоятся.Почтить память жертв Второй мировой войны можно будет в Парке культуры и отдыха ветеранов им. Киквидзе. В 11:00 там состоится возложение венков.По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.Сейчас в Грузии в живых остались 57 ветеранов Великой Отечественной войны.Правительство Грузии в связи с празднованием Дня Победы над фашизмом выплатит ветеранам Второй мировой войны финансовую помощь в размере двух тысяч лари каждому. Что касается членов семей погибших, то они получат по тысяче лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23156/82/231568220_405:0:3680:2456_1920x0_80_0_0_8a35bb8f05021e224f2071045a2b834e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, общество, день победы
новости, грузия, общество, день победы

В Грузии отмечают День Победы над фашизмом

09:01 09.05.2025
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliВечный огонь у Могилы Неизвестного Солдата в парке Ваке
Вечный огонь у Могилы Неизвестного Солдата в парке Ваке - Sputnik Грузия, 1920, 09.05.2025
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться
Память жертв Второй мировой войны в этом году можно будет почтить в Парке культуры и отдыха ветеранов имени Киквидзе
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. В Грузии отмечают День Победы над фашизмом – 9 Мая.
В День Победы в Тбилиси, как правило, ветераны и обычные граждане собираются в парке Ваке у мемориала в честь Победы над фашизмом. Третий год из-за ремонтных работ в парке праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы над фашизмом, там не состоятся.
Почтить память жертв Второй мировой войны можно будет в Парке культуры и отдыха ветеранов им. Киквидзе. В 11:00 там состоится возложение венков.
По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.
Сейчас в Грузии в живых остались 57 ветеранов Великой Отечественной войны.
Грузия во Второй мировой войне – главные цифры
Грузия во Второй мировой войне – главные цифры - Sputnik Грузия, 1920, 08.05.2025
Грузия во Второй мировой войне – главные цифры
Правительство Грузии в связи с празднованием Дня Победы над фашизмом выплатит ветеранам Второй мировой войны финансовую помощь в размере двух тысяч лари каждому. Что касается членов семей погибших, то они получат по тысяче лари.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0